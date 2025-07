Swing Master EA Nasıl Kurulur ve Yapılandırılır

SWING MASTER EA’nın nasıl kurulacağı ve kullanılacağına dair adım adım video eğitimi







Set dosyaları – Ana portföy: “Reversal M15” – indirmek için tıklayın 15 döviz çiftiyle işlem yapar: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF

İşlem zaman dilimi: M15

Bu ayarlar "Swing Master Incubator" sinyali için kullanılır: https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller

Bu, nispeten aktif çoklu döviz işlemleri için temel bir ticaret portföyüdür. Eğer SWING MASTER EA’yı sadece tek bir hesapta çalıştırmak istiyorsanız, bu portföyü seçin.

Set dosyaları – Ek portföy: “Reversal H1” – indirmek için tıklayın 8 döviz çiftiyle işlem yapar: AUDCAD, AUDUSD, EURCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, NZDUSD, USDCAD

İşlem zaman dilimi: H1

Bu ayarlar "Swing Master H1" sinyali için kullanılır: https://www.mql5.com/en/signals/2308901?source=Site+Profile+Seller

Bu portföy H1 zaman diliminde daha az sık işlem yapar. İşlemler daha seyrek olsa da, her işlemde daha fazla kar potansiyeli bulunur ve sinyaller daha isabetlidir.

Set dosyaları – Ek portföy: “Swing Master Experimental” – indirmek için tıklayın (indirilebilir bağlantı yakında eklenecek) 8 döviz çiftiyle işlem yapar: AUDCAD, AUDCHF, AUDSGD, AUDUSD, EURAUD, EURCAD, EURUSD, NZDUSD

İşlem zaman dilimi: M15

Bu ayarlar "Swing Master H1" sinyali için kullanılır: https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller

Bu, işlemlerin ortalama elde tutulma süresinin daha kısa olduğu ek bir portföydür.

Aynı anda 2 yönde işlem yapma özelliği, aynı varlık üzerinde eşzamanlı olarak hem alım hem de satım işlemleri yapmamıza olanak tanır.



Örneğin, halihazırda açık bir SATIŞ (SELL) işlemi varsa, EA (geçerli bir işlem sinyali varsa) aynı varlık üzerinde ALIŞ (BUY) işlemi açabilir — ya da tam tersi.

Bu güncelleme bize ne kazandırıyor?

Basitçe söylemek gerekirse: bir varlıkta zaten açık bir pozisyonumuz olduğu için işlem sinyallerini artık kaçırmayacağız. Daha teknik olarak:

Ortalama işlem sayısı %5–15 artar

Maksimum zarar (drawdown) %5–15 azalır

Recovery Factor (geri kazanım faktörü) %5–10 iyileşir

Bu güncellemenin, sistemin verimliliğini ve kârlılığını %10–15 artırırken, aynı zamanda işlem risklerini de azalttığını düşünüyorum. Bu gerçekten harika bir gelişme!

⚠️ Lütfen unutmayın: bazı aracı kurumlar (özellikle Amerikan brokerları), aynı anda iki yönde işlem açılmasına izin vermez.

Ayrıca, hesap türünüz Netting ise bu özellik çalışmayacaktır.

Bu nedenle, çift yönlü eşzamanlı işlemi etkinleştirmeden önce, bu özelliğin hesabınızda desteklenip desteklenmediğini broker’ınıza mutlaka sorun.

Varsayılan olarak, aynı anda iki yönde işlem yapma özelliği devre dışıdır. Bu özelliği kullanmak zorunda değilsiniz.

Etkinleştirmek isterseniz, aşağıdaki değişkene çift tıklayın:

"Trade 1 or 2 directions at the same time" ve açılır menüden

"2 directions at the same time" seçeneğini işaretleyin.





















Başlamak için minimum sermaye: $200

Minimum kaldıraç: 1:30 veya üzeri

Sabit lot büyüklüğü kullanmak istiyorsanız

Dikkat: Ayar dosyalarında varsayılan olarak otomatik lot hesaplama modu aktiftir. Sabit lot kullanmak istiyorsanız, manuel ayarlarda ilgili değişkene istediğiniz lot değerini girin.