SQUID X – ゴールド (XAU/USD) 取引用エキスパートアドバイザー (EA)

ライブシグナル：ここをクリック

SQUID X はプライスアクション、クラシックツール、そしてルールに基づいたエントリータイミングを基盤として構築されています。

このEAは完全自動化されており、スキャルピングおよびデイトレードの両方に適しています。

主な特徴:

マーチンゲールなし、グリッドなし → 厳選されたエントリーと固定ストップロス。

4種類のリスクモード（低リスクから高リスクまで） → 様々な取引スタイルに対応。

タイミングフィルター → ボラティリティが高い時間帯のみ取引し、静かな時間帯を回避。

リスク管理 → 内蔵ストップロスとドローダウン制限。

柔軟な活用 → 高速スキャルピングとデイトレードの両方をサポート。

SQUID X は MT5 内で規律正しいルールベースの取引システムを提供し、

チャートを常に監視することなく 24 時間 365 日稼働します。

重要: 購入後は、インストールマニュアルと設定手順を受け取るために、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。

MQL5 マーケットで私の他のEAもご覧ください：ここをクリック

推奨設定:

プラットフォーム: MetaTrader 5 (MT5)

シンボル: XAU/USD (ゴールド)

タイムフレーム: M15（デフォルト、スキャルピングやデイトレードに合わせて調整可能）

最低口座残高: 100 USD（安全なリスク管理を推奨）

VPS: 低レイテンシーでの 24/7 取引を推奨

主要パラメータ:

基本ロット: 0.01（デフォルト、口座サイズに応じて調整可能）

テイクプロフィット: 300 pips（デフォルト）

インストールと設定:

ダウンロードとインストール: MQL5 マーケットで購入後、MT5 ターミナルの

MQL5/Experts/Market フォルダで Squid_X.ex5 ファイルを見つけてください。 チャートに適用: MT5 を開き、XAU/USD チャート（推奨 M15）を読み込み、

Squid_X.ex5 をチャートにドラッグし、入力パラメータを設定してください。 アルゴリズム取引 (Algo Trading) を有効にする。 VPS を利用して取引を中断なく実行、特にスキャルピングに推奨。 ダッシュボードを監視: 移動可能なパネルでリアルタイムのパフォーマンスを確認。

今すぐ SQUID X を入手し、自動化と精密さでゴールド取引を強化しましょう！