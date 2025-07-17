Squid X

SQUID X – Советник (Expert Advisor) для торговли золотом (XAU/USD)

Онлайн-сигнал: Нажмите здесь

SQUID X построен на основе прайс-экшн, классических инструментов и правил тайминга для входа.
Этот советник полностью автоматизирован и подходит как для скальпинга, так и для внутридневной торговли.

Основные особенности:

  • Без мартингейла и сетки → выборочные входы с фиксированным стоп-лоссом.

  • Четыре режима риска (от низкого до высокого) → адаптируется под разные стили торговли.

  • Фильтр тайминга → сделки только в периоды высокой волатильности, избегая тихих часов.

  • Управление рисками → встроенный стоп-лосс и защита от просадки.

  • Гибкость использования → поддержка как быстрого скальпинга, так и внутридневных позиций.

SQUID X предоставляет дисциплинированную, основанную на правилах торговую систему в MT5,
работающую 24/7 без необходимости постоянно следить за графиками.

ВАЖНО: После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке.

Изучите и другие мои советники на MQL5 Market: Нажмите здесь

Рекомендуемые настройки:

  • Платформа: MetaTrader 5 (MT5)

  • Символ: XAU/USD (Золото)

  • Таймфрейм: M15 (по умолчанию, можно менять для скальпинга или внутридневной торговли)

  • Минимальный баланс счёта: $100 (рекомендуется для безопасного управления рисками)

  • VPS: Рекомендуется для круглосуточной торговли с низкой задержкой

Ключевые параметры:

  • Базовый лот: 0.01 (по умолчанию, регулируется в зависимости от размера счёта)

  • Тейк-профит: 300 пунктов (по умолчанию)

Установка и настройка:

  1. Загрузка и установка: после покупки на MQL5 Market перейдите в папку
    MQL5/Experts/Market в вашем терминале MT5, где будет файл Squid_X.ex5.

  2. Подключение к графику: откройте MT5, загрузите график XAU/USD (рекомендуется таймфрейм M15),
    перетащите Squid_X.ex5 на график и настройте входные параметры.

  3. Включите Algo Trading.

  4. Используйте VPS для бесперебойной торговли, особенно для скальпинга.

  5. Следите за дашбордом: используйте перемещаемую панель для отслеживания результатов в реальном времени.

Получите SQUID X уже сегодня и улучшите свою торговлю золотом с помощью автоматизации и точности!

SSJ GOD
110
SSJ GOD 2025.09.26 00:14 
 

i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by

Stephen J Martret
2725
Stephen J Martret 2025.07.23 04:45 
 

Early days but Squid X has been performing exceptionally well on my live account, same as the backtests. Its even more impressive the performance on the backtests so I'm looking forward to seeing what this can do to grow a small and potentially larger account in the future. Also Duy the developer is very supportive and helpful. Ill update my review and show results in the comments section after 1-2 weeks

raja5655
852
raja5655 2025.07.20 15:50 
 

Good expert and the author is professional, kind and quick to respond. I wish him the best.

EA Universe MT5
Sergey Batudayev
Эксперты
Торговый советник  Universe   – это  торговый робот для МТ5, имеющий в своем арсенале возможность торговать по следующим индикаторам: MACD CCI WPR AO STOCHASTIC MOMENTUM DEMARKER Выбор торгуемого индикатора можно произвести во внутренних настройках советника.  Рабочий тайм фрейм советника H1, но можно использовать и на более младший ТФ это увеличит количество сделок, соответственно прибыльность и риск. Рекомендуемые торговые пары EURUSD, GBPCAD, EURCAD и другие флетовые пары.  Преимущества совет
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
Эксперты
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
Эксперты
Market Maestro: Ваш Идеальный Партнер для Автоматизированной Торговли на Форекс Если вы ищете надежного помощника для торговли на валютном рынке, Market Maestro — это именно то, что вам нужно. Этот современный Forex-бот создан с использованием самых передовых технологий и алгоритмов, что позволяет ему эффективно анализировать рыночные данные и принимать обоснованные торговые решения в режиме реального времени. Основные Характеристики Market Maestro 1. Мультивалютность для Широких Возможностей Ma
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Эксперты
This is my latest Free version for Gold. With optimized parameters and user-friendly features, this version is likely very easy to use and highly effective. You can customize TP and SL parameters as you wish, but the default settings should work well for you without the need for further adjustments.  This version is designed for the M5. This version does not require a large capital investment; only $100-$200 is sufficient for Golden Square X to run and generate profits for you. Based on backtest
FREE
Universal MT5 MA
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Торговый робот на индикаторе Moving Average Это упрощенная версия торгового робота , использует только одну стратегию для входа (расширенная версия имеет более 10 стратегий) Преимущества эксперта: Скальпинг, Мартингейл, сеточная торговля. Вы можете настроить торговлю только одним ордером или сеткой ордеров. Гибко настраиваемая сетка ордеров с   динамическим,  фиксированным или мультипликатором шага и торгового лота позволит адаптировать эксперт практически под любой торговый инструмент. Систе
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
Эксперты
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
News Scalper EA
Igor Widiger
Эксперты
News Scalper EA is an Expert Advisor for trading EURUSD - GBPUSD - XAUUSD pairs, positioning your positions during the news. Developed by an experienced trader with over 17 years of trading experience. News Scalper EA uses a news calendar from MQL5 and trades according to them. With sophisticated strategy and risk management, the EA protects your positions from larger losses! News Scalper EA lets you close the SL after the set time (1 minute, planned) when the position is in minus, which proves
FREE
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Эксперты
EA Go Long реализует продвинутую внутридневную торговую стратегию, основанную на принципе систематической ежедневной торговли с множественными техническими подтверждениями. В то время как многие трейдеры ищут сложные алгоритмы, этот EA сочетает простые, но эффективные концепты с продвинутым управлением рисками и множественными техническими фильтрами. EA открывает позиции в определенное время каждый день, но только когда рыночные условия соответствуют множественным техническим индикаторам. Этот
FREE
Ultra KZM
Nattapat Jiaranaikarn
Эксперты
Ultra KZM is an Expert Advisor that using the unique trading operation. It's strategy is based on the combination of grid and correlation system which is the new method that I invented and developed for a long time. You can see Live Signal from these links : (delete space) 1.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ultra-kzm-eurjpyeurchf/10224608 2.  https: //www .myfxbook.com/portfolio/ea-ultra-kzm-real-account/10374382 Note that this EA should run in ECN swap-free account. When you backtest yo
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Goldfish MT5
Elvira Zalalutdinova
Эксперты
Goldfish MT5 -  это автоматический поисковик трендов для золота. Он улавливает тренд до его начала Goldfish MT5 -это не просто робот, это ваше стратегическое преимущество на рынке золота, основанное на передовых технологиях искусственного интеллекта Этот эксперт представляет собой комплексную систему моделей, обученных на пространстве синтезированных многомерных функций Он использует систему, которая определяет уровни тренда и автоматически пробивает сильные глобальные уровни в зависимости от ры
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Эксперты
Это последняя итерация моего известного скальпера, Goldfinch EA, впервые опубликованная почти десять лет назад. Он скальпирует рынок при внезапном увеличении волатильности, которое происходит в короткие промежутки времени: он предполагает и пытается извлечь выгоду из инерции движения цены после внезапного ускорения цены. Эта новая версия была упрощена, чтобы позволить трейдеру легко использовать функцию оптимизации тестера, чтобы найти лучшие торговые параметры. [ Руководство по установке | Руко
FREE
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
Эксперты
EV Divergence Sniper is a precision-oriented Expert Advisor designed to identify high-probability market reversals through true price divergences confirmed by RSI and Stochastic. The system focuses on structural market conditions and enters only when price and momentum show a clear imbalance, significantly reducing false entries and improving signal quality. The EA uses a structural stop loss placed beyond the most recent swing, combined with a fully customizable risk-to-reward take profit. It i
FREE
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Ответ на отзыв