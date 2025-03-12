Zenith Angel

Zenith Angel EA: Automação Inteligente para Traders

Descrição O Zenith Angel EA é uma solução avançada de negociação automatizada projetada para otimizar operações financeiras e auxiliar traders na tomada de decisão. Ele combina inteligência artificial e estratégias testadas no mercado para oferecer precisão, eficiência e controle total sobre suas negociações.

Este Expert Advisor analisa múltiplos indicadores técnicos simultaneamente, garantindo ajustes dinâmicos conforme as condições do mercado e proporcionando um desempenho robusto.

Recursos Principais

  • Análise Técnica Automatizada: Processa múltiplos indicadores simultaneamente para identificar as melhores oportunidades de entrada e saída.

  • Gerenciamento de Risco Inteligente: Ajusta automaticamente as configurações conforme as condições do mercado, ajudando a minimizar perdas e maximizar ganhos.

  • Execução Precisa: Monitoramento contínuo do mercado para identificar momentos estratégicos de compra e venda.

  • Operação Multiestratégia: Compatível com diversas abordagens, incluindo Martingale, Grid, Arbitragem, Hedging, Scalping, Notícias, Tendência, Níveis, Redes Neurais e Negociação Multimoedas.

Configurações Recomendadas

  • Pares de Moeda: EURUSD, GBPUSD.

  • Tipo de Conta: ECN ou Standard.

  • Depósito Inicial: A partir de $500.

  • Alavancagem: 1:100 ou superior.

Compatibilidade

  • Formatos de Arquivo: EX5/EX4.

  • Plataforma: MetaTrader 5.

Benefícios do Zenith Angel EA

  • Automação Completa: Reduza o tempo gasto com análise manual e ganhe eficiência.

  • Adaptação às Condições do Mercado: Ajustes dinâmicos para garantir uma estratégia sólida.

  • Segurança e Confiabilidade: Gerenciamento de risco avançado para maior proteção do capital.

  • Multi-Ativação: Pode ser ativado em até cinco dispositivos diferentes para garantir flexibilidade ao trader.

Observações Importantes

  • Uso recomendado com VPS para máxima eficiência e estabilidade na execução das operações.

  • Aderir às configurações sugeridas para obter os melhores resultados e otimizar o desempenho do EA.

Como Adquirir?

O Zenith Angel EA está disponível no MQL5 Market com diferentes opções de compra e aluguel. Para conferir preços, detalhes técnicos e adquirir este poderoso Expert Advisor, acesse a página oficial: Zenith Angel EA .


Produtos recomendados
MSync EA Pro
Jim Ariel Camarce Ignao
5 (1)
Experts
MSync EA Pro is a fully automated trading system engineered to synchronize multiple trading signals, market trends, and timeframes — delivering precise, intelligent, and consistent trade execution. Designed for traders who value flexibility, stability, and smart automation, this EA adapts dynamically to changing market conditions across forex, metals, indices, and crypto pairs. Core Concept The name “MSync” stands for Market Synchronization , symbolizing the EA’s ability to align technical confi
FREE
Ai UsDCaD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.33 (3)
Experts
Only 5 copies for $220, next price: $240(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For USDCAD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA Unleash your trading potential with the BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA , a meticulously crafted Expert Advisor designed for MetaTrader 5, tailored specifically for the high-octane Boom and Crash indices. This EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a robust scalping strategy, offering traders a dynamic tool to capitalize on rapid market movements. Whether you're a seasoned scalper or a newcomer to synthetic indices, this EA
FREE
Long Waiting
Aleksandr Davydov
Experts
Expert description Algorithm optimized for Nasdaq trading The Expert Advisor is based on the constant maintenance of long positions with daily profit taking, if there is any, and temporary interruption of work during the implementation of prolonged corrections The Expert Advisor's trading principle is based on the historical volatility of the traded asset. The values of the Correction Size (InpMaxMinusForMarginCallShort) and Maximum Fall (InpMaxMinusForMarginCallLong) are set manually. Recomm
FREE
Ravenok Gold
Murad Nagiev
Experts
Overview: Ravenok Gold MT5  is a highly effective trading robot specifically designed for nighttime trading in financial markets. It utilizes sophisticated algorithms to analyze market data and make decisions based on thoroughly tested strategies. The robot primarily operates during the night when market volatility may be lower, allowing it to generate profits with minimal risk.  Key Features: Low Drawdown: NightProfit Trader employs a unique risk management system that helps maintain a low dra
FREE
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
FractalScalper
Ivan Simonika
Experts
This bot is based on the analysis of adaptive moving averages. The expert is characterized by stable signals, which can be used as accurate short-term signals. This is a semi-scalping system that analyzes the market using reliable indicators. Scalper is a system or not, depends on the parameters TakeProfit and StopLoss . Using this adviser, you need to understand that this bot requires optimization. The bot works both on netting accounts and on hedging accounts. But the settings must be optimiz
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experts
Olá Comerciantes! Apresento a Estratégia "Duende", Duende é um algoritmo que detecta padrões de diferentes níveis altos e baixos, onde eles permanecem constantes para fazer boas entradas, com um sistema de recuperação consultando várias coisas como ponto de equilíbrio e cruzamentos entre pares Comprovou controlar várias moedas sem problemas, com um poderoso controle de notícias durante o mercado é possível gerenciá-lo com todos os símbolos que você precisa Minha estratégia é otimizada para "A
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Experts
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
Ai GbPUsD MT5
Tais Miranda Hoffmann
2.17 (12)
Experts
Only 5 copies for $260, next price: $280(3 copies left) For testing, in the settings, it is better to enable the full trade option. An expert based on artificial intelligence ( AI ) For GBPUSD in time frame 15 and 30 minutes, 1 and 4 hours and daily With Relatively large number of signals (To receive all the signals: activate the full trade option in the settings and run the expert at the same time in several time frames) Has a TP and a SL Without the use of dangerous strategies such as marting
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experts
EURUSD London Breakout Pro Desenvolvido com o suporte de ferramentas avançadas de Inteligência Artificial, o EURUSD London Breakout Pro entrega um código limpo e eficiente, otimizado para velocidade e estabilidade. Este Expert Advisor aplica uma estrutura de gestão de risco em nível institucional e evita estratégias de alto risco, como martingale, grid averaging ou hedging não controlado. Projetado para traders que exigem precisão e segurança, o sistema combina um conceito comprovado de rompime
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experts
Read more about my products Gap Cather - is a fully automated trading algorithm based on the GAP (price gap) trading strategy. This phenomenon does not occur often, but on some currency pairs, such as AUDNZD, it happens more often than others. The strategy is based on the GAP pullback pattern. Recommendations:  AUDNZD  TF M1  leverage 1:100 or higher  minimum deposit 10 USD Parameters:  MinDistancePoints - minimum height of GAP  PercentProfit - percentage of profit relative to GAP level
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experts
The RSI-Based Automatic Buy Strategy Expert Advisor (EA) is designed to automatically open buy positions when the RSI indicator enters the oversold zone. It smartly spaces new trades by maintaining a minimum distance between open positions to prevent excessive exposure. With adjustable take profit (TP) levels and lot sizes, this EA is specifically tailored for the XAUUSD (Gold) pair on the M5 timeframe. This Expert Advisor offers reliable and disciplined trade management for traders who want to
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experts
Babel assistant 1     The MT5 netting “Babel_assistant_1” robot uses the ZigZag indicator to generate Fibonacci levels on M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1  periods of the charts , calculates the strength of trends for buying and selling. It opens a position with "Lot for open a position" if the specified trend level 4.925 is exceeded. Then Babel places pending orders at the some Fibonacci levels and places specified Stop Loss , Take Profit. The screen displays current results of work on the position
FREE
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Experts
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
Kill Zone Hunter
Alex Amuyunzu Raymond
Experts
KILL ZONE HUNTER Institutional Kill Zone, Market Structure & Fair Value Gap Trading EA for MT5 Overview KILL ZONE HUNTER is a professional-grade MetaTrader 5 Expert Advisor engineered around Institutional Smart Money Concepts (ICT / SMC) , with a primary focus on Kill Zone trading , Market Structure , and Fair Value Gap (FVG) execution . This EA is designed to systematically hunt high-probability trades during institutional trading windows (Kill Zones) , where liquidity, volatility, and directio
ForexM
Marius Civilis
Experts
ForexM Negociação Totalmente Automatizada EA ForexM EA negocia ações de acordo com análise de mercado profissional em tempo real. Todas as ordens colocadas são do tipo de execução de mercado e bem ponderadas devido ao trabalho em tempo real dos analistas de mercado. A EA vem com as configurações iniciais mais bem avaliadas e pronta para usar. Características: - Negociação totalmente automatizada. - Gerenciamento de riscos. - Funciona em qualquer número de instrumentos simultaneamente. - Sem D
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
Dynamic Linear Regression EA
Abraao Moreira
4.71 (7)
Experts
O expert advisor (EA) é baseado no indicador Dynamic Linear Regression ( https://www.mql5.com/pt/market/product/49702 ). O usuário deve inserir: A quantidade de candles a serem considerados no cálculo da regressão linear; A distância para a linha superior; A distância para a linha inferior; Stop Loss. O EA executa ordens de compra e de venda a mercado quando o valor de uma das linhas, superior ou inferior, é atingida pelo preço corrente, sendo que quando a linha inferior é atingida uma ordem de
FREE
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experts
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Experts
Matrix Arrow EA MT5  é um consultor especializado exclusivo que pode negociar os sinais de  MT5 do indicador de seta Matrix  com um painel de negociação no gráfico, manualmente ou 100% automaticamente. O  Matrix Arrow Indicator MT5  determinará a tendência atual em seus estágios iniciais, reunindo informações e dados de até 10 indicadores padrão, que são: Índice de movimento direcional médio (ADX), Índice de canal de commodities (CCI), Velas clássicas de Heiken Ashi, Média Móvel, Divergência de
Digital Web Sovereign AI
Huu Loc Nguyen
Experts
ENGLISH DESCRIPTION (MQL5 Standard Optimized) Product Name: Digital Web Sovereign (MT5) [Subtitle: Ichimoku Trend Grid | ATR Dynamic Web | Basket Profit] Introduction Most Grid systems fail for one reason: They fight the trend until the account blows up. Digital Web Sovereign is engineered to fix this flaw. It is not a blind grid machine. It acts as a "Sovereign" ruler, only engaging the market when backed by the powerful Ichimoku Cloud . It deploys "The Web" (Dynamic Grid) to catch price correc
Ultimatum Breakout MT5
Ruslan Pishun
1 (2)
Experts
Ultimatum Breakout  - this trading system uses the strategy of valid breakouts, using multiple custom indicators for eliminating bad signals. The EA uses a very small SL so the account is always protected from equity drawdown with a very low risk-per-trade. The EA is fully adapted: calculates the spread — for pending orders, stop loss, trailing stop, breakeven. It was backtested and optimized using real ticks with 99,9% quality. It has successfully completed stress testing. No Martingale. No arb
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experts
BoBot Scalper — A Nova Era do Scalping de Tendência Chegou. Se você opera XAUUSD , índices ou pares de alta velocidade… este EA foi feito para você. O BoBot Scalper utiliza um motor refinado MACD/LWMA para detectar verdadeiras entradas de continuação de tendência antes da maioria . Ele reage rápido, gerencia o risco com precisão e protege o lucro usando um sistema de trailing em moeda baseado em etapas — um dos métodos mais inteligentes que você encontrará em um EA de scalping. Ele NÃO usa marti
ScriptBot
Fabio Luis Pretti
4.86 (7)
Experts
ScriptBot é um robô multi estratégia desenvolvido para ser prático e robusto, com o ScriptBot você é capaz de criar diferentes estratégias próprias, instale até 51 indicadores do seu gosto e monte o seu próprio gatilho utilizando uma expressões lógica simples. WARN:  Este Expert esta desatualizado , um novo ScriptBot esta sendo reescrito do zero. Abaixo contaremos um pouco sobre a estrutura: Indicadores: ScriptBot não possui indicadores na sua codificação, isso significa que você tem total co
FREE
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experts
As an experienced trader, it's crucial to have the right tools and resources to succeed in the market. Pro Trader EA offers a professional and efficient trading solution. With our innovative software, you can automate trading strategies, receive precise trading signals, and eliminate emotions. Pro Trader EA enables trading across multiple asset classes, offers real-time analytics, and a user-friendly interface. Our support team is available to answer any questions. Use Pro Trader EA to take you
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (21)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (10)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (6)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 149 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. O Golden Hen EA não usa técnicas de grid, martingale ou preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA usam
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (2)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Remstone
Remstone
5 (8)
Experts
A Remstone não é um Expert Advisor comum.   Ela combina anos de pesquisa e gestão de ativos. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Desde 2018   , minha última empresa, a Armonia Capital, forneceu o sinal ARF para a Darwinex, uma gestora de ativos regulamentada pela FCA, levantando 750 mil. Domine 4 classes de ativos com um único consultor! Sem promessas, sem ajustes de curvas, sem ilusões. Mas com uma vasta experiência
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experts
How To Trade Pro (HTTP) EA — um consultor de trading profissional para negociar qualquer ativo sem martingale ou grades do autor com mais de 25 anos de experiência. A maioria dos consultores top trabalha com ouro em alta. Eles parecem brilhantes nos testes... enquanto o ouro sobe. Mas o que acontece quando a tendência se esgota? Quem protegerá seu depósito? HTTP EA não acredita em crescimento eterno — ele se adapta ao mercado em mudança e foi projetado para diversificar amplamente sua carteira d
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experts
AxonShift — Sistema Algorítmico com Lógica de Execução Adaptativa AxonShift é um algoritmo de negociação autônomo projetado e otimizado exclusivamente para operar o par XAUUSD no período gráfico H1. Sua arquitetura é baseada em uma estrutura modular que interpreta o comportamento do mercado por meio da combinação de dinâmicas de curto prazo com impulsos de tendência intermediária. O sistema evita exposição excessiva a ruídos do mercado e não utiliza abordagens de alta frequência, concentrando-se
Mais do autor
Bollinger Bands Ultimate
Augusto Martins Lopes
5 (1)
Experts
Descubra o BollingerBandsEA: Simplifique sua experiência no mercado Forex O BollingerBandsEA é um Expert Advisor que combina análise técnica com execução automatizada, utilizando a renomada estratégia Bollinger Bands. Desenvolvido para traders de todos os níveis, ele oferece uma abordagem prática para facilitar negociações no mercado financeiro. Por que escolher o BollingerBandsEA? Estratégia embasada: Baseado em Bollinger Bands, o EA identifica oportunidades de negociação utilizando critérios
FREE
Currency Strength Lines
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Indicador de Força das Moedas para MetaTrader 5 Este indicador analisa a força relativa das principais moedas do mercado Forex, proporcionando uma visão clara e objetiva sobre quais moedas estão se fortalecendo ou enfraquecendo em relação às demais. Ele avalia pares-chave (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF) e calcula a força utilizando métodos como RSI ou ROC, conforme a configuração definida pelo usuário. Os resultados são exibidos em linhas individuais para cada moeda, facilitando a iden
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Experts
RESET PRO: O Futuro do Trading Algorítmico Tecnologia Revolucionária para Operações Consistentes e Inteligentes RESET PRO é a mais avançada solução de trading automatizado, combinando análise de mercado de última geração com um sistema dinâmico de gestão de posições. Nossa metodologia exclusiva de reset e recuperação garante desempenho consistente, mesmo em condições de mercado adversas. Principais Recursos Técnicos MECANISMO EXCLUSIVO DE RESET Nunca mais perca o controle da direção do
FREE
Heat Map Pro
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Indicador de Mapa de Calor para Análise de Volume Este indicador oferece uma representação visual simplificada da atividade de volume no mercado, auxiliando na leitura de padrões e variações com maior agilidade. Características 1. Mapa de Calor com Escala de Cores Representação da intensidade de volume por cores: • Azul: Baixa atividade • Verde: Atividade moderada • Laranja: Alta atividade • Vermelho: Volume elevado 2. Interface Ajustável • Cores personalizáveis conforme preferência do usuário •
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Matrix Currency - Ferramenta de Análise Multi-Timeframe O Matrix Currency é um indicador avançado para análise de força das moedas no mercado Forex, projetado para oferecer monitoramento eficiente e suporte estratégico nas suas operações de trading. Características Principais: Análise Multi-Timeframe : Monitora múltiplos períodos simultaneamente (M1 a MN1) com atualização em tempo real em uma matriz intuitiva. Sistema de Alertas : Notificações configuráveis, via pop-up, email e dispositivos móv
FREE
Support Resistance Indicator Probabilities
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Novo Indicador de Suporte e Resistência com Probabilidades e Alertas Descrição: Maximize seus lucros com o mais novo indicador de Suporte e Resistência! Nosso indicador calcula automaticamente os níveis de suporte e resistência com base em períodos de análise de 24 horas e fornece probabilidades detalhadas para cada nível. Além disso, você pode configurar alertas personalizados para ser notificado quando o preço tocar níveis específicos, diretamente no seu celular. Características: Análise de su
FREE
SimpleProb
Augusto Martins Lopes
Indicadores
SimpleProb: Seu Novo Aliado no Mercado Financeiro Descrição O SimpleProb é um indicador técnico desenvolvido para traders que buscam clareza e precisão em suas operações no MetaTrader 4. Ao invés de gráficos complexos e informações confusas, ele fornece sinais visuais claros e diretos para auxiliar na tomada de decisão. O indicador analisa os últimos 14 períodos de preços e calcula a probabilidade de movimentação para cima ( CALL ) e para baixo ( PUT ), tornando a identificação de oportunidades
Bollinger Ultimate
Augusto Martins Lopes
Experts
Transforme Seu Trading com o Expert Advisor de Bandas de Bollinger Ultimate! Você está cansado de estratégias de trading que não entregam resultados consistentes? Apresentamos o   Expert Advisor de Bandas de Bollinger Ultimate   – a ferramenta definitiva para traders que buscam maximizar seus lucros e minimizar riscos. Características Principais: Sinais Precisos:   Utiliza a renomada estratégia de Bandas de Bollinger para identificar oportunidades de trading de alta probabilidade. Gerenciamento
Volume Traders
Augusto Martins Lopes
Experts
VolumeTrader - Expert Advisor Avançado para MetaTrader 4 Maximize seus Lucros com Análise de Volume e RSI! Está cansado de buscar padrões manuais e perder oportunidades no mercado? O VolumeTrader é a solução que você procura! Este Expert Advisor (EA) avançado foi desenvolvido para identificar oportunidades de negociação baseadas em dois dos indicadores mais poderosos do mercado: Volume de Negociação e o Índice de Força Relativa (RSI). Principais Características: Análise de Volume: O EA monit
SimpleprobMT5
Augusto Martins Lopes
Indicadores
### Indicador de Probabilidade **Descrição**   O Indicador de Probabilidade é uma ferramenta desenvolvida para traders que desejam identificar oportunidades de compra e venda com base na análise de velas anteriores. Ele calcula a probabilidade de alta (*CALL*) e queda (*PUT*) considerando o número de velas analisadas e exibe setas no gráfico para indicar possíveis pontos de entrada. ### Características - **Análise de velas**: Analisa um número configurável de velas para calcular as probabilid
Heat Map Pro mt5
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Heat Map Indicator - Análise Avançada de Volume Apresentando o Indicador de Heat Map - Uma Ferramenta Profissional para Análise de Volume de Mercado! **Principais Características** **Mapa de Calor Visual** - Visualização instantânea da intensidade do volume através de cores - Azul: Baixo volume - Verde: Volume médio - Amarelo/Laranja: Volume crescente - Vermelho: Alto volume **Interface Intuitiva** - Escala de cores dinâmica - Indicador de porcentagem em tempo real - Indicador de nível atua
Session Time Pro
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Session Time Pro 2.0 — Indicador para MetaTrader 5 Descrição Geral O Session Time Pro 2.0 é um indicador de análise de mercado para MetaTrader 5. Ele permite visualizar sessões de negociação ao longo do dia, destacando horários importantes, faixas de preço e projeções. Com funcionalidades flexíveis, o indicador auxilia na identificação de padrões de comportamento dos ativos e otimiza a análise do trader. Manual de Uso Parâmetros Principais DrawCandles : Ativa a exibição de candles coloridos para
Candlestick Scanner
Augusto Martins Lopes
Indicadores
Candlestick Scanner — Detector Automático de Padrões Resumo O Candlestick Scanner é uma ferramenta poderosa que identifica automaticamente mais de 20 padrões clássicos de candlestick, tanto em barras históricas quanto em tempo real. Para cada padrão detectado, o indicador desenha um rótulo claro no gráfico, aponta o candle com uma seta e fornece dados para integração com seus EAs e scripts. Inclui um sistema de notificações completo (Alert, Push e E-mail) para que você nunca perca uma oportunida
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
Experts
Fibonacci Hunter O Fibonacci Hunter é um sistema de negociação mecânico desenvolvido especificamente para o XAUUSD (Ouro) na plataforma MetaTrader 5. O algoritmo foca na identificação de reversões de preço utilizando níveis clássicos de retração de Fibonacci. Estratégia de Negociação O sistema não utiliza métodos perigosos como Martingale ou Grid. A lógica baseia-se em quatro etapas de validação: Identificação: O EA detecta uma sequência de velas para delimitar um movimento principal (impuso).
TradePilot Dashboard
Augusto Martins Lopes
Experts
TradePilot Dashboard Resumo Painel gráfico para MT5 com botões de gestão de ordens (Buy/Sell/Close/SL/TP), verificação de margem e controle de logs. Fácil de usar e testável em conta demo. Sem promessas de lucro. Descrição longa TradePilot Dashboard é um Expert Advisor com interface gráfica (Controls) para gestão manual e semi-automática de ordens no MetaTrader 5. O produto fornece um painel visual com botões, campos editáveis e verificações de segurança (margem livre) para ajudar o trader a op
Filtro:
Marh24
25
Marh24 2025.08.06 13:35 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Augusto Martins Lopes
3024
Resposta do desenvolvedor Augusto Martins Lopes 2025.08.06 15:02
Yes! His system is of degree and closes profits in percentage I will be updating it so that it has both modes!
Niksgen
101
Niksgen 2025.06.14 06:16 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Augusto Martins Lopes
3024
Resposta do desenvolvedor Augusto Martins Lopes 2025.06.15 03:04
Thank you very much for your observation, it is very important to me!
Responder ao comentário