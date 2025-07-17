Squid X
SQUID X – Советник (Expert Advisor) для торговли золотом (XAU/USD)
SQUID X построен на основе прайс-экшн, классических инструментов и правил тайминга для входа.
Этот советник полностью автоматизирован и подходит как для скальпинга, так и для внутридневной торговли.
Основные особенности:
-
Без мартингейла и сетки → выборочные входы с фиксированным стоп-лоссом.
-
Четыре режима риска (от низкого до высокого) → адаптируется под разные стили торговли.
-
Фильтр тайминга → сделки только в периоды высокой волатильности, избегая тихих часов.
-
Управление рисками → встроенный стоп-лосс и защита от просадки.
-
Гибкость использования → поддержка как быстрого скальпинга, так и внутридневных позиций.
SQUID X предоставляет дисциплинированную, основанную на правилах торговую систему в MT5,
работающую 24/7 без необходимости постоянно следить за графиками.
ВАЖНО: После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке.
Рекомендуемые настройки:
-
Платформа: MetaTrader 5 (MT5)
-
Символ: XAU/USD (Золото)
-
Таймфрейм: M15 (по умолчанию, можно менять для скальпинга или внутридневной торговли)
-
Минимальный баланс счёта: $100 (рекомендуется для безопасного управления рисками)
-
VPS: Рекомендуется для круглосуточной торговли с низкой задержкой
Ключевые параметры:
-
Базовый лот: 0.01 (по умолчанию, регулируется в зависимости от размера счёта)
-
Тейк-профит: 300 пунктов (по умолчанию)
Установка и настройка:
-
Загрузка и установка: после покупки на MQL5 Market перейдите в папку
MQL5/Experts/Market в вашем терминале MT5, где будет файл Squid_X.ex5.
-
Подключение к графику: откройте MT5, загрузите график XAU/USD (рекомендуется таймфрейм M15),
перетащите Squid_X.ex5 на график и настройте входные параметры.
-
Включите Algo Trading.
-
Используйте VPS для бесперебойной торговли, особенно для скальпинга.
-
Следите за дашбордом: используйте перемещаемую панель для отслеживания результатов в реальном времени.
Получите SQUID X уже сегодня и улучшите свою торговлю золотом с помощью автоматизации и точности!
