Zenith Angel
- エキスパート
- Augusto Martins Lopes
- バージョン: 2.0
- アップデート済み: 13 6月 2025
- アクティベーション: 5
Zenith Angel EA: トレーダーのためのインテリジェントな自動化
説明 Zenith Angel EA は、金融取引を最適化し、トレーダーの意思決定をサポートするために設計された高度な自動取引ツールです。最先端の技術と市場で実証された戦略を組み合わせ、精度、効率性、完全な取引管理を提供します。
このエキスパートアドバイザーは、複数のテクニカル指標を同時に処理し、市場の状況に応じて動的に調整を行い、安定したパフォーマンスを実現します。
主な特徴
自動テクニカル分析：複数の指標を同時に分析し、最適なエントリーとエグジットポイントを特定。
スマートリスク管理：市場の状況に応じて設定を自動調整し、損失を最小限に抑え、利益を最大化。
正確な実行：市場を継続的に監視し、戦略的な売買のタイミングを検出。
マルチ戦略運用：マーチンゲール、グリッド、アービトラージ、ヘッジング、スキャルピング、ニューストレード、トレンドフォロー、レベル取引、ニューラルネットワーク、マルチカレンシートレード など、さまざまな取引手法に対応。
推奨設定
通貨ペア：EURUSD、GBPUSD。
口座タイプ：ECN またはスタンダード。
初回入金額：最低 $500。
レバレッジ：1:100 以上。
互換性
ファイル形式：EX5/EX4。
プラットフォーム：MetaTrader 5。
Zenith Angel EA のメリット
完全自動化：手動分析の時間を削減し、取引の効率を向上。
市場適応性：市場環境に応じた動的な調整で、安定した戦略を維持。
安全性と信頼性：高度なリスク管理により、資本を保護。
マルチアクティベーション：最大 5 台のデバイスで使用可能、柔軟な取引環境を提供。
重要な注意点
VPS の使用を推奨：取引の安定性と最大限の効率を確保するため。
推奨設定を遵守：最適な結果を得るために、適切な設定を使用。
購入方法
Zenith Angel EA は MQL5 Market で購入またはレンタル可能です。価格や技術的な詳細を確認し、この強力なエキスパートアドバイザーを入手するには、公式ページをご覧ください: Zenith Angel EA 。
