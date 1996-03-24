Stochastic Scalping GOLD Pro

Bu EA, XAUUSD'nin özelliklerini derinlemesine anlayan deneyimli uygulayıcılar tarafından tasarlanmıştır. Bu EA, M1, M5, M15, M30 ve H1 zaman dilimlerinde iyi çalışabilir. Seçilen zaman aralığı ne kadar dar olursa, ayarlayabileceğiniz kar alma düzeyi o kadar küçük olur ve bunun tersi de geçerlidir. Standart parti büyüklüğü 0,01 olarak belirlenmiş ancak siz zevkinize göre değiştirebilirsiniz. Kâr alma düzeyi para cinsinden belirlenirken, zararı durdurma düzeyi özsermayenizin yüzdesi olarak belirlenir. Standart olarak toplam bakiyenin %2'si olarak belirlenmiştir. Damak tadınıza göre değiştirilebilir. EA, kâra ulaşıldığında veya zararı durdurma limitine ulaşıldığında kapatılana kadar yalnızca bir pozisyon açar. Bu EA, ALTIN'ın uzun vadeli trendi daima yukarı yönlü olması nedeniyle yalnızca ALIŞ pozisyonları açmak üzere tasarlanmıştır. Araştırmamız GOLD ürünlerinde ALIM pozisyonlarının SAT pozisyonlarından daha fazla kazandırdığını kanıtlıyor.