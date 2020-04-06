Rebatron MT5
- エキスパート
- Agus Santoso
- バージョン: 1.6
- アップデート済み: 6 9月 2025
- アクティベーション: 5
Rebatron – 低浮動マルチペア戦略向け三角ヘッジ EA
Rebatron は、3 つの主要通貨ペア（例）で三角ヘッジ手法を利用する完全自動化エキスパートアドバイザーです。
EURUSD – GBPUSD – EURGBP
これらの通貨ペア間で同期したポジションを開くことで、Rebatron は自己均衡トライアングルを形成し、全体的なエクスポージャーを削減し、浮動ドローダウンを最小限に抑えます。
戦略概要:
Rebatron は市場の方向性に依存しません。
代わりに、Rebatronは3つの通貨ペア間の相関関係を利用して均衡を維持します。つまり、1つの通貨ペアが変動すると、他の通貨ペアがその影響を相殺します。
これにより、以下の方に最適な、中立的なエクスポージャーシステムを構築できます。
低リスクトレーダー
長期運用
安定した取引量
主な機能：
三角ヘッジエンジン
低変動レート設計
動的平均化と回復
ペア間の乖離に基づく自動調整ロジック
非方向性執行 – あらゆる市場状況で機能
推奨設定：
通貨ペア：EURUSD、GBPUSD、EURGBP
口座タイプ：ECNまたは低スプレッド
最低入金額：100ドル以上
VPS：推奨（24時間年中無休）
注意事項：
Rebatronはスキャルパーではなく、市場トレンドを追いかけるものではありません。
変動レートが低く、株価カーブが滑らかで、安定した取引を求めるユーザーに最適です。
Rebatronは、インテリジェントなマルチペア同期を通じて、体系的かつ安定した自動取引アプローチを提供します。