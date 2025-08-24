MATrader AI

5

 MATrader AI  – Hassas Altın Ticareti, Tamamen Ücretsiz

Canlı sonuçlar: https://www.mql5.com/tr/signals/2324191

(MATrader’ı burada MQL5’te yayınlamadan önce 4 yıl boyunca test ettik)

(Maalesef, burada MATrader gibi bir “para makinesini” ücretsiz paylaştığımız ve sıralamada 1 numarada olduğumuz için birilerinin hoşuna gitmedi. Bu yüzden tüm yorumlarımızı ve sıralamamızı kaybettik çünkü orijinal yüklememiz hiçbir sebep olmadan silindi — tekrar 1 numaraya çıkmamıza yardımcı olmak isterseniz, MATrader’ı paylaşmaktan ve bize bir yorum bırakmaktan çekinmeyin)

Optimize Edildiği Pazar: XAUUSD M1

Önerilen Kurulum: Güvenli ticaret için €200+ bakiyeli 0.0001 lot Cent Hesabı veya €20.000+ bakiyeli Standart Hesap (kaldıraç 1:2000) kullanın.

Neden MATrader? Elit Altın Ticareti İçin Ücretsiz Biletiniz

Marc Albrecht Trading’den devrim niteliğinde bir Expert Advisor olan MATrader ile XAUUSD ticaretinin geleceğine adım atın. On yılı aşkın MT4 deneyimiyle geliştirilen ve yıllarca test edilen MATrader, ileri düzey yapay sinir ağları, dinamik döngü ticareti ve özelleştirilebilir gridlerle hassas girişler  üzerinde etkileyici bir kazanma oranı sunar. Sadece bir EA değil — oynak altın piyasasında size avantaj sağlayan, %100 ücretsiz bir güç merkezidir. Hiçbir kısıtlama veya gizli maliyet yok — sadece saf ticaret gücü.

Başarı İçin Kritik Kurulum
Canlı sinyal sonuçlarımızı tekrarlamak ve maksimum performansı sağlamak için aşağıdaki kurallara uymalısınız — sapmalar kötü sonuçlara ve kayıplara yol açar:

[1] Broker ve Hesap Türü: MATrader yalnızca RoboForex Cent Hesapları için optimize edilmiştir. Başka bir broker kullanmak, farklı veri akışları ve likidite nedeniyle tutarsızlıklara, strateji başarısızlıklarına ve hesap kayıplarına neden olur.

[2] "KXTL" Kodunu Kullanın: RoboForex Cent Hesabınızı açarken, doğru çalışması için "KXTL" kodunu girmelisiniz:

0.01 lot yerine 0.0001 lot ile işlem yapabilirsiniz, bu riskleri minimize etmek ve minimum depozito şartlarını karşılamak için zorunludur — bu olmadan EA güvenli çalışamaz.
RoboForex ile yaptığımız özel ortaklık sayesinde daha düşük spreadlere erişim sağlanır — stratejilerin geçerli olması için komisyonlar düşürülmüştür; bunu atlamak maliyetleri artırır ve sürekli düşük performans ve zarara yol açar.

[3] Risk Uyarısı: "KXTL" veya RoboForex kullanmamak EA arızalarına, hatalı sinyallere ve kaçınılmaz hesap kayıplarına neden olur. MATrader, KXTL şartları ile RoboForex’e özel verilere göre eğitilmiştir — başka bir kurulum her şeyi tehlikeye atar.

[4] Destek Politikası: Sadece KXTL uyumlu kurulumlara destek sağlıyoruz. Uyumsuz kullanımdan kaynaklanan kayıplar kaçınılmazdır ve bizim sorumluluğumuzda değildir — destek sunulmayacaktır.

İpucu: KXTL başarı için vazgeçilmezdir — %50 cashback, ücretsiz VPS ve KXTL kullanıcıları için ücretsiz olan %100 kazanma oranlı CopyFX sinyalimize özel erişim gibi topluluk avantajlarını açar. Detaylar profilimde.
KXTL Marc Albrecht Trading Topluluğu üyesi olmanın, #1 Güvenilir, Dürüst ve Ekonomik Broker kullanmanın dışında bazı avantajları:
30$ ücretsiz kayıt bonusu
Yatırımda %120’ye varan bonus
%50 cashback
Ücretsiz VPS
NoLoss Quantum AI %100 kazanma oranına sahip ücretsiz ve özel erişim
Özel VIP RoboForex ortaklık anlaşmamız sayesinde mümkün olan en düşük spreadler; spread komisyonlarının %90’ını topluluğa geri veriyoruz, böylece ticaretiniz daha kolay ve karlı oluyor
KXTL’ye özel şartlar: sadece 0.01 lot değil, 0.0001 lot ile işlem yapabilme

    %100 ücretsiz çünkü traderları güçlendirmeye inanıyoruz. Bir KXTL RoboForex hesabında test edin, kalitesini görün, ardından diğer ücretsiz EA’larımızı da deneyin ve sonuçlarınızı artırın. Profilimizi ziyaret edin!

    MATrader sadece bir EA değil — inovasyonun gücü. İşte sundukları:

    • Ticaret Paneli: Hızlı ve bilinçli kararlar için gerçek zamanlı bilgiler.
    • Manuel Ticaret Seçeneği: Kontrol sizde — işlemleri manuel açın, MATrader grid ve çıkışları yönetir.
    • Grid Ticaret Anahtarı: Çoklu pozisyonlar için grid ticaretini açın ya da tek işlemlerde kalın — tercih sizin.
    • Tek Tıkla Kapat: “Tüm Emirleri Şimdi Kapat” özelliğiyle tüm emirleri anında kapatın.
    • Çift Motor (A & B): İki benzersiz strateji arasında geçiş yapın veya EA’yı belirli sayıda işlemden sonra (örneğin 6) volatilite sırasında toparlanması için bırakın.
    • Lot Esnekliği: Bakiyeye göre ölçeklenen Yüzde Lot veya sabit büyüklükte Lot seçin.
    • Özel Kar Al: Hedeflerinize uygun Pip cinsinden Kar Al ayarlayın.
    • Grid Algoritmaları: Step Lots, Martingale, Sum Lots veya Fixed Lots’tan seçin ve adım büyüklüğünü pip cinsinden ayarlayın.
    • Çift Taraflı Grid: Aynı anda alım ve satım gridlerini etkinleştirin ya da tek yönlü işlem yapın (MATrader her zaman daha büyük zaman dilimi trendini takip eder, bu yüzden çoğunlukla XAUUSD’nin güçlü yükseliş trendi nedeniyle sadece ALIŞ yapar; küçük düzeltmeler olsa da MATrader bunu sorunsuz yönetir, altın düşse bile).
    • İşlem Sıklığı Filtresi: FilterOpenOneCandle ile işlem sayısını (örneğin saatte 1, günde 1 veya özel mum) sınırlayın.
    • Kâr Koruması: Minimal Kar Kapatma, Takip Eden Stop ve Maliyet Noktası ile kazançları güvenceye alın.
    • Hedge Modu: Belirli bir seviyeden sonra (örneğin 5 işlem) hedge’i etkinleştirin, ekstra güvenlik için.
    • Günlük Hedef: Günlük hedefinize (dolar bazında) ulaştığınızda işlem yapmayı durdurun — kârınızı kolayca koruyun.
    • Fon Yönetimi:
      • TakeEquityStop: EA’yı durdurmadan belirlenen dolar zararında işlemleri kapatır.
      • EquityProtect: Sermayenin belirli yüzdesinde riski sınırlar, risk aşılınca yeni işlemleri durdurur veya tüm işlemleri kapatır.
    • Haber ve Zaman Filtreleri: Haber filtresi (haberler öncesi ve sonrası işlem durdurma), Gün filtresi (belirli günlerde işlem) ve Zaman filtresi (aktif saat ayarı) ile volatiliteden kaçının.
    • MAT-Algos: Özel ve özelleştirilebilir algoritmalarla elit giriş zamanlaması — bizim gizli silahımız!
    • Sinirsel Hassasiyet: Daha akıllı zamanlama için yapay zekâ destekli girişler.

    Nasıl Başlanır:
    [1] KXTL kodu kullanarak 1:2000 kaldıraç RoboForex Cent Hesabı kurun (zorunlu)
    [2] MATrader 'i XAUUSD M1'e takın— hazır
    [3] Kendi Yönteminizle Ticaret Yapın: Varsayılanları tutun veya ayarlarla oynayın — sizin oyununuz, sizin kurallarınız

    MATrader için yorum yazmaya zaman ayıran herkese çok büyük teşekkür ediyoruz. Sayenizde büyüyebiliyor ve her birinize en iyi EA’leri ücretsiz olarak sunmaya devam edebiliyoruz

    Ücretsiz Çünkü Biz Böyleyiz

    Marc Albrecht Trading, traderları yükseltmeye odaklanmıştır, para kazanmak için değil. MATrader’ı kendi ticaret başarımızdan finanse ediyoruz çünkü sizin de şansınızı hak ettiğinize inanıyoruz. "KXTL" kullanmak istemiyor musunuz? Sorun değil — yine de sizi destekliyoruz. Ama kullanırsanız, bu sessiz bir beşliktir ve bu misyonun devam etmesini sağlar, daha da iyi EA’lar yayınlamamıza olanak tanır! Ayrıca ticaretinizi daha karlı hale getiren birçok benzersiz avantaj ve ayrıcalık elde edersiniz!

    Trader Yorumu:

    "Bu binlerce dolar değerinde ama Marc bedava mı veriyor? Onu desteklemek için 'KXTL' kullanmamak bencilce olur." – Priya D.

    Daima ücretsiz: Traderları güçlendirmeye kararlıyız — ücretli engeller yok, sınır yok.

    Başarınız İçin Buradayız

    Ekstra Avantajlar: MATrader hoşunuza gittiyse? Diğer EA’larımızı deneyin — hepsi ücretsiz, şimdi ve sonsuza dek.

    Son Söz: MATrader sadece bir yazılım değil — başarınız için uzatılmış bir el. Hemen alın ve daha akıllı işlem yapın!

    Cham Mad
    19
    Cham Mad 2025.09.27 07:23 
     

    Impressive results and great support!

    Leonsofking69
    59
    Leonsofking69 2025.09.24 06:37 
     

    I downloaded this EA expecting more of the same, DD's, losses, erratic trades. To my pleasant surprise, my total DD was was very small and the EA did not over trade, made a decent profit and has given me no reason to feel unsafe at all. Marc responded to my query as I was worried it wasn't opening trades, but it was simply waiting for the correct entry positions, and thus far continues to be accurate with an almost 10% gain on my $1000 account. I recommend testing the EA at a minimum, I'm sure you will be as happy as I am.

    maj3t364
    40
    maj3t364 2025.09.17 14:46 
     

    Hello, everyone. I downloaded the robot and it has been working for some time on a real account with €500 in initial capital. As an example, in the last two days it has carried out 23 trades, 18 of which were positive and 5 negative. The sum of those 5 losses is much lower than the profits from the other 18 profitable trades, so the robot is doing a fantastic job. I am really surprised by its performance. Congratulations to the developer.

