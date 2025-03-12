Zenith Angel

Zenith Angel EA: Intelligente Automatisierung für Trader

Beschreibung Zenith Angel EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Handelssystem, das entwickelt wurde, um Finanzoperationen zu optimieren und Trader bei strategischen Entscheidungen zu unterstützen. Es kombiniert modernste Technologie mit bewährten Marktstrategien, um Präzision, Effizienz und vollständige Kontrolle über Handelsaktivitäten zu gewährleisten.

Dieser Expert Advisor verarbeitet mehrere technische Indikatoren gleichzeitig und passt sich dynamisch an die Marktbedingungen an, um eine stabile Leistung zu garantieren.

Hauptmerkmale

  • Automatisierte technische Analyse: Analysiert mehrere Indikatoren gleichzeitig, um optimale Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

  • Intelligentes Risikomanagement: Automatische Anpassung der Einstellungen basierend auf den Marktbedingungen zur Minimierung von Verlusten und Maximierung von Gewinnen.

  • Präzise Ausführung: Kontinuierliche Marktüberwachung zur Erkennung strategischer Kauf- und Verkaufschancen.

  • Multi-Strategie-Unterstützung: Kompatibel mit verschiedenen Handelsansätzen, darunter Martingale, Grid, Arbitrage, Hedging, Scalping, News Trading, Trendfolge, Level Trading, neuronale Netzwerke und Multiwährungs-Handel.

Empfohlene Einstellungen

  • Währungspaare: EURUSD, GBPUSD.

  • Kontotyp: ECN oder Standard.

  • Mindestkapital: Ab $500.

  • Hebelwirkung: 1:100 oder höher.

Kompatibilität

  • Dateiformate: EX5/EX4.

  • Plattform: MetaTrader 5.

Vorteile von Zenith Angel EA

  • Vollständige Automatisierung: Reduziert den manuellen Analyseaufwand und steigert die Effizienz.

  • Marktanpassungsfähigkeit: Dynamische Anpassungen sorgen für eine stabile Strategie unter allen Marktbedingungen.

  • Sicherheit & Zuverlässigkeit: Fortschrittliches Risikomanagement für besseren Kapitalschutz.

  • Multi-Aktivierung: Kann auf bis zu fünf verschiedenen Geräten verwendet werden, um Tradern maximale Flexibilität zu bieten.

Wichtige Hinweise

  • Empfohlene Nutzung mit VPS, um maximale Effizienz und Stabilität bei der Ausführung von Trades zu gewährleisten.

  • Einhaltung der empfohlenen Konfigurationen, um die besten Ergebnisse zu erzielen und die Leistung des EA zu optimieren.

Wie kann man es erwerben?

Zenith Angel EA ist auf dem MQL5 Market mit Kauf- und Mietoptionen erhältlich. Um Preise, technische Details und weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie die offizielle Seite: Zenith Angel EA .



Auswahl:
Marh24
25
Marh24 2025.08.06 13:35 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Augusto Martins Lopes
3024
Antwort vom Entwickler Augusto Martins Lopes 2025.08.06 15:02
Yes! His system is of degree and closes profits in percentage I will be updating it so that it has both modes!
Niksgen
101
Niksgen 2025.06.14 06:16 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Augusto Martins Lopes
3024
Antwort vom Entwickler Augusto Martins Lopes 2025.06.15 03:04
Thank you very much for your observation, it is very important to me!
