SQUID X – ゴールド (XAU/USD) 取引用エキスパートアドバイザー (EA)
SQUID X はプライスアクション、クラシックツール、そしてルールに基づいたエントリータイミングを基盤として構築されています。
このEAは完全自動化されており、スキャルピングおよびデイトレードの両方に適しています。
主な特徴:
マーチンゲールなし、グリッドなし → 厳選されたエントリーと固定ストップロス。
4種類のリスクモード（低リスクから高リスクまで） → 様々な取引スタイルに対応。
タイミングフィルター → ボラティリティが高い時間帯のみ取引し、静かな時間帯を回避。
リスク管理 → 内蔵ストップロスとドローダウン制限。
柔軟な活用 → 高速スキャルピングとデイトレードの両方をサポート。
SQUID X は MT5 内で規律正しいルールベースの取引システムを提供し、
チャートを常に監視することなく 24 時間 365 日稼働します。
重要: 購入後は、インストールマニュアルと設定手順を受け取るために、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。
推奨設定:
プラットフォーム: MetaTrader 5 (MT5)
シンボル: XAU/USD (ゴールド)
タイムフレーム: M15（デフォルト、スキャルピングやデイトレードに合わせて調整可能）
最低口座残高: 100 USD（安全なリスク管理を推奨）
VPS: 低レイテンシーでの 24/7 取引を推奨
主要パラメータ:
基本ロット: 0.01（デフォルト、口座サイズに応じて調整可能）
テイクプロフィット: 300 pips（デフォルト）
インストールと設定:
ダウンロードとインストール: MQL5 マーケットで購入後、MT5 ターミナルの
MQL5/Experts/Market フォルダで Squid_X.ex5 ファイルを見つけてください。
チャートに適用: MT5 を開き、XAU/USD チャート（推奨 M15）を読み込み、
Squid_X.ex5 をチャートにドラッグし、入力パラメータを設定してください。
アルゴリズム取引 (Algo Trading) を有効にする。
VPS を利用して取引を中断なく実行、特にスキャルピングに推奨。
ダッシュボードを監視: 移動可能なパネルでリアルタイムのパフォーマンスを確認。
今すぐ SQUID X を入手し、自動化と精密さでゴールド取引を強化しましょう！
i only test in demo this week and damn i make more profit than any other bot and the seller is realy kind to not over price i feel i can start my dream with this bot so if you looking for a bot dont hesitate the backtest is real as in demo ok by