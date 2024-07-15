PipHunter M5
- Uzman Danışmanlar
- Vadym Velychkov
- Sürüm: 1.0
- Etkinleştirmeler: 20
PipHunter M5'i tanıtıyoruz – GBPUSD çifti için yenilikçi bir forex scalping robotu. Gün içi etkili ticaret için tasarlanmış olan bu robot, kararları yıldırım hızıyla ve maksimum doğrulukla almak için gelişmiş piyasa analiz algoritmalarını kullanır. Robotun çalıştığı platform MetaTrader 4 (MT4) olup, otomatik ticaret için güvenilir ve kanıtlanmış bir ortam sağlar.
Robotun Avantajları:
- Yüksek karar verme hızı: Optimize edilmiş algoritma sayesinde piyasa koşullarının anında değerlendirilmesi ve ticaret kararlarının alınması.
- Etkili risk yönetimi: Trailing stoplar ve sıkı spread kontrolü kullanarak potansiyel kayıpların minimize edilmesi.
- Uyarlanabilir strateji: Hesap durumu ve piyasa koşullarına bağlı olarak lot büyüklüklerinin otomatik ayarlanması.
- Kullanım kolaylığı: MT4 platformunda kolay entegrasyon ve kurulum, minimum başlangıç bakiyesi gereksinimleri.
- Esnek ayarlar: Tercihlerinize göre optimize etmek için ticaret saatleri ve hassas parametreleri belirleme imkanı.
Ticaret Önerileri:
- Minimum başlangıç bakiyesi: Yeterli marj ve risk yönetimini sağlamak için en az $1000 kullanılması önerilir.
- Güvenilir bir broker kullanın: Düşük spread ve güvenilir MT4 platformuna sahip bir broker seçerek robotun etkili çalışmasını sağlayın.
- Düzenli izleme: Otomasyona rağmen, robotun performansını periyodik olarak kontrol etmek ve piyasa koşullarına göre parametreleri ayarlamak önerilir.
- Güncellemeler ve optimizasyon: Robotun maksimum verimliliğini sürdürmek için geliştiricinin güncellemelerini ve optimizasyon önerilerini takip edin.
Robotun Parametre Açıklamaları:
- trailingStopPoints (10): Karı korumak için trailing stop'un hareket edeceği puan sayısı.
- openOrderPoints (75): Yeni bir emir açmak için minimum fiyat değişikliği puanı.
- orderLotSize (0.03): Emir açmak için lot büyüklüğü. Hesap bakiyesine bağlı olarak otomatik olarak ayarlanabilir.
- maximumSpreadPoints (10): Emir açmak için izin verilen maksimum spread puanı.
- atrPeriod (14): Robotun algoritmasında kullanılan ATR göstergesinin hesaplanma dönemi.
- startHour (0), startMinute (0): Ticaret döneminin başlangıç saati (saat ve dakika).
- endHour (23), endMinute (59): Ticaret döneminin bitiş saati (saat ve dakika).
- orderMagicNumber (634879): Robot tarafından yerleştirilen emirlerin sonraki tanımlama ve yönetim için benzersiz tanımlayıcısı.
- orderComment ("PipHunter M5"): Kullanıcı kolaylığı için robot tarafından emir yerleştirildiğinde eklenen yorum.
the best scalping EA that i had used. very good invenst in this Tool. its easy to understand and easy to use. very effectiv EA.