Swing Master EA Nasıl Kurulur ve Yapılandırılır

SWING MASTER EA’nın nasıl kurulacağı ve kullanılacağına dair adım adım video eğitimi
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Set dosyaları – Ana portföy: “Reversal M15” – indirmek için tıklayın
15 döviz çiftiyle işlem yapar: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF
İşlem zaman dilimi: M15
Bu ayarlar "Swing Master Incubator" sinyali için kullanılır: https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller
Bu, nispeten aktif çoklu döviz işlemleri için temel bir ticaret portföyüdür. Eğer SWING MASTER EA’yı sadece tek bir hesapta çalıştırmak istiyorsanız, bu portföyü seçin.
Set dosyaları – Ek portföy: “Reversal H1” – indirmek için tıklayın
8 döviz çiftiyle işlem yapar: AUDCAD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, NZDUSD, USDCAD
İşlem zaman dilimi: H1
Bu ayarlar "Swing Master H1" sinyali için kullanılır: https://www.mql5.com/en/signals/2308901?source=Site+Profile+Seller
Bu portföy H1 zaman diliminde daha az sık işlem yapar. İşlemler daha seyrek olsa da, her işlemde daha fazla kar potansiyeli bulunur ve sinyaller daha isabetlidir.
Set dosyaları – Ek portföy: “Swing Master Experimental” – indirmek için tıklayın (indirilebilir bağlantı yakında eklenecek)
8 döviz çiftiyle işlem yapar: AUDCAD, AUDCHF, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, NZDUSD
İşlem zaman dilimi: M15
Bu ayarlar "Swing Master H1" sinyali için kullanılır: https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller
Bu, işlemlerin ortalama elde tutulma süresinin daha kısa olduğu ek bir portföydür.
Aynı anda 2 yönde işlem yapma özelliği, aynı varlık üzerinde eşzamanlı olarak hem alım hem de satım işlemleri yapmamıza olanak tanır.
Örneğin, halihazırda açık bir SATIŞ (SELL) işlemi varsa, EA (geçerli bir işlem sinyali varsa) aynı varlık üzerinde ALIŞ (BUY) işlemi açabilir — ya da tam tersi.
Bu güncelleme bize ne kazandırıyor?
Basitçe söylemek gerekirse: bir varlıkta zaten açık bir pozisyonumuz olduğu için işlem sinyallerini artık kaçırmayacağız. Daha teknik olarak:
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Ortalama işlem sayısı %5–15 artar
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Maksimum zarar (drawdown) %5–15 azalır
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Recovery Factor (geri kazanım faktörü) %5–10 iyileşir
Bu güncellemenin, sistemin verimliliğini ve kârlılığını %10–15 artırırken, aynı zamanda işlem risklerini de azalttığını düşünüyorum. Bu gerçekten harika bir gelişme!
⚠️ Lütfen unutmayın: bazı aracı kurumlar (özellikle Amerikan brokerları), aynı anda iki yönde işlem açılmasına izin vermez.
Ayrıca, hesap türünüz Netting ise bu özellik çalışmayacaktır.
Bu nedenle, çift yönlü eşzamanlı işlemi etkinleştirmeden önce, bu özelliğin hesabınızda desteklenip desteklenmediğini broker’ınıza mutlaka sorun.
Varsayılan olarak, aynı anda iki yönde işlem yapma özelliği devre dışıdır. Bu özelliği kullanmak zorunda değilsiniz.
Etkinleştirmek isterseniz, aşağıdaki değişkene çift tıklayın:
"Trade 1 or 2 directions at the same time" ve açılır menüden
"2 directions at the same time" seçeneğini işaretleyin.
Başlamak için minimum sermaye: $200
Minimum kaldıraç: 1:30 veya üzeri
Sabit lot büyüklüğü kullanmak istiyorsanız
Dikkat: Ayar dosyalarında varsayılan olarak otomatik lot hesaplama modu aktiftir. Sabit lot kullanmak istiyorsanız, manuel ayarlarda ilgili değişkene istediğiniz lot değerini girin.