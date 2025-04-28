Swing Master EA

给大家带来一款狠角色EA，基于我的手动交易系统Algo Pumping打造。我狠狠打磨了这套策略，加了很多实用干货、滤网和黑科技，现在正式上线这款交易机器人，它可以：

  • 按照高级版Algo Pumping Swing Trading算法操盘，
  • 自动挂好Stop Loss止损，护住你的资金池，
  • 无论是Prop Firm挑战赛，还是自己玩实盘，都能轻松搞定，
  • 不搞马丁、不暴力加仓，操作稳得一批，
  • 主打M15周期（后续会开放H1和H4哦），
  • 一次性管理15个货币对：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF，
  • 不玩突破流（不追单，不挨打），
  • 对服务器延迟和执行速度要求不高，小账户一样能跑得飞起，
  • 最低入场资金只需200美金起步，
  • 支持各种杠杆：1:30、1:50、1:100、1:200、1:500、甚至1:1000，想怎么玩就怎么玩。

    在 AUDCAD M15 上進行測試的預設設定

    即時訊號 「Swing Master Incubator」 - https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (多貨幣組合 15 個貨幣對)

    真實信號 「Swing Experimental M15」 - https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (多貨幣組合 8 個貨幣對)

    分步設定指南 + 快速配置的即用設定檔在此 - https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762437

    分散布局，才是王道！

    这款EA最大的优势就是超强分散。
    单独跑一张票，可能没啥爆炸收益，但同时压15张，不光拉高胜率，资金曲线也贼稳！
    别再死磕回测了，看实盘它怎么带你飞！

    Swing策略 + 升级版智能引擎

    内部怎么玩？ 这货专抓Swing反转机会。科普一下：Swing反转就是价格破了个新高或者新低后，马上掉头回调。一旦机器人捕捉到Swing形态，直接反向进场，吃回调利润！ Swing Master EA用的是自家调过的豪华指标组合：改良版Bollinger Bands、RSI、均线，还有专业版Swing指标。同时也盯着实时波动率+到利润区的距离，确保每一单都有扎实的盈亏比！

    Swing Master EA的后续进化路线

    我一直在打磨自己的作品，这个机器人也不会停下升级的脚步。接下来的计划是：

    • Step 1: 加入"波段持仓"模式——可以上更大的周期，H1、H4直接开整 （H1 的设置文件已经准备好，您可以从手册页下载它们）
    • Step 2: 引入"轻量加仓"模式——每个品种可以分2-3单轻仓建仓，适合喜欢激进冲刺的小伙伴。

      收益路上，一起冲！

      评分 68
      ys1267 tkhs
      127
      ys1267 tkhs 2025.09.18 08:59 
       

      It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.

      홍홍필성
      282
      홍홍필성 2025.08.30 05:42 
       

      I have been using this EA for a while, and I am very satisfied with its performance. The entries and exits are accurate, and the strategy works consistently even in different market conditions. What I appreciate the most is its stability and the way it manages risk, giving me confidence in my trading. This EA truly makes trading much easier and more profitable. I highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system.

      rc40
      95
      rc40 2025.08.26 03:35 
       

      I promised the author that I will give my honest review after testing his EA. Almost 2 months passed, my account is now up 18%. Drawdowns happen from time to time, some positions' SL get hit but the EA always performs its job, overcoming each one of them and still give favorable result. One of the features that I like is that the EA does not use martingale/grid strategies. The only worry it gave me at first is the wide stop losses the EA sets up for each position. However, after weeks of testing, I can say that those wide stop losses are there for the very purpose the author coded them for. The EA can adjust the risk and close positions if there are macro and geopolitical news that are expected to move the markets, especially if they will affect the open positions negatively. So to conclude, all I can say I am very satisfied with this EA. You can sleep peacefully at night and continue doing what you do by just letting the EA work. It can help you build a solid investment in the long run.

      AHT TAR
      396
      AHT TAR 2025.12.13 12:50 
       

      very bad ea

      [删除] 2025.12.03 09:16 
       

      用户没有留下任何评级信息

      Ihor Otkydach
      26064
      来自开发人员的回复 Ihor Otkydach 2025.12.05 13:24
      This review was written by a blackmailer and deleted by ServiceDesk due to the user's violation of the MQL5 portal rules.
      ys1267 tkhs
      127
      ys1267 tkhs 2025.09.18 08:59 
       

      It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.

      Ihor Otkydach
      26064
      来自开发人员的回复 Ihor Otkydach 2025.09.18 09:06
      What beautiful words, bro! Thank you! You're a trader-poet! :) I really try to make good trading systems. I'm glad there are traders who like them.
      홍홍필성
      282
      홍홍필성 2025.08.30 05:42 
       

      I have been using this EA for a while, and I am very satisfied with its performance. The entries and exits are accurate, and the strategy works consistently even in different market conditions. What I appreciate the most is its stability and the way it manages risk, giving me confidence in my trading. This EA truly makes trading much easier and more profitable. I highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system.

      rc40
      95
      rc40 2025.08.26 03:35 
       

      I promised the author that I will give my honest review after testing his EA. Almost 2 months passed, my account is now up 18%. Drawdowns happen from time to time, some positions' SL get hit but the EA always performs its job, overcoming each one of them and still give favorable result. One of the features that I like is that the EA does not use martingale/grid strategies. The only worry it gave me at first is the wide stop losses the EA sets up for each position. However, after weeks of testing, I can say that those wide stop losses are there for the very purpose the author coded them for. The EA can adjust the risk and close positions if there are macro and geopolitical news that are expected to move the markets, especially if they will affect the open positions negatively. So to conclude, all I can say I am very satisfied with this EA. You can sleep peacefully at night and continue doing what you do by just letting the EA work. It can help you build a solid investment in the long run.

      costinpastia
      25
      costinpastia 2025.08.20 16:47 
       

      I started by using many indicators created by the same author for free and I was very happy with them. Now I have purchased SWING MASTER EA and I hope to be just as happy, especially since I see that they are constantly developing their products. I think this EA will give good results in the future. Congratulations and keep up the good work.

      Massawe Wewang
      298
      Massawe Wewang 2025.08.12 09:25 
       

      This is the 2nd EA bought from him. The EA just running last night, there are two orders and one order closed with the profit. I believe, this EA will give maximum results in the future.

      Update,

      The EA has been running for a week, 18 trades closed with profit and 3 open with small drawdown. I am very satisfied with the result.

      jeonse
      433
      jeonse 2025.08.11 05:29 
       

      I've been using it for a few months and am leaving a review. This EA developer is the best in terms of stability, consistent profits, and metrics. Thank you so much. I've purchased all of their EAs. I'm looking forward to the new Bumper EA. Everything is automated, which is really great. Thank you.

      Yelasani7
      131
      Yelasani7 2025.08.08 16:29 
       

      EA Swing Master has been an excellent addition to my trading toolkit. I’m impressed by its consistency in delivering quality trades that align perfectly with the live signal. The built-in stop loss protection provides peace of mind, and the strategy is clearly designed with long-term growth in mind. I’ve noticed that it not only protects capital but also steadily builds it over time. Overall, I’m very happy with the performance and reliability of this EA.

      alpha
      1947
      alpha 2025.08.07 09:49 
       

      Swing Master EA is honestly one of the best trading tools I’ve come across on the MQL5 market. It’s not just another plug-and-play EA — it’s a well-crafted, smart system that shows real depth in its design. One of the things I love most is how it trades multiple pairs at the same time, giving your portfolio much better balance and reducing risk. You’re not stuck relying on just one or two pairs. The EA spreads trades across different currency pairs, which means even if one market is slow or choppy, others can still perform well. That’s real diversification — and it works. Even better, it can trade both long and short positions on the same pair, independently. So if there’s a swing opportunity in both directions, it can take advantage of both without waiting for one side to close. That flexibility adds a huge edge, especially during sideways or volatile markets. Risk management is on point too — no reckless overleveraging or crazy drawdowns. The EA uses smart logic to manage entries, stops, and lot sizes based on market conditions, not just fixed settings. It feels like it’s thinking ahead instead of just reacting. And I have to say — huge respect to the developer Ihor. You can really tell this isn’t just a money-making product — it’s a sincere contribution to the trading community. The support is top-notch, updates are regular, and everything is explained clearly and honestly. It’s rare to see this level of professionalism and transparency.

      Adam Pasfield
      295
      Adam Pasfield 2025.08.06 12:18 
       

      Works great, trades are safe and profitable; Ihor provides great support and is honest!

      18522319
      314
      18522319 2025.08.06 05:24 
       

      One of the most stable EA's I used. Great work by Ihor. It's been trading for over a month now and I have very few losses. With the current "low risk" settings of 0.01 lots per 1000 USD the annualized return is around 55% - 60%. I will most definitely increase the risk settings as I trust the EA's logic.

      prduha
      286
      prduha 2025.08.04 20:08 
       

      It's a bad EA the Author didn't make efforts to make the exit conditions better Just a huge stop loss the trade could take a month and end with a tiny profit or a huge stop loss , you can revise the last month on the Live signal it didn't make any profit while during this losing month all reviews gave Five stars to get free EA called enslaver I refused to give fake review for an EA which is the same as this EA The Author should focus making exit rules better so the EA could get a better profit Factor and recovery factor The last honest review before this one was a month ago

      Ihor Otkydach
      26064
      来自开发人员的回复 Ihor Otkydach 2025.08.04 20:35
      I think you don't understand anything about trading. Every expert advisor has a trading drawdown from time to time. Swing Master doesn't kill the deposit, but has an adequate drawdown. This is a controlled trading drawdown. And It is impossible to improve the entry or exit of a reversible system on a trending market. The main thing is to go through this period with a minimum trading drawdown - which my expert advisor does perfectly well. When the market changes and this trading bot continues to earn profit. As for the fact that my loyal audience supported me, it is because they believe in my products and if you open your eyes and look at my signals, you will see that they all make a profit and work with a small trading drawdown. So, you can be proud of your deed - you put 1 star and this is worthy of admiration. Put a tick in your list of Noble deeds!
      spykerrrr
      59
      spykerrrr 2025.08.01 20:48 
       

      Ihor replied promptly on my messages. I'm testing the EA for a week now, I already have some trades closed in profit. Let's see what the future will bring us.

      Adam J.
      223
      Adam J. 2025.07.31 09:18 
       

      After almost 2 months of use, unfortunately, I’m not satisfied with the strategy. The profit on 500$ account is $38, while the drawdown exceeded $70 the same time – I haven’t been in the green even once since the beginning, and I’m using the safest settings. My main concern is that the stop loss is set very far away, and the risk-reward ratio is poor. I haven’t noticed the Virtual Stop Loss feature working over these 2 months – the one that’s supposed to close trades during a price pullback on the reverse indicator signal. I’ll continue testing for another month and will update my review accordingly.

      SteadyProfitIncome
      128
      SteadyProfitIncome 2025.07.25 10:20 
       

      Used the Swing Master EA for the past 1.5 months. lhor provides responsive and very good support. We went through period of DD and a few SL, but am still in profit.

      Ihor Otkydach
      26064
      来自开发人员的回复 Ihor Otkydach 2025.07.25 10:28
      Thanks bro! I am in the process of finishing optimising and testing the new version of SWING MASTER. This will be my promised feature of trading several trades at the same time. Also, next comes a weighty improvement, namely the function of partial locking of trades. As a result, the EA will become more and more cool! Of course the cost will go up too. So you made the right choice when you bought this EA! The market is moving in our direction, bro!
      Raul Oller
      148
      Raul Oller 2025.07.23 19:20 
       

      I've been testing the Swing Master EA and it's performing really well so far—clean entries, low drawdown, and solid consistency.

      jianglt318
      89
      jianglt318 2025.07.22 13:26 
       

      i like it

      Tomoki
      161
      Tomoki 2025.07.22 11:22 
       

      I’ve been using Swing Master EA on a live account for about 2 months. It has remained stable and profitable even in volatile markets, with solid risk management. The developer’s support is quick and reliable. I recommend it for anyone looking for a stable swing trading EA.

      russham111
      406
      russham111 2025.07.21 13:09 
       

      I’ve tested countless EAs over the years, and this is one of the few that feels genuinely capable of delivering consistent, long-term results. It’s built on a robust, no-nonsense strategy—no grids, no martingales, no risky averaging—just clean, scalable trading logic.

