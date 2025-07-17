SQUID X – Советник (Expert Advisor) для торговли золотом (XAU/USD)

SQUID X построен на основе прайс-экшн, классических инструментов и правил тайминга для входа.

Этот советник полностью автоматизирован и подходит как для скальпинга, так и для внутридневной торговли.

Основные особенности:

Без мартингейла и сетки → выборочные входы с фиксированным стоп-лоссом.

Четыре режима риска (от низкого до высокого) → адаптируется под разные стили торговли.

Фильтр тайминга → сделки только в периоды высокой волатильности, избегая тихих часов.

Управление рисками → встроенный стоп-лосс и защита от просадки.

Гибкость использования → поддержка как быстрого скальпинга, так и внутридневных позиций.

SQUID X предоставляет дисциплинированную, основанную на правилах торговую систему в MT5,

работающую 24/7 без необходимости постоянно следить за графиками.

ВАЖНО: После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке.

Рекомендуемые настройки:

Платформа: MetaTrader 5 (MT5)

Символ: XAU/USD (Золото)

Таймфрейм: M15 (по умолчанию, можно менять для скальпинга или внутридневной торговли)

Минимальный баланс счёта: $100 (рекомендуется для безопасного управления рисками)

VPS: Рекомендуется для круглосуточной торговли с низкой задержкой

Ключевые параметры:

Базовый лот: 0.01 (по умолчанию, регулируется в зависимости от размера счёта)

Тейк-профит: 300 пунктов (по умолчанию)

Установка и настройка:

Загрузка и установка: после покупки на MQL5 Market перейдите в папку

MQL5/Experts/Market в вашем терминале MT5, где будет файл Squid_X.ex5. Подключение к графику: откройте MT5, загрузите график XAU/USD (рекомендуется таймфрейм M15),

перетащите Squid_X.ex5 на график и настройте входные параметры. Включите Algo Trading. Используйте VPS для бесперебойной торговли, особенно для скальпинга. Следите за дашбордом: используйте перемещаемую панель для отслеживания результатов в реальном времени.

Получите SQUID X уже сегодня и улучшите свою торговлю золотом с помощью автоматизации и точности!