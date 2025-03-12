Zenith Angel

Zenith Angel EA: トレーダーのためのインテリジェントな自動化

説明 Zenith Angel EA は、金融取引を最適化し、トレーダーの意思決定をサポートするために設計された高度な自動取引ツールです。最先端の技術と市場で実証された戦略を組み合わせ、精度、効率性、完全な取引管理を提供します。

このエキスパートアドバイザーは、複数のテクニカル指標を同時に処理し、市場の状況に応じて動的に調整を行い、安定したパフォーマンスを実現します。

主な特徴

  • 自動テクニカル分析：複数の指標を同時に分析し、最適なエントリーとエグジットポイントを特定。

  • スマートリスク管理：市場の状況に応じて設定を自動調整し、損失を最小限に抑え、利益を最大化。

  • 正確な実行：市場を継続的に監視し、戦略的な売買のタイミングを検出。

  • マルチ戦略運用マーチンゲール、グリッド、アービトラージ、ヘッジング、スキャルピング、ニューストレード、トレンドフォロー、レベル取引、ニューラルネットワーク、マルチカレンシートレード など、さまざまな取引手法に対応。

推奨設定

  • 通貨ペア：EURUSD、GBPUSD。

  • 口座タイプ：ECN またはスタンダード。

  • 初回入金額：最低 $500。

  • レバレッジ：1:100 以上。

互換性

  • ファイル形式：EX5/EX4。

  • プラットフォーム：MetaTrader 5。

Zenith Angel EA のメリット

  • 完全自動化：手動分析の時間を削減し、取引の効率を向上。

  • 市場適応性：市場環境に応じた動的な調整で、安定した戦略を維持。

  • 安全性と信頼性：高度なリスク管理により、資本を保護。

  • マルチアクティベーション：最大 5 台のデバイスで使用可能、柔軟な取引環境を提供。

重要な注意点

  • VPS の使用を推奨：取引の安定性と最大限の効率を確保するため。

  • 推奨設定を遵守：最適な結果を得るために、適切な設定を使用。

購入方法

Zenith Angel EA は MQL5 Market で購入またはレンタル可能です。価格や技術的な詳細を確認し、この強力なエキスパートアドバイザーを入手するには、公式ページをご覧ください: Zenith Angel EA 。



フィルタ:
Marh24
25
Marh24 2025.08.06 13:35 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Augusto Martins Lopes
3024
開発者からの返信 Augusto Martins Lopes 2025.08.06 15:02
Yes! His system is of degree and closes profits in percentage I will be updating it so that it has both modes!
Niksgen
101
Niksgen 2025.06.14 06:16 
 

ユーザーは評価に対して何もコメントを残しませんでした

Augusto Martins Lopes
3024
開発者からの返信 Augusto Martins Lopes 2025.06.15 03:04
Thank you very much for your observation, it is very important to me!
レビューに返信