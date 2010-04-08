Rebatron MT5





Rebatron – 저변동성 멀티페어 전략을 위한 삼각 헤지 EA

Rebatron은 세 가지 주요 통화쌍(예: EURUSD – GBPUSD – EURGBP)에 대해 삼각 헤지 방식을 활용하는 완전 자동화된 전문가 자문(EA)입니다.





EURUSD – GBPUSD – EURGBP





Rebatron은 이러한 통화쌍에 대해 동기화된 포지션을 오픈함으로써 자체 균형 삼각형을 형성하여 전체 노출을 줄이고 변동성 손실률을 최소화합니다.





전략 개요:

Rebatron은 시장 방향에 의존하지 않습니다.

대신, 세 통화쌍 간의 상관관계를 활용하여 균형을 유지합니다. 즉, 한 통화쌍이 움직이면 다른 통화쌍들이 그 영향을 균형 있게 유지합니다.





이는 다음과 같은 경우에 이상적인 중립적 노출 시스템을 구축합니다.





저위험 트레이더





장기적인 운용





일관된 거래량





주요 기능:

삼각 헤지 엔진





낮은 변동폭 설계





동적 평균화 및 회복





자동 조정 로직 - 통화쌍 편차 기반





무방향성 체결 - 모든 시장 상황에서 작동





권장 설정:

통화쌍: EURUSD, GBPUSD, EURGBP





계좌 유형: ECN 또는 낮은 스프레드





최소 예치금: $100 이상





VPS: 권장(24/5)





참고:

Rebatron은 스캘퍼가 아니며 시장 추세를 따라가지 않습니다.





낮은 변동폭과 매끄러운 주가 곡선을 통해 일관된 거래 활동을 원하는 사용자에게 가장 적합합니다.





Rebatron은 지능적인 다중 통화쌍 동기화를 통해 체계적이고 안정적인 자동 거래 접근 방식을 제공합니다.