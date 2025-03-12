Zenith Angel

Zenith Angel EA: Automatización Inteligente para Traders

Descripción Zenith Angel EA es una herramienta avanzada de trading automatizado diseñada para optimizar operaciones financieras y asistir a los traders en la toma de decisiones estratégicas. Este sistema analiza múltiples indicadores técnicos y ajusta dinámicamente sus parámetros para garantizar precisión y eficiencia en cada operación.

Características Principales

  • Análisis Técnico Automatizado: Procesa simultáneamente múltiples indicadores para identificar oportunidades óptimas de entrada y salida.

  • Gestión de Riesgo Inteligente: Ajustes automáticos según las condiciones del mercado para minimizar pérdidas y maximizar ganancias.

  • Ejecución Precisa: Monitoreo continuo para detectar momentos estratégicos de compra y venta.

  • Estrategias Integradas: Compatible con enfoques como Martingala, Grid, Arbitraje, Hedging, Scalping, Noticias, Tendencias, Niveles, Redes Neuronales y Trading Multimoneda.

Configuración Recomendada

  • Pares de Divisas: EURUSD, GBPUSD.

  • Tipo de Cuenta: ECN o Estándar.

  • Depósito Inicial: Desde $500.

  • Apalancamiento: 1:100 o superior.

Compatibilidad

  • Formatos de Archivo: EX5/EX4.

  • Plataforma: MetaTrader 5.

Beneficios de Zenith Angel EA

  • Automatización Completa: Reduce el tiempo de análisis manual y mejora la eficiencia operativa.

  • Adaptabilidad al Mercado: Ajustes dinámicos para mantener una estrategia sólida en cualquier condición.

  • Seguridad y Confiabilidad: Gestión de riesgo avanzada para proteger el capital del trader.

  • Activaciones Múltiples: Puede utilizarse en hasta cinco dispositivos diferentes, brindando flexibilidad total.

Notas Importantes

  • Uso recomendado con VPS para garantizar estabilidad y máxima eficiencia en la ejecución de operaciones.

  • Seguir las configuraciones sugeridas para obtener los mejores resultados y optimizar el rendimiento del EA.

¿Cómo Adquirirlo?

El Zenith Angel EA


Filtro:
Marh24
25
Marh24 2025.08.06 13:35 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Augusto Martins Lopes
3020
Respuesta del desarrollador Augusto Martins Lopes 2025.08.06 15:02
Yes! His system is of degree and closes profits in percentage I will be updating it so that it has both modes!
Niksgen
101
Niksgen 2025.06.14 06:16 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Augusto Martins Lopes
3020
Respuesta del desarrollador Augusto Martins Lopes 2025.06.15 03:04
Thank you very much for your observation, it is very important to me!
Respuesta al comentario