Carbon Drift

Otomatik ticaretin yeni bir dönemine adım atın Carbon Drift ile—piyasanın doğal "akış dinamiklerini" yorumlamak için tasarlanmış bir EA. Hassasiyet için tasarlanan bu sistem, gerçek zamanlı momentum kaymalarını okumaya, tükenme bölgelerini tespit etmeye ve trend tükenmesi ile dönüş gücünün kesiştiği yerlerde giriş yapmaya odaklanır. Bu, katı mekanik kurulumların çok ötesinde, doğrusal olmayan, akıcı bir yaklaşımdır.





MQL'deki büyüyen tüccar topluluğumuza katılın: (Buraya Tıklayın)

EA’nın içgörülerine daha derinlemesine dalın:





Need my assistance? For proper backtest outcomes, I’ll send you the setup file and help notes.

Genel Bakış Grafik Sembolü: GBPCHF (tek grafik ayarı) Zaman Dilimi: M15 En İyi: GBPCHF,EURAUD,CHFJPY,AUDNZD,NZDJPY Minimum Depozito: 500 $ önerilir Kaldıraç: 1:100 ile 1:500 optimal

Neden Carbon Drift Öne Çıkıyor

Ana Strateji: Geçici Trend Yansıması olarak bilinen bir sisteme dayanan bu EA, grafik üzerinde yankılanan tekrarlayan mikro-trend desenlerini tespit etmek için çoklu zaman dilimlerini tarar. Kısa vadeli hareketler yüksek olasılıklı tarihsel şekilleri taklit ettiğinde işlemler kilitlenir—tekrarı ödüle dönüştürür.

Opsiyonel Akıllı Yönetim Sistemi: Ek kazanç potansiyeli isteyen tüccarlar için, Carbon Drift kontrollü koşullarda etkinleşen bir akıllı yönetim katmanı içerir. Asla körü körüne işlem eklemez—daha ziyade, giriş baskısını, çekilme bölgelerini ve geri kazanım uygunluğunu hesaplar, ardından açığı ekler. Bu, mantığı kullanırken bile güvenli, hesaplı ve katı risk sınırları tarafından yönlendirildiğinden emin olmanızı sağlar.

Risk-Adaptif Ölçeklendirme: Pozisyon boyutu, gerçek zamanlı volatilite, hesap öz sermayesi ve piyasa hassasiyetine göre ayarlanır—böylece açığınız her zaman piyasa koşullarıyla uyumlu kalır.

Yükleme Basit Hale Getirildi

Adım 1: Carbon Drift ü MetaTrader içindeki GBPCHF grafiğine ekleyin.

Adım 2: Optimal sonuçlar için M15 zaman dilimini kullanın.

Adım 3: Lot boyutunu özelleştirin ve Akıllı yönetim modunu etkinleştirip etkinleştirmeye karar verin.

Adım 4: Otomatik İşlem özelliğini etkinleştirin ve Carbon Drift’in sorunsuz çalışmasına izin verin.





Satın Alma Sonrası:

Satın alma işleminizden sonra özel Telegram topluluğumuza erişim sağlamak için bizimle iletişime geçin. Canlı güncellemeler, gelişmiş ayarlar, performans sonuçları alın ve diğer kullanıcılarla ve geliştirici ekibiyle doğrudan etkileşime geçin.

Carbon Drift bir EA’dan daha fazlası—bu sizin yeni ticaret avantajınızdır.











