Nimora MT5

Nimora

Otomatik ticarette yeni bir çağa Nimora ile adım atın—piyasanın doğal “akış dinamiklerini” yorumlamak için tasarlanmış bir EA. Hassasiyet için tasarlanmış olan bu sistem, gerçek zamanlı moment kaymalarını okumaya, tükenme bölgelerini tespit etmeye ve trend tükenmesinin tersine dönme gücüyle buluştuğu noktada girişler gerçekleştirmeye odaklanır. Bu, katı mekanik ayarların çok ötesinde, doğrusal olmayan, akıcı bir yaklaşımdır.





MQL üzerindeki büyüyen işlemci topluluğumuza katılın: (Buraya Tıklayın)

Genel Bakış Grafik Sembolü: XAUUSD (tek grafik ayarı) Zaman Dilimi: M30 En İyi: XAUUSD Minimum Deposit: $500 önerilir Kaldıraç: 1:100 ile 1:500 optimal

Niçin Nimora Fark Yaratıyor

Ana Strateji: EA’nın temelinde, doldurulmamış kurumsal sipariş kümelemelerini belirleyen yüksek frekanslı bir strateji olan Dinamik Likidite Tapping bulunmaktadır. Bu likidite açıklarına ticaret yaparak, büyük oyuncuların piyasaya girmesiyle oluşan dalgayı kullanır—akıllı para ile birlikte, ona karşı değil.

Opsiyonel Akıllı Yönetim Sistemi: Ek kazanç potansiyelini tercih eden traderlar için, Nimora kontrol altında koşullar altında etkinleşen bir akıllı yönetim katmanı içerir. Asla körü körüne işlemler eklemez—daha ziyade, giriş baskısını, çekilme bölgelerini ve iyileşme geçerliliğini hesaplar. Bu, mantığı kullanırken bile güvenli, hesaplı ve katı risk limitleriyle yönlendirilen bir şekilde kalmasını sağlar.

Risk-Uyumlu Ölçeklendirme: Pozisyon boyutu, gerçek zamanlı volatilite, hesap özkaynağı ve piyasa duyarlılığına göre ayarlanır—böylece maruziyetiniz her zaman piyasa koşullarıyla uyumlu kalır.

Kurulum Basit Hale Geldi

Adım 1: Nimora yi MetaTrader’daki XAUUSD grafiğine ekleyin.

Adım 2: Optimal sonuçlar için M30 zaman dilimini kullanın.

Adım 3: Lot boyutunu özelleştirin ve Akıllı yönetim modunu etkinleştirip etkinleştirmeyeceğinizi seçin.

Adım 4: AutoTrading’i etkinleştirin ve Nimora’ın sorunsuz çalışmasını sağlayın.





Satın Aldıktan Sonra:

Satın alımınızdan sonra özel Telegram topluluğumuza erişim kazanmak için ulaşın. Canlı güncellemeler, gelişmiş ayarlar, performans sonuçları alın ve diğer kullanıcılarla ve geliştirici ekibiyle doğrudan etkileşimde bulunun.

Nimora bir EA’dan daha fazlası—bu sizin yeni ticaret avantajınızdır.











