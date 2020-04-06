Rebatron MT5
- 专家
- Agus Santoso
- 版本: 1.6
- 更新: 6 九月 2025
- 激活: 5
Rebatron – 适用于低浮动多货币对策略的三角对冲 EA
Rebatron 是一款全自动 EA，采用三角对冲方法，涵盖三种主要货币对（例如）：
EURUSD – GBPUSD – EURGBP
通过在这些货币对上同步开仓，Rebatron 形成了一个自平衡三角形，从而降低了整体风险敞口，并最大程度地减少了浮动回撤。
策略概述：
Rebatron 不依赖市场方向。
相反，它利用三个货币对之间的相关性来保持平衡——当一个货币对波动时，其他货币对会抵消其影响。
这创建了一个中性的风险敞口系统，非常适合：
低风险交易者
长期部署
稳定的交易量
主要特点：
三角对冲引擎
低浮动设计
动态平均和恢复
基于货币对偏差的自动调整逻辑
无方向性执行 - 适用于所有市场条件
推荐设置：
货币对：欧元/美元、英镑/美元、欧元/英镑
账户类型：ECN 或低点差
最低存款：100 美元以上
VPS：推荐（24/5）
备注：
Rebatron 并非剥头皮交易者，也不会追逐市场趋势
最适合希望获得稳定交易活动、低浮动和平滑资产曲线的用户
Rebatron 通过智能多货币对同步，提供一种结构化且稳定的自动交易方法。