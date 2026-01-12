AnaCristina MT5

Merhaba Trader,

yeni nesil yapay zeka destekli akıllı trading'e hoş geldiniz.

Ben AnaCristina, MetaTrader 5 için geliştirilmiş ileri düzey bir Forex Expert Advisor'ım – hassasiyet, strateji ve net bir hedefle tasarlandım: yapıyla desteklenen performans.

İki yılı aşkın süredir birden fazla döviz çiftinde doğrulanmış canlı trading ve kanıtlanmış başarılı performansla sürekli optimizasyon sayesinde, talepkâr traderlar için güvenilir ve akıllı bir trading çözümü olarak kendimi kanıtladım.

Döviz piyasasını tanıyorum. Dinamiklerini anlıyorum. Ve MQL5'teki birçok trader için bu piyasayı yeniden tanımladım. Tutkum? Forex piyasasında hassas Multi-Currency trading.

Kuralım! Hassas piyasa analizi, akıllı karar mantığı ve tutarlı işlem süreçleri – trade trade.

ÖNEMLİ! Satın alma işleminden sonra kurulum kılavuzu ve ayar talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Özel Lansman Fiyatı: Fiyat her 10 siparişte 50 $ artar. Son fiyat: 999 $. Canlı Sinyal: Yakında mevcut olacak – erken erişim için satın alma sonrası benimle iletişime geçin.

AnaCristina – MetaTrader 5 için Yapay Zeka Destekli Forex Expert Advisor (Multi-Currency) Sistem, piyasa aşamasına göre uygun trading mantığını etkinleştirmek veya piyasa kalitesi yeterli olmadığında bilinçli olarak işlem yapmamak için Rejim Tanıma'yı (Trend/Range/Breakout/yüksek volatilite/düşük likidite) adaptif karar mantığıyla birleştirir.

Temel İlke: Frekans Yerine Kalite

AnaCristina, piyasayı "aşırı işlemlerle doldurmak" yerine seçici trading yapmak için tasarlanmıştır.

İşlemler yalnızca birden fazla koşul aynı anda karşılandığında gerçekleşir (yapı, volatilite, momentum, zamanlama). Bu sayede piyasa gürültüsü filtrelenir ve uygulama yüksek olasılıklı setuplara odaklanır.

Stratejik Yapı Taşları (piyasa aşamasına göre)

Net koşullarda kısa, yapılandırılmış hareketler için Scalping mantığı

Sürdürülebilir yön hareketlerini yakalamak için Trend/Momentum modelleri

Yatay piyasalarda Range/Mean-Reversion yaklaşımları

Gerçek kırılmaları "Sahte Kırılmalardan" ayırmak için Breakout Filtreleri & Breakout Yakalama

Olumsuz piyasa aşamalarında bilinçli olarak duraklatan Konsolidasyon/Düşük Kalite Filtresi

Multi-Currency & Sistem Mimarisi Riski Fırsatları çeşitlendirmek ve tek bir piyasaya bağımlı olmamak için birden fazla çiftte paralel kullanım için optimize edilmiştir. Mantık, rastgele sinyaller yerine çok aşamalı filtreler ve net Giriş/Çıkış kriterleriyle kural tabanlı çalışır.

Risk Yönetimi (entegre)

Dinamik pozisyon boyutlandırma (risk tabanlı)

Yapı odaklı Stop mantığı (keyfi stoplar yok)

Maruz kalma sınırlaması & aşırı işlem koruması

Yoğunlaşma risklerini azaltmak için korelasyonlu çiftlerin değerlendirilmesi

Teknik Gereksinimler & Önerilen Ortam AnaCristina, gerçek Forex ticaretinde istikrarlı kullanım için geliştirilmiştir. Tam potansiyelini ortaya koyabilmesi için aşağıdaki çerçeve koşullarına uyulmalıdır:

Platform: MetaTrader 5 Piyasa: Forex (ana ve çapraz döviz çiftleri) Hesap Türü: Hedging önerilir Kaldıraç: Minimum 1:100 (optimal 1:200 ile 1:500) Önerilen Minimum Depozito: 500 USD'den itibaren Broker Türü: IC MARKETS ve IC TRADING veya ECN / RAW Spread ya da karşılaştırılabilir koşullara sahip broker önerilir Spread: Normal ile düşük spreadler avantajlıdır VPS: Sürekli ve istikrarlı performans için şiddetle tavsiye edilir (7/24 çalışma)

AnaCristina, standart piyasa trading koşulları sağlandığı sürece çoğu profesyonel brokerla güvenilir bir şekilde çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

Şansın Önüne Yapıyı Koyan Traderlar İçin AnaCristina gösterişli olmak için geliştirilmedi. Çalışmak için geliştirildi.

Her işlemin arkasında net bir mantık var. Her kararın arkasında yapı var. Her girişin arkasında olasılık var – umut değil.

İster yeni başlayan ister deneyimli piyasa katılımcısı olun: AnaCristina, telaşlı ve aşırı yüklenmiş sistemlerden bilinçli olarak ayrılan bir trading deneyimi sunar.

Daha az duygu. Daha fazla netlik. Daha fazla kontrol.

AnaCristina'yı kurun. Piyasayı okumasına izin verin. Ve bir sistem sizinle birlikte düşündüğünde trading'in nasıl hissettirdiğini deneyimleyin.

Ben AnaCristina. Ve Forex trading artık yapılandırılmış olabilir.