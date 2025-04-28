최강 EA를 소개합니다! 제 수작업 트레이딩 시스템 'Algo Pumping'을 기반으로 제작한 녀석입니다. 오랜 시간 동안 전략을 업그레이드하고, 필터와 최신 기술까지 꽉 채워 넣어 드디어 완성된 이 트레이딩 봇은 다음과 같은 특징을 가집니다:

고급 Algo Pumping Swing Trading 알고리즘으로 시장을 공략,

자금 보호를 위해 철저히 Stop Loss 주문 설정,

"Prop Firm 트레이딩"과 "개인 트레이딩" 모두에 최적화,

마틴게일이나 무리한 물타기 없이 깔끔한 매매,

기본 M15 타임프레임으로 운용 (곧 H1, H4 타임프레임도 지원 예정),

15개 통화쌍 동시 매매: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,

돌파 매매 전략은 사용하지 않음 (쫓아가다 물리는 일 없음),

서버 핑 속도나 초고속 체결에 의존하지 않고 안정적으로 구동,

최소 200 USD로 시작 가능,

레버리지는 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000까지 자유롭게 설정 가능!

AUDCAD M15 테스트용 기본 설정 라이브 신호 "Swing Master Incubator" — https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (15개 통화쌍의 다중 통화 포트폴리오) 라이브 신호 "Swing experimental M15" — https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (8개 통화쌍의 다중 통화 포트폴리오) 단계별 설치 가이드 + 빠른 설정을 위한 준비된 Set 파일은 여기에 있습니다 — https://www.mql5.com/ko/blogs/post/762455

다양한 분산 매매가 답이다!

이 EA의 진짜 강점은 바로 '분산 투자'입니다. 하나의 통화쌍에서만 대박을 노리는 게 아니라, 15개 통화쌍을 동시에 굴리면서 리스크를 나누고 수익을 꾸준히 쌓아갑니다. 이제 백테스트에만 매달리지 말고, 실계좌에서 진짜 퍼포먼스를 경험해보세요!

스윙 전략 + 강화된 트레이딩 엔진

EA 내부 로직이 궁금하신가요? 이 봇은 스윙 반전 포인트에서 리버설 매매를 합니다. 쉽게 말하면, 가격이 새로운 고점이나 저점을 찍은 후 반대로 꺾일 때를 포착해서 진입하는 전략입니다. 봇이 스윙 패턴을 감지하면, 평균 가격 쪽으로 되돌림을 노리고 반대 방향으로 매수/매도를 실행합니다.

Swing Master EA는 커스터마이즈된 볼린저 밴드, RSI, 이동 평균선, 그리고 프로급 스윙 인디케이터를 사용해 시장을 분석합니다.

또한 실시간 변동성과 목표 수익구간까지의 거리를 고려하여, 매 트레이드마다 충분한 수익 기회를 확보합니다.

Swing Master EA 향후 업데이트 로드맵 제 제품은 늘 진화하고 있습니다. 이 EA도 계속 업그레이드될 예정입니다. 계획은 다음과 같습니다: 1단계: "포지션 트레이딩 모드" 추가 — H1, H4 중장기 타임프레임 거래 지원 (H1용 설정 파일이 준비되어 있으니 매뉴얼 페이지에서 다운로드하실 수 있습니다)

2단계: "라이트 물타기 모드" 추가 — 한 자산에 2~3개 포지션을 분산 진입하여 좀 더 공격적으로 계좌 성장!

함께 수익을 향해 달려봅시다, 트레이더 여러분!