SQUID X – ゴールド (XAU/USD) 取引用エキスパートアドバイザー (EA)

ライブシグナル：ここをクリック

SQUID X はプライスアクション、クラシックツール、そしてルールに基づいたエントリータイミングを基盤として構築されています。
このEAは完全自動化されており、スキャルピングおよびデイトレードの両方に適しています。

主な特徴:

  • マーチンゲールなし、グリッドなし → 厳選されたエントリーと固定ストップロス。

  • 4種類のリスクモード（低リスクから高リスクまで） → 様々な取引スタイルに対応。

  • タイミングフィルター → ボラティリティが高い時間帯のみ取引し、静かな時間帯を回避。

  • リスク管理 → 内蔵ストップロスとドローダウン制限。

  • 柔軟な活用 → 高速スキャルピングとデイトレードの両方をサポート。

SQUID X は MT5 内で規律正しいルールベースの取引システムを提供し、
チャートを常に監視することなく 24 時間 365 日稼働します。

重要: 購入後は、インストールマニュアルと設定手順を受け取るために、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。

MQL5 マーケットで私の他のEAもご覧ください：ここをクリック

推奨設定:

  • プラットフォーム: MetaTrader 5 (MT5)

  • シンボル: XAU/USD (ゴールド)

  • タイムフレーム: M15（デフォルト、スキャルピングやデイトレードに合わせて調整可能）

  • 最低口座残高: 100 USD（安全なリスク管理を推奨）

  • VPS: 低レイテンシーでの 24/7 取引を推奨

主要パラメータ:

  • 基本ロット: 0.01（デフォルト、口座サイズに応じて調整可能）

  • テイクプロフィット: 300 pips（デフォルト）

インストールと設定:

  1. ダウンロードとインストール: MQL5 マーケットで購入後、MT5 ターミナルの
    MQL5/Experts/Market フォルダで Squid_X.ex5 ファイルを見つけてください。

  2. チャートに適用: MT5 を開き、XAU/USD チャート（推奨 M15）を読み込み、
    Squid_X.ex5 をチャートにドラッグし、入力パラメータを設定してください。

  3. アルゴリズム取引 (Algo Trading) を有効にする。

  4. VPS を利用して取引を中断なく実行、特にスキャルピングに推奨。

  5. ダッシュボードを監視: 移動可能なパネルでリアルタイムのパフォーマンスを確認。

今すぐ SQUID X を入手し、自動化と精密さでゴールド取引を強化しましょう！

レビュー 3
SSJ GOD
110
SSJ GOD 2025.09.26 00:14 
 

i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by

Stephen J Martret
2741
Stephen J Martret 2025.07.23 04:45 
 

Early days but Squid X has been performing exceptionally well on my live account, same as the backtests. Its even more impressive the performance on the backtests so I'm looking forward to seeing what this can do to grow a small and potentially larger account in the future. Also Duy the developer is very supportive and helpful. Ill update my review and show results in the comments section after 1-2 weeks

raja5655
852
raja5655 2025.07.20 15:50 
 

Good expert and the author is professional, kind and quick to respond. I wish him the best.

