Blue Orbit

Bugünkü Fiyat 79. 10 kopya satıldığında yeni fiyat 124 olacak. Erken fırsatı kaçırmayın. Şu anda satılan: 1.



Otomatik ticaretin yeni bir çağına adım atın Blue Orbit—pazarın doğal “akış dinamiklerini” yorumlamak için tasarlanmış bir EA. Kesinlik için tasarlanmış olan bu sistem, gerçek zamanlı momentum değişimlerini okumaya, tükenme bölgelerini tespit etmeye ve trend tükenmesinin tersine dönen güçle buluştuğu yerlerde giriş yapmaya odaklanıyor. Bu, katı mekanik kurulumların çok ötesinde, doğrusal olmayan, akışkan bir yaklaşımdır.









Gelişen tüccar topluluğumuza MQL'de katılın: (Buraya Tıklayın)

EA'nın içgörülerine daha derin dalış yapın:









Genel Bakış Grafik Sembolü: XAUUSD (tek grafik kurulum) Zaman Aralığı: M15 En İyi: XAUUSD Minimum Yatırım: $500 önerilir Kaldıraç: 1:100 ile 1:500 optimum

Doğru geriye test: Bana ulaşın ve size kurulum dosyası ve yardım notları göndereyim. TEST sürümü: Şimdi bana ulaşın ve demo test sürümü dosyasını alın. Ek Hediye: Satışınızı tamamlayın ve benden ücretsiz EA almak için benimle iletişime geçin.





Neden Blue Orbit Öne Çıkıyor

Ana Strateji: Bu EA, Hacim-Ağırlıklı Fiyat Eklemeleri kavramına dayanmaktadır. Hacim dağılımı ve fiyat hareketi geçmişini kullanarak, fiyatın tepki gösterme olasılığının istatistiksel olarak yüksek olduğu “eklem bölgeleri” oluşturur. İşlemler, maksimum tepki verimliliği için bu pivot düğümlerinde tetiklenir.

Opsiyonel Akıllı yönetim Sistemi: Ek kâr potansiyeli isteyen tüccarlar için,Blue Orbit kontrol altında aktive edilen bir akıllı yönetim katmanı içerir. Asla körü körüne işlemler eklemez—bunun yerine, giriş baskısını, geri çekilme bölgelerini ve kurtarma viyabilitesini hesaplar. Bu, mantığı kullansanız bile, güvenli, hesaplı ve sıkı risk sınırları ile yönlendirildiğinden emin olur.

Risk-Adaptif Ölçeklendirme: Pozisyon büyüklüğü, gerçek zamanlı dalgalanma, hesap temellüğü ve piyasa duyarlılığına göre ayarlanır—böylece maruz kalma her zaman piyasa koşullarıyla uyumlu kalır.

Kurulum Basit Hale Getirildi

Adım 1: Blue Orbit yı MetaTrader'daki XAUUSD grafiğine ekleyin.

Adım 2: Optimal sonuçlar için M15 zaman aralığını kullanın.

Adım 3: Lot boyutunu özelleştirin ve Akıllı yönetim modunu etkinleştirip etkinleştirmeye karar verin.

Adım 4: OtoTicaret'i etkinleştirin ve Blue Orbit 'in sorunsuz çalışmasına izin verin.





Satış Sonrası:

Satışınızdan sonra özel Telegram topluluğumuza erişim elde etmek için benimle iletişime geçin. Canlı güncellemeler, gelişmiş ayarlar, performans sonuçları alın ve diğer kullanıcılarla ve yazılım geliştirme ekibiyle doğrudan etkileşime geçin.

Blue Orbit bir EA'den daha fazlası—yeni ticaret avantajınızdır.