SQUID X – Expert Advisor pour le trading de l’or (XAU/USD)
SQUID X est basé sur l’action des prix, des outils classiques et un timing d’entrée basé sur des règles. Cet EA est entièrement automatisé et convient aussi bien au scalping qu’au trading intrajournalier.

Caractéristiques principales :

  • Pas de Martingale, pas de grid → entrées sélectives avec stop loss fixe.

  • 4 modes de risque de Low Risk à High Risk → adaptés à différents styles de trading.

  • Filtre de timing → n’exécute des trades que lorsque le marché de l’or montre une volatilité claire, en évitant les périodes calmes.

  • Gestion stricte du risque → stop loss et limites de drawdown intégrés.

  • Utilisation flexible → prend en charge à la fois le scalping rapide et les positions intrajournalières.

SQUID X fonctionne comme un système de trading discipliné dans MT5, opérant 24/7 sans qu’il soit nécessaire de surveiller constamment les graphiques.

IMPORTANT ! Après l'achat, veuillez m'envoyer un message privé afin de recevoir le manuel d'installation et les instructions de configuration.

Paramètres recommandés :

  • Plateforme : MetaTrader 5 (MT5)

  • Symbole : XAU/USD (Or)

  • Unité de temps : M15 (par défaut, ajustable pour le scalping ou l’intraday)

  • Solde minimum du compte : 100 USD (recommandé pour une gestion du risque sécurisée)

  • VPS : recommandé pour un trading 24h/24 avec faible latence

Paramètres clés :

  • Lot de base : 0.01 (par défaut, ajustable selon la taille du compte)

  • Take Profit : 300 pips (par défaut)

Installation & configuration :

  1. Téléchargement et installation : après l’achat sur le Marché MQL5, allez dans le dossier MQL5/Experts/Market de votre terminal MT5, où vous trouverez le fichier Squid_X.ex5.

  2. Attacher au graphique : ouvrez MT5, sélectionnez le graphique XAU/USD (M15 recommandé). Glissez-déposez Squid_X.ex5 sur le graphique et configurez les paramètres d’entrée.

  3. Activez le trading automatique (Algo Trading).

  4. Utilisez un VPS : garantissez un trading ininterrompu, notamment pour le scalping.

  5. Surveillez le tableau de bord : utilisez le tableau de bord déplaçable pour suivre les performances en temps réel.

Obtenez SQUID X dès aujourd'hui et améliorez votre trading de l'or grâce à l'automatisation et au contrôle !


SSJ GOD
79
SSJ GOD 2025.09.26 00:14 
 

i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by

Stephen J Martret
2440
Stephen J Martret 2025.07.23 04:45 
 

Early days but Squid X has been performing exceptionally well on my live account, same as the backtests. Its even more impressive the performance on the backtests so I'm looking forward to seeing what this can do to grow a small and potentially larger account in the future. Also Duy the developer is very supportive and helpful. Ill update my review and show results in the comments section after 1-2 weeks

raja5655
752
raja5655 2025.07.20 15:50 
 

Good expert and the author is professional, kind and quick to respond. I wish him the best.

