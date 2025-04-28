Swing Master EA
- 专家
- Ihor Otkydach
- 版本: 4.0
- 更新: 20 八月 2025
- 激活: 10
给大家带来一款狠角色EA，基于我的手动交易系统Algo Pumping打造。我狠狠打磨了这套策略，加了很多实用干货、滤网和黑科技，现在正式上线这款交易机器人，它可以：
- 按照高级版Algo Pumping Swing Trading算法操盘，
- 自动挂好Stop Loss止损，护住你的资金池，
- 无论是Prop Firm挑战赛，还是自己玩实盘，都能轻松搞定，
- 不搞马丁、不暴力加仓，操作稳得一批，
- 主打M15周期（后续会开放H1和H4哦），
- 一次性管理15个货币对：AUDCAD、AUDCHF、AUDUSD、AUDSGD、CADCHF、EURGBP、EURNZD、EURUSD、GBPAUD、GBPCAD、GBPCHF、GBPUSD、NZDUSD、USDCAD、USDCHF，
- 不玩突破流（不追单，不挨打），
- 对服务器延迟和执行速度要求不高，小账户一样能跑得飞起，
- 最低入场资金只需200美金起步，
- 支持各种杠杆：1:30、1:50、1:100、1:200、1:500、甚至1:1000，想怎么玩就怎么玩。
在 AUDCAD M15 上進行測試的預設設定
即時訊號 「Swing Master Incubator」 - https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (多貨幣組合 15 個貨幣對)
真實信號 「Swing Experimental M15」 - https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (多貨幣組合 8 個貨幣對)
分步設定指南 + 快速配置的即用設定檔在此 - https://www.mql5.com/zh/blogs/post/762437
分散布局，才是王道！
这款EA最大的优势就是超强分散。
单独跑一张票，可能没啥爆炸收益，但同时压15张，不光拉高胜率，资金曲线也贼稳！
别再死磕回测了，看实盘它怎么带你飞！
Swing策略 + 升级版智能引擎
内部怎么玩？ 这货专抓Swing反转机会。科普一下：Swing反转就是价格破了个新高或者新低后，马上掉头回调。一旦机器人捕捉到Swing形态，直接反向进场，吃回调利润！ Swing Master EA用的是自家调过的豪华指标组合：改良版Bollinger Bands、RSI、均线，还有专业版Swing指标。同时也盯着实时波动率+到利润区的距离，确保每一单都有扎实的盈亏比！
Swing Master EA的后续进化路线
我一直在打磨自己的作品，这个机器人也不会停下升级的脚步。接下来的计划是：
- Step 1: 加入"波段持仓"模式——可以上更大的周期，H1、H4直接开整 （H1 的设置文件已经准备好，您可以从手册页下载它们）
- Step 2: 引入"轻量加仓"模式——每个品种可以分2-3单轻仓建仓，适合喜欢激进冲刺的小伙伴。
收益路上，一起冲！
It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.