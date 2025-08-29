OG Power Levels

OG_Levels - Gelişmiş Destek ve Direnç Tanımlayıcısı

OG_Levels, birden fazla zaman diliminde anahtar destek ve direnç seviyelerini tanımlamak için tasarlanmış profesyonel bir göstergedir. Araç, piyasa yapısını ve fiyat hareket modellerini analiz ederek traderların kesin giriş ve çıkış noktalarını bulmalarına yardımcı olur.

Temel Özellikler

Gösterge, H1, H4, D1 ve W1 periyotlarını aynı anda kapsayan çoklu zaman dilimi analizi sağlar. Fiyatın tipik olarak tepki verdiği arz ve talep bölgelerini tanımlar, farklı zaman dilimleri ve seviye türlerini ayırt etmek için renk kodlu görselleştirme kullanır. Entegre Heikin Ashi entegrasyonu trend görselleştirmesini geliştirir, uyarı sistemi ise fiyat önemli seviyelerle etkileşime girdiğinde sizi bilgilendirir.

Teknik Yaklaşım

OG_Levels, gerçek destek ve direnç seviyelerini tanımlamak için piyasa yapısı algoritmalarını kullanır. Gösterge, önemli yüksek ve alçakları belirlemek için tarihsel fiyat hareketini analiz eder ve potansiyel tepki bölgelerinin kapsamlı bir görünümünü oluşturur. Bu yaklaşım, fiyat modeli tanıma, tepe ve çukur tanımlama ve birden fazla zaman diliminde arz-talep bölgesi haritalama üzerine odaklanır.

Trading Uygulamaları

Gösterge, destek ve direnç analizine dayanan teknik traderlara hizmet eder. Konsolide analiz gerektiren çoklu zaman dilimi traderlarına, anahtar piyasa seviyelerini arayan fiyat hareket traderlarına ve optimal giriş ve çıkış noktalarını tanımlayan swing traderlara fayda sağlar.

Giriş stratejileri için, Heikin Ashi onayı ile tanımlanmış seviyelere yaklaşan fiyatı arayın. Uygun risk yönetimi ile bu seviyelerde fiyat tepki verdiğinde girin. Çıkışlar için, trade yönünüzdeki bir sonraki tanımlanmış seviyede kar alın veya fiyat destekleyici seviyeyi kırdığında çıkın.

Pratik Faydalar

Araç, daha net giriş ve çıkış noktaları sağlar, otomatik seviye tanımlama yoluyla analiz süresini azaltır ve trading güvenini artırır. Kesin stop-loss yerleştirme fırsatları sunarak ve zaman dilimlerinde piyasa yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlayarak risk yönetimini geliştirir.

OG_Levels, profesyonel seviye destek ve direnç tanımlama sağlayarak teknik analizinizi dönüştürür. Gösterge, tüm ana döviz çiftlerinde ve zaman dilimlerinde çalışır, çeşitli trading stillerine ve piyasa koşullarına uygun hale getirir.