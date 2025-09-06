Rebatron MT5


Rebatron – EA de couverture triangulaire pour stratégie multi-paires à faible flottant
Rebatron est un Expert Advisor entièrement automatisé qui utilise une méthode de couverture triangulaire sur trois paires de devises majeures (exemple) :

EURUSD – GBPUSD – EURGBP

En ouvrant des positions synchronisées sur ces paires, Rebatron forme un triangle auto-équilibré, réduisant ainsi l'exposition globale et minimisant le drawdown lié au flottant.

Présentation de la stratégie :
Rebatron ne dépend pas de la direction du marché.
Il utilise plutôt la corrélation entre les trois paires pour maintenir l'équilibre : lorsqu'une paire fluctue, les autres compensent l'effet.

Ce système d'exposition neutre est idéal pour :

Traders à faible risque

Déploiement à long terme

Volume de trading constant

Principales fonctionnalités :
Moteur de couverture triangulaire

Flottant faible par conception

Moyenne et récupération dynamiques

Logique d'ajustement automatique basée sur l'écart de paire

Exécution non directionnelle fonctionnant dans toutes les conditions de marché

Configuration recommandée :
Paires : EURUSD, GBPUSD, EURGBP

Type de compte : ECN ou faible spread

Dépôt minimum : 100 $ et plus

VPS : Recommandé (24h/24 et 5j/7)

Remarques :
Rebatron n'est pas un scalper et ne suit pas les tendances du marché.

Idéal pour les utilisateurs recherchant une activité de trading constante avec un flottant faible et une courbe de cours fluide.

Rebatron offre une approche structurée et stable du trading automatisé grâce à une synchronisation multipaires intelligente.
