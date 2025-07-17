Squid X

5

SQUID X – 黄金 (XAU/USD) 交易智能交易顾问 (Expert Advisor)

实时信号：点击这里https://www.mql5.com/en/signals/2326171

SQUID X 基于价格行为、经典工具以及规则化的入场时机。
该智能交易系统完全自动化，适用于剥头皮交易和日内交易。

主要特点：

  • 无马丁格尔，无网格 → 精选入场，固定止损。

  • 四种风险模式（从低到高）→ 可适应不同的交易风格。

  • 时机过滤器 → 仅在黄金市场高波动时进行交易，避免清淡时段。

  • 风险管理 → 内置止损和回撤保护。

  • 灵活应用 → 支持快速剥头皮和日内持仓。

SQUID X 在 MT5 内提供一套纪律性强、基于规则的交易系统，
可 24/7 运行，无需持续盯盘。

重要提示：购买后请发送私信给我，以获取安装手册和设置说明。

在 MQL5 市场探索我的其他智能交易系统：点击这里

推荐设置：

  • 平台：MetaTrader 5 (MT5)

  • 品种：XAU/USD (黄金)

  • 时间框架：M15（默认，可调整用于剥头皮或日内交易）

  • 最低账户余额：100 美元（推荐用于安全的风险管理）

  • VPS：推荐用于低延迟的 24/7 不间断交易

关键参数：

  • 基础手数：0.01（默认，可根据账户规模调整）

  • 止盈：300 点（默认）

安装与设置：

  1. 下载与安装：从 MQL5 市场购买后，在 MT5 终端的
    MQL5/Experts/Market 文件夹中找到 Squid_X.ex5 文件。

  2. 加载到图表：打开 MT5，选择 XAU/USD 图表（推荐 M15 时间框架），
    将 Squid_X.ex5 拖动到图表上并配置输入参数。

  3. 启用算法交易 (Algo Trading)。

  4. 使用 VPS 确保不间断交易，尤其适合剥头皮策略。

  5. 监控面板：使用可拖动的面板实时跟踪交易表现。

立即获取 SQUID X，让您的黄金交易更具自动化与精准性！

评分 3
SSJ GOD
110
SSJ GOD 2025.09.26 00:14 
 

i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by

Stephen J Martret
2740
Stephen J Martret 2025.07.23 04:45 
 

Early days but Squid X has been performing exceptionally well on my live account, same as the backtests. Its even more impressive the performance on the backtests so I'm looking forward to seeing what this can do to grow a small and potentially larger account in the future. Also Duy the developer is very supportive and helpful. Ill update my review and show results in the comments section after 1-2 weeks

raja5655
852
raja5655 2025.07.20 15:50 
 

Good expert and the author is professional, kind and quick to respond. I wish him the best.

回复评论