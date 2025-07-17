Squid X
SQUID X – 黄金 (XAU/USD) 交易智能交易顾问 (Expert Advisor)
SQUID X 基于价格行为、经典工具以及规则化的入场时机。
该智能交易系统完全自动化，适用于剥头皮交易和日内交易。
主要特点：
-
无马丁格尔，无网格 → 精选入场，固定止损。
-
四种风险模式（从低到高）→ 可适应不同的交易风格。
-
时机过滤器 → 仅在黄金市场高波动时进行交易，避免清淡时段。
-
风险管理 → 内置止损和回撤保护。
-
灵活应用 → 支持快速剥头皮和日内持仓。
SQUID X 在 MT5 内提供一套纪律性强、基于规则的交易系统，
可 24/7 运行，无需持续盯盘。
重要提示：购买后请发送私信给我，以获取安装手册和设置说明。
推荐设置：
-
平台：MetaTrader 5 (MT5)
-
品种：XAU/USD (黄金)
-
时间框架：M15（默认，可调整用于剥头皮或日内交易）
-
最低账户余额：100 美元（推荐用于安全的风险管理）
-
VPS：推荐用于低延迟的 24/7 不间断交易
关键参数：
-
基础手数：0.01（默认，可根据账户规模调整）
-
止盈：300 点（默认）
安装与设置：
-
下载与安装：从 MQL5 市场购买后，在 MT5 终端的
MQL5/Experts/Market 文件夹中找到 Squid_X.ex5 文件。
-
加载到图表：打开 MT5，选择 XAU/USD 图表（推荐 M15 时间框架），
将 Squid_X.ex5 拖动到图表上并配置输入参数。
-
启用算法交易 (Algo Trading)。
-
使用 VPS 确保不间断交易，尤其适合剥头皮策略。
-
监控面板：使用可拖动的面板实时跟踪交易表现。
立即获取 SQUID X，让您的黄金交易更具自动化与精准性！
