ThraeX
- Uzman Danışmanlar
- Vasile Verdes
- Sürüm: 25.82
- Güncellendi: 27 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 8
ThraeX – XAU için M1 Hassas Scalping EA’si
Roma döneminin disiplini ve stratejisinden ilham alan ThraeX, MetaTrader 4 için özel olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışmandır. XAU/USD üzerinde 1 dakikalık zaman diliminde hızlı ve sık işlem yapacak şekilde tasarlanmıştır. Piyasa değişimlerine anında yanıt verir ve kendi algoritmasıyla koşullara otomatik olarak uyum sağlar.
Temel Özellikler:
-
⚔️ XAU için scalping mantığı – Altın (XAU/USD) işlemleri için hızlı kararlar alır, gerçek zamanlı veri kullanır.
-
⚙️ Hızlı işlem yürütme – Volatil piyasalardaki mikro hareketlere hızlı tepki verir.
-
🧠 Kendi kendini ayarlayan parametreler – Harici platform ya da dosyaya bağlanmadan piyasa değişimlerine uyum sağlar.
-
🔄 Sürekli optimizasyon – Son piyasa verilerine göre otomatik davranış değişimi yapar.
-
🛡️ Harici bağımlılık yok – API, harici dosya veya platform bağlantısı olmadan tamamen bağımsız çalışır.
-
📉 Kompakt scalping yapısı – Düşük gecikme gerektiren ortamlar için idealdir.
Teknik Profil:
-
Sembol: XAU/USD
-
Zaman Dilimi: 1 Dakika (M1)
-
Stil: Yüksek frekanslı scalping
-
Girişler: Otomatik olarak yönetilir
-
Uyum: Manuel veya otomatik sistemlerle uyumlu
📌 Bu araç olduğu gibi sunulmaktadır ve belirli bir performans garantisi vermez. Kullanıcıların kendi tercihlerine ve işlem ortamlarına göre test edip ayarlamaları önerilir.