Swing Master EA

4.63

최강 EA를 소개합니다! 제 수작업 트레이딩 시스템 'Algo Pumping'을 기반으로 제작한 녀석입니다. 오랜 시간 동안 전략을 업그레이드하고, 필터와 최신 기술까지 꽉 채워 넣어 드디어 완성된 이 트레이딩 봇은 다음과 같은 특징을 가집니다:

  • 고급 Algo Pumping Swing Trading 알고리즘으로 시장을 공략,
  • 자금 보호를 위해 철저히 Stop Loss 주문 설정,
  • "Prop Firm 트레이딩"과 "개인 트레이딩" 모두에 최적화,
  • 마틴게일이나 무리한 물타기 없이 깔끔한 매매,
  • 기본 M15 타임프레임으로 운용 (곧 H1, H4 타임프레임도 지원 예정),
  • 15개 통화쌍 동시 매매: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,
  • 돌파 매매 전략은 사용하지 않음 (쫓아가다 물리는 일 없음),
  • 서버 핑 속도나 초고속 체결에 의존하지 않고 안정적으로 구동,
  • 최소 200 USD로 시작 가능,
  • 레버리지는 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000까지 자유롭게 설정 가능!

    AUDCAD M15 테스트용 기본 설정

    라이브 신호 "Swing Master Incubator" — https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (15개 통화쌍의 다중 통화 포트폴리오)

    라이브 신호 "Swing experimental M15" — https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (8개 통화쌍의 다중 통화 포트폴리오)

    단계별 설치 가이드 + 빠른 설정을 위한 준비된 Set 파일은 여기에 있습니다 — https://www.mql5.com/ko/blogs/post/762455

    다양한 분산 매매가 답이다!

    이 EA의 진짜 강점은 바로 '분산 투자'입니다. 하나의 통화쌍에서만 대박을 노리는 게 아니라, 15개 통화쌍을 동시에 굴리면서 리스크를 나누고 수익을 꾸준히 쌓아갑니다. 이제 백테스트에만 매달리지 말고, 실계좌에서 진짜 퍼포먼스를 경험해보세요! 

    스윙 전략 + 강화된 트레이딩 엔진

    EA 내부 로직이 궁금하신가요? 이 봇은 스윙 반전 포인트에서 리버설 매매를 합니다. 쉽게 말하면, 가격이 새로운 고점이나 저점을 찍은 후 반대로 꺾일 때를 포착해서 진입하는 전략입니다. 봇이 스윙 패턴을 감지하면, 평균 가격 쪽으로 되돌림을 노리고 반대 방향으로 매수/매도를 실행합니다.

    Swing Master EA는 커스터마이즈된 볼린저 밴드, RSI, 이동 평균선, 그리고 프로급 스윙 인디케이터를 사용해 시장을 분석합니다.
    또한 실시간 변동성과 목표 수익구간까지의 거리를 고려하여, 매 트레이드마다 충분한 수익 기회를 확보합니다.

    Swing Master EA 향후 업데이트 로드맵

    제 제품은 늘 진화하고 있습니다. 이 EA도 계속 업그레이드될 예정입니다. 계획은 다음과 같습니다:

    • 1단계: "포지션 트레이딩 모드" 추가 — H1, H4 중장기 타임프레임 거래 지원 (H1용 설정 파일이 준비되어 있으니 매뉴얼 페이지에서 다운로드하실 수 있습니다)
    • 2단계: "라이트 물타기 모드" 추가 — 한 자산에 2~3개 포지션을 분산 진입하여 좀 더 공격적으로 계좌 성장!

      함께 수익을 향해 달려봅시다, 트레이더 여러분!

      ys1267 tkhs
      127
      ys1267 tkhs 2025.09.18 08:59 
       

      It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.

      홍홍필성
      282
      홍홍필성 2025.08.30 05:42 
       

      I have been using this EA for a while, and I am very satisfied with its performance. The entries and exits are accurate, and the strategy works consistently even in different market conditions. What I appreciate the most is its stability and the way it manages risk, giving me confidence in my trading. This EA truly makes trading much easier and more profitable. I highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system.

      rc40
      95
      rc40 2025.08.26 03:35 
       

      I promised the author that I will give my honest review after testing his EA. Almost 2 months passed, my account is now up 18%. Drawdowns happen from time to time, some positions' SL get hit but the EA always performs its job, overcoming each one of them and still give favorable result. One of the features that I like is that the EA does not use martingale/grid strategies. The only worry it gave me at first is the wide stop losses the EA sets up for each position. However, after weeks of testing, I can say that those wide stop losses are there for the very purpose the author coded them for. The EA can adjust the risk and close positions if there are macro and geopolitical news that are expected to move the markets, especially if they will affect the open positions negatively. So to conclude, all I can say I am very satisfied with this EA. You can sleep peacefully at night and continue doing what you do by just letting the EA work. It can help you build a solid investment in the long run.

      AHT TAR
      406
      AHT TAR 2025.12.13 12:50 
       

      very bad ea

      [삭제] 2025.12.03 09:16 
       

      사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

      Ihor Otkydach
      26179
      개발자의 답변 Ihor Otkydach 2025.12.05 13:24
      This review was written by a blackmailer and deleted by ServiceDesk due to the user's violation of the MQL5 portal rules.
      ys1267 tkhs
      127
      ys1267 tkhs 2025.09.18 08:59 
       

      It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.

      Ihor Otkydach
      26179
      개발자의 답변 Ihor Otkydach 2025.09.18 09:06
      What beautiful words, bro! Thank you! You're a trader-poet! :) I really try to make good trading systems. I'm glad there are traders who like them.
      홍홍필성
      282
      홍홍필성 2025.08.30 05:42 
       

      I have been using this EA for a while, and I am very satisfied with its performance. The entries and exits are accurate, and the strategy works consistently even in different market conditions. What I appreciate the most is its stability and the way it manages risk, giving me confidence in my trading. This EA truly makes trading much easier and more profitable. I highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system.

      rc40
      95
      rc40 2025.08.26 03:35 
       

      I promised the author that I will give my honest review after testing his EA. Almost 2 months passed, my account is now up 18%. Drawdowns happen from time to time, some positions' SL get hit but the EA always performs its job, overcoming each one of them and still give favorable result. One of the features that I like is that the EA does not use martingale/grid strategies. The only worry it gave me at first is the wide stop losses the EA sets up for each position. However, after weeks of testing, I can say that those wide stop losses are there for the very purpose the author coded them for. The EA can adjust the risk and close positions if there are macro and geopolitical news that are expected to move the markets, especially if they will affect the open positions negatively. So to conclude, all I can say I am very satisfied with this EA. You can sleep peacefully at night and continue doing what you do by just letting the EA work. It can help you build a solid investment in the long run.

      costinpastia
      26
      costinpastia 2025.08.20 16:47 
       

      I started by using many indicators created by the same author for free and I was very happy with them. Now I have purchased SWING MASTER EA and I hope to be just as happy, especially since I see that they are constantly developing their products. I think this EA will give good results in the future. Congratulations and keep up the good work.

      Massawe Wewang
      304
      Massawe Wewang 2025.08.12 09:25 
       

      This is the 2nd EA bought from him. The EA just running last night, there are two orders and one order closed with the profit. I believe, this EA will give maximum results in the future.

      Update,

      The EA has been running for a week, 18 trades closed with profit and 3 open with small drawdown. I am very satisfied with the result.

      jeonse
      433
      jeonse 2025.08.11 05:29 
       

      I've been using it for a few months and am leaving a review. This EA developer is the best in terms of stability, consistent profits, and metrics. Thank you so much. I've purchased all of their EAs. I'm looking forward to the new Bumper EA. Everything is automated, which is really great. Thank you.

      Yelasani7
      131
      Yelasani7 2025.08.08 16:29 
       

      EA Swing Master has been an excellent addition to my trading toolkit. I’m impressed by its consistency in delivering quality trades that align perfectly with the live signal. The built-in stop loss protection provides peace of mind, and the strategy is clearly designed with long-term growth in mind. I’ve noticed that it not only protects capital but also steadily builds it over time. Overall, I’m very happy with the performance and reliability of this EA.

      alpha
      1952
      alpha 2025.08.07 09:49 
       

      Swing Master EA is honestly one of the best trading tools I’ve come across on the MQL5 market. It’s not just another plug-and-play EA — it’s a well-crafted, smart system that shows real depth in its design. One of the things I love most is how it trades multiple pairs at the same time, giving your portfolio much better balance and reducing risk. You’re not stuck relying on just one or two pairs. The EA spreads trades across different currency pairs, which means even if one market is slow or choppy, others can still perform well. That’s real diversification — and it works. Even better, it can trade both long and short positions on the same pair, independently. So if there’s a swing opportunity in both directions, it can take advantage of both without waiting for one side to close. That flexibility adds a huge edge, especially during sideways or volatile markets. Risk management is on point too — no reckless overleveraging or crazy drawdowns. The EA uses smart logic to manage entries, stops, and lot sizes based on market conditions, not just fixed settings. It feels like it’s thinking ahead instead of just reacting. And I have to say — huge respect to the developer Ihor. You can really tell this isn’t just a money-making product — it’s a sincere contribution to the trading community. The support is top-notch, updates are regular, and everything is explained clearly and honestly. It’s rare to see this level of professionalism and transparency.

      Adam Pasfield
      295
      Adam Pasfield 2025.08.06 12:18 
       

      Works great, trades are safe and profitable; Ihor provides great support and is honest!

      18522319
      319
      18522319 2025.08.06 05:24 
       

      One of the most stable EA's I used. Great work by Ihor. It's been trading for over a month now and I have very few losses. With the current "low risk" settings of 0.01 lots per 1000 USD the annualized return is around 55% - 60%. I will most definitely increase the risk settings as I trust the EA's logic.

      prduha
      286
      prduha 2025.08.04 20:08 
       

      It's a bad EA the Author didn't make efforts to make the exit conditions better Just a huge stop loss the trade could take a month and end with a tiny profit or a huge stop loss , you can revise the last month on the Live signal it didn't make any profit while during this losing month all reviews gave Five stars to get free EA called enslaver I refused to give fake review for an EA which is the same as this EA The Author should focus making exit rules better so the EA could get a better profit Factor and recovery factor The last honest review before this one was a month ago

      Ihor Otkydach
      26179
      개발자의 답변 Ihor Otkydach 2025.08.04 20:35
      I think you don't understand anything about trading. Every expert advisor has a trading drawdown from time to time. Swing Master doesn't kill the deposit, but has an adequate drawdown. This is a controlled trading drawdown. And It is impossible to improve the entry or exit of a reversible system on a trending market. The main thing is to go through this period with a minimum trading drawdown - which my expert advisor does perfectly well. When the market changes and this trading bot continues to earn profit. As for the fact that my loyal audience supported me, it is because they believe in my products and if you open your eyes and look at my signals, you will see that they all make a profit and work with a small trading drawdown. So, you can be proud of your deed - you put 1 star and this is worthy of admiration. Put a tick in your list of Noble deeds!
      spykerrrr
      59
      spykerrrr 2025.08.01 20:48 
       

      Ihor replied promptly on my messages. I'm testing the EA for a week now, I already have some trades closed in profit. Let's see what the future will bring us.

      Adam J.
      223
      Adam J. 2025.07.31 09:18 
       

      After almost 2 months of use, unfortunately, I’m not satisfied with the strategy. The profit on 500$ account is $38, while the drawdown exceeded $70 the same time – I haven’t been in the green even once since the beginning, and I’m using the safest settings. My main concern is that the stop loss is set very far away, and the risk-reward ratio is poor. I haven’t noticed the Virtual Stop Loss feature working over these 2 months – the one that’s supposed to close trades during a price pullback on the reverse indicator signal. I’ll continue testing for another month and will update my review accordingly.

      SteadyProfitIncome
      128
      SteadyProfitIncome 2025.07.25 10:20 
       

      Used the Swing Master EA for the past 1.5 months. lhor provides responsive and very good support. We went through period of DD and a few SL, but am still in profit.

      Ihor Otkydach
      26179
      개발자의 답변 Ihor Otkydach 2025.07.25 10:28
      Thanks bro! I am in the process of finishing optimising and testing the new version of SWING MASTER. This will be my promised feature of trading several trades at the same time. Also, next comes a weighty improvement, namely the function of partial locking of trades. As a result, the EA will become more and more cool! Of course the cost will go up too. So you made the right choice when you bought this EA! The market is moving in our direction, bro!
      Raul Oller
      158
      Raul Oller 2025.07.23 19:20 
       

      I've been testing the Swing Master EA and it's performing really well so far—clean entries, low drawdown, and solid consistency.

      jianglt318
      89
      jianglt318 2025.07.22 13:26 
       

      i like it

      Tomoki
      166
      Tomoki 2025.07.22 11:22 
       

      I’ve been using Swing Master EA on a live account for about 2 months. It has remained stable and profitable even in volatile markets, with solid risk management. The developer’s support is quick and reliable. I recommend it for anyone looking for a stable swing trading EA.

      russham111
      401
      russham111 2025.07.21 13:09 
       

      I’ve tested countless EAs over the years, and this is one of the few that feels genuinely capable of delivering consistent, long-term results. It’s built on a robust, no-nonsense strategy—no grids, no martingales, no risky averaging—just clean, scalable trading logic.

      1234
