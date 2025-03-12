Zenith Angel

Zenith Angel EA : Automatisation Intelligente pour les Traders

Description Zenith Angel EA est un outil avancé de trading automatisé conçu pour optimiser les opérations financières et aider les traders à prendre des décisions stratégiques. Il intègre une technologie de pointe avec des stratégies éprouvées sur le marché pour offrir précision, efficacité et contrôle total sur les activités de trading.

Cet Expert Advisor traite simultanément plusieurs indicateurs techniques, garantissant des ajustements dynamiques en fonction des conditions du marché pour une performance robuste.

Caractéristiques Principales

  • Analyse Technique Automatisée : Analyse simultanément plusieurs indicateurs pour identifier les meilleurs points d’entrée et de sortie.

  • Gestion Intelligente des Risques : Ajuste automatiquement les paramètres en fonction des conditions du marché pour minimiser les pertes et maximiser les gains.

  • Exécution Précise : Surveillance continue du marché pour détecter les opportunités stratégiques d’achat et de vente.

  • Opération Multi-Stratégie : Compatible avec diverses approches de trading, notamment Martingale, Grid, Arbitrage, Hedging, Scalping, Trading sur les Nouvelles, Suivi de Tendance, Trading sur les Niveaux, Réseaux Neuronaux et Trading Multidevises.

Paramètres Recommandés

  • Paires de Devises : EURUSD, GBPUSD.

  • Type de Compte : ECN ou Standard.

  • Dépôt Initial : À partir de 500 $.

  • Effet de Levier : 1:100 ou supérieur.

Compatibilité

  • Formats de Fichier : EX5/EX4.

  • Plateforme : MetaTrader 5.

Avantages de Zenith Angel EA

  • Automatisation Complète : Réduit le temps d’analyse manuelle et améliore l’efficacité du trading.

  • Adaptabilité au Marché : Ajustements dynamiques pour garantir une stratégie solide dans toutes les conditions de marché.

  • Sécurité et Fiabilité : Gestion avancée des risques pour une meilleure protection du capital.

  • Multi-Activation : Peut être utilisé sur jusqu’à cinq appareils différents, offrant une flexibilité maximale aux traders.

Notes Importantes

  • Utilisation recommandée avec un VPS pour une efficacité et une stabilité maximales dans l’exécution des transactions.

  • Suivre les configurations suggérées pour obtenir les meilleurs résultats et optimiser les performances de l’EA.

Comment l’Acquérir ?

Zenith Angel EA est disponible sur le MQL5 Market avec des options d’achat et de location. Pour consulter les prix, les détails techniques et acquérir cet Expert Advisor puissant, visitez la page officielle : Zenith Angel EA .


Filtrer:
Marh24
25
Marh24 2025.08.06 13:35 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Augusto Martins Lopes
2893
Réponse du développeur Augusto Martins Lopes 2025.08.06 15:02
Yes! His system is of degree and closes profits in percentage I will be updating it so that it has both modes!
Niksgen
101
Niksgen 2025.06.14 06:16 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Augusto Martins Lopes
2893
Réponse du développeur Augusto Martins Lopes 2025.06.15 03:04
Thank you very much for your observation, it is very important to me!
Répondre à l'avis