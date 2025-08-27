ThraeX

ThraeX – XAU için M1 Hassas Scalping EA’si

Roma döneminin disiplini ve stratejisinden ilham alan ThraeX, MetaTrader 4 için özel olarak geliştirilmiş bir Uzman Danışmandır. XAU/USD üzerinde 1 dakikalık zaman diliminde hızlı ve sık işlem yapacak şekilde tasarlanmıştır. Piyasa değişimlerine anında yanıt verir ve kendi algoritmasıyla koşullara otomatik olarak uyum sağlar.

Temel Özellikler:

  • ⚔️ XAU için scalping mantığı – Altın (XAU/USD) işlemleri için hızlı kararlar alır, gerçek zamanlı veri kullanır.

  • ⚙️ Hızlı işlem yürütme – Volatil piyasalardaki mikro hareketlere hızlı tepki verir.

  • 🧠 Kendi kendini ayarlayan parametreler – Harici platform ya da dosyaya bağlanmadan piyasa değişimlerine uyum sağlar.

  • 🔄 Sürekli optimizasyon – Son piyasa verilerine göre otomatik davranış değişimi yapar.

  • 🛡️ Harici bağımlılık yok – API, harici dosya veya platform bağlantısı olmadan tamamen bağımsız çalışır.

  • 📉 Kompakt scalping yapısı – Düşük gecikme gerektiren ortamlar için idealdir.

Teknik Profil:

  • Sembol: XAU/USD

  • Zaman Dilimi: 1 Dakika (M1)

  • Stil: Yüksek frekanslı scalping

  • Girişler: Otomatik olarak yönetilir

  • Uyum: Manuel veya otomatik sistemlerle uyumlu

📌 Bu araç olduğu gibi sunulmaktadır ve belirli bir performans garantisi vermez. Kullanıcıların kendi tercihlerine ve işlem ortamlarına göre test edip ayarlamaları önerilir.



