Zenith Angel

Zenith Angel EA: Automazione Intelligente per Trader

Descrizione Zenith Angel EA è uno strumento avanzato di trading automatizzato progettato per ottimizzare le operazioni finanziarie e supportare i trader nelle decisioni strategiche. Integra tecnologia all'avanguardia con strategie di mercato consolidate per garantire precisione, efficienza e controllo totale sulle attività di trading.

Questo Expert Advisor analizza simultaneamente diversi indicatori tecnici, adattandosi dinamicamente alle condizioni di mercato per offrire prestazioni affidabili.

Caratteristiche Principali

  • Analisi Tecnica Automatica: Valuta più indicatori contemporaneamente per identificare i migliori punti di ingresso e uscita.

  • Gestione Intelligente del Rischio: Regola automaticamente le impostazioni in base alle condizioni di mercato per minimizzare le perdite e massimizzare i profitti.

  • Esecuzione Precisa: Monitoraggio continuo del mercato per individuare opportunità strategiche di acquisto e vendita.

  • Supporto Multi-Strategia: Compatibile con diverse tecniche di trading, tra cui Martingala, Grid, Arbitraggio, Hedging, Scalping, Trading sulle Notizie, Trend Following, Trading su Livelli, Reti Neurali e Trading Multivaluta.

Impostazioni Consigliate

  • Coppie di Valute: EURUSD, GBPUSD.

  • Tipo di Conto: ECN o Standard.

  • Deposito Iniziale: A partire da $500.

  • Leva Finanziaria: 1:100 o superiore.

Compatibilità

  • Formati di File: EX5/EX4.

  • Piattaforma: MetaTrader 5.

Vantaggi di Zenith Angel EA

  • Automazione Completa: Riduce il tempo dedicato all'analisi manuale e migliora l'efficienza operativa.

  • Adattabilità al Mercato: Regolazioni dinamiche per garantire una strategia solida in qualsiasi condizione di mercato.

  • Sicurezza e Affidabilità: Gestione avanzata del rischio per una maggiore protezione del capitale.

  • Multi-Attivazione: Utilizzabile su fino a cinque dispositivi, offrendo massima flessibilità ai trader.

Note Importanti

  • Uso consigliato con VPS per garantire stabilità ed efficienza nell'esecuzione delle operazioni.

  • Seguire le configurazioni suggerite per ottenere i migliori risultati e ottimizzare le prestazioni dell'EA.

Come Acquistarlo?

Zenith Angel EA è disponibile sul MQL5 Market con opzioni di acquisto e noleggio. Per verificare prezzi, dettagli tecnici e ottenere questo potente Expert Advisor, visita la pagina ufficiale: Zenith Angel EA .


Prodotti consigliati
Explosive Breakout Hunter
Maruyama Kiyotaka
Experts
Explosive Breakout Hunter è un Expert Advisor (EA) progettato per massimizzare i profitti catturando potenti breakout. Con un tasso di successo di circa il 50% e solo pochi ingressi al mese, questo EA privilegia la qualità rispetto alla quantità. Aspetta pazientemente le migliori opportunità e accumula vittorie significative in modo costante. Scopri quanto profitto puoi aspettarti con questo EA consultando i risultati dei backtest nelle schermate. Inoltre, prova gratuitamente la versione demo pe
Seasonal Pattern Trader
Dominik Patrick Doser
Experts
Disclaimer : Keep in mind that seasonal patterns are not always reliable. Therefore, thoughtful risk management is crucial to minimize losses.  Seasonal patterns in the financial world are like a well-guarded secret that successful investors use to their advantage. These patterns are recurring price movements that occur during specific periods or around special events. Additionally, there are also intraday patterns that repeat. For example, Uncle Ted from Forex Family suggests examining previou
Savage Capital Max Scaling Pro
Gerald Birkner
Experts
Introducing Savage Capital Max Scaling Pro – Your Go-To EA for Trading Success! Make the most of your trading with Savage Capital Max Scaling Pro, a versatile EA for  LIVE MARKETS . Key Features: Maximize Profits Automatically:   The EA places Take Profit (TP) & Stop Loss (SL) and uses a Trail Stop (TS) technique. It even collects money from running trades, even if TP isn't reached. Developed by Pros:   Crafted by an experienced software developer & day-trader with years of EA development and
Double Grid Pro
Igor Riabtsev
Experts
The EA opens trades based on Fractals indicator signals and uses smart averaging and position volume calculation. Unlike most grid expert advisors, Double Grid Pro opens averaging positions only on signals. The Fractals indicator is considered the most effective in this case. The expert Advisor can be configured for an aggressive and conservative trading style. The key parameter in the strategy is the CorrectionValue parameter, it indicates the size of the correction at which we close the enti
MSync EA Pro
Jim Ariel Camarce Ignao
5 (1)
Experts
MSync EA Pro is a fully automated trading system engineered to synchronize multiple trading signals, market trends, and timeframes — delivering precise, intelligent, and consistent trade execution. Designed for traders who value flexibility, stability, and smart automation, this EA adapts dynamically to changing market conditions across forex, metals, indices, and crypto pairs. Core Concept The name “MSync” stands for Market Synchronization , symbolizing the EA’s ability to align technical confi
FREE
ToTheMoon MT5
Daniel Moraes Da Silva
5 (6)
Experts
ONE OF THE FEW ROBOTS WITH A SIGNAL HISTORY OF MORE THAN 3 YEARS AND AMONG THE TOP 10.   LINK TO MY ROBOTS AND SIGNAL PRESETS: In my profile there is a link to download the PRESETS that I use in my SIGNALS, you can download and Backtest for free, there are explanations in the my WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel   LINK TO OTHER ROBOT VERSIONS: MT4:  https://www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5:  https://www.mql5.com/en/market/product/97962   SOME EXAMPLES OF SIGNALS ON “mql5.
QuantCore GT
Arseny Potyekhin
3.27 (11)
Experts
QuantCore GT QuantCore GT EA è un sistema di trading avanzato progettato per dominare le complessità del mercato Forex grazie a una combinazione ineguagliabile di intelligenza guidata dall'IA e strategie basate sui dati. Integrando ChatGPT-o1, il più recente GPT-4.5, modelli sofisticati di machine learning e un approccio Big Data all’avanguardia, QuantCore GT raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza nel trading. Questo Expert Advisor (EA) si distingue per la sua tecn
EurUsd London Breakout Pro
Morgana Brol Mendonca
Experts
EURUSD London Breakout Pro Sviluppato con il supporto di strumenti avanzati di intelligenza artificiale, EURUSD London Breakout Pro offre un codice pulito ed efficiente, ottimizzato per velocità e stabilità. Questo Expert Advisor applica un quadro di gestione del rischio di livello istituzionale ed evita strategie ad alto rischio come martingala, grid averaging o hedging non controllato. Progettato per trader che richiedono precisione e sicurezza, il sistema combina un concetto comprovato di br
FREE
Bobot Scalper Gold
Richard Tolentino
Experts
BoBot Scalper — The New Era of Trend Scalping is Here. If you trade XAUUSD, indices, or fast-moving pairs… this EA is built for you. BoBot Scalper uses a refined MACD/LWMA engine to detect true trend continuation entries before the crowd. It reacts fast, manages risk cleanly, and locks profit using a step-based currency trailing system —one of the smartest trailing styles you’ll find in a scalping EA. It does NOT use martingale. It does NOT use grid. It does NOT spam trades. Instead, it build
Statistics Boom and Crash
Marcelo Jose Patino Vargas
Experts
SYSTEM DESCRIPTION Our MT5 EA uses an advanced statistical system to determine the optimal time to open sell positions on the BOOM 1000, BOOM 500, and BOOM 300 assets. Based on rigorous market data analysis, the EA identifies the moment when there is a 90% probability of a bearish candle, allowing our users to enter a sell position with maximum confidence in success. This data-driven approach is the key to achieving profitable and consistent trades in BOOM 1000, and our EA is designed to autom
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experts
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
The Last Pharaon
Alexander Oropesa Marrero
Experts
Put to work now The Last Pharaon this incredible EA was carefully made and tested for the EUR / USD market exclusively in the 5m time frame, the purpose of this EA is to keep your capital safely behind this incredible EA and your account never reaches to $ 0. This EA can be used with little capital $ 100, I have tested it with $ 50 and it works perfectly but it is advisable to start with a minimum of $ 100, I recommend using a VPS. You can also work a higher capital, you just have to raise the
Profit Only MT5
Aleksandr Bebishev
Experts
Only profit! This is a smart grid trading robot.  It works on my original algorithm!  At  medium  risks, it shows more than 100%  profit  per year.  ( Tested exclusively on real ticks and real accounts ) This robot is created to receive income more than any bank offers. It trades automatically around the clock on any currency pair!   ( I do not recommend "exotic" currency pairs ) Adjustable   risks.  Adjustable position volume. Adjustable mesh pitch. Adjustable profit level. Not tied to a time f
EUR 1 of 8
Tomas Michalek
Experts
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success. This EA alone can bring you great profits, but for the best results check also rest of the   EUR portfolio . Strategy is using CCI indicator for finding suitable trade and then sets the pending order according to daily extremes. No grid, no martingale, no tuned backtest, no fairytales, but   real results. This EA has passed 9 robustness tests, indicating good strategy quality. Benefits for you Plug & Pla
AuDCaD DG Expert
Philipp Warmuth
Experts
AUDCAD MT5 EA with Fully Automated Martingale Strategy The AUDCAD Double Grid Expert is an Expert Advisor (EA) specifically optimized for the AUD/CAD Forex currency pair on the M15 timeframe. Regardless of the current trend, the EA continuously opens buy and sell positions (0.01 lot), which are managed using an innovative grid system. The EA is designed for hedging accounts with a 1:500 leverage. How Does the EA Work? The EA continuously opens new buy and sell positions, provided that a gri
Ultimatum Breakout MT5
Ruslan Pishun
1 (2)
Experts
Ultimatum Breakout  - this trading system uses the strategy of valid breakouts, using multiple custom indicators for eliminating bad signals. The EA uses a very small SL so the account is always protected from equity drawdown with a very low risk-per-trade. The EA is fully adapted: calculates the spread — for pending orders, stop loss, trailing stop, breakeven. It was backtested and optimized using real ticks with 99,9% quality. It has successfully completed stress testing. No Martingale. No arb
Daily Forex Edge
Shady Ahmed Ali Obda
Experts
This program works on the MT5 platform and on a time frame  4 Hours , and the minimum deposit amount must be at least $ 3000 and achieve profits of up to 100% of the deposit amount and is compatible with most MT5 platforms and achieves the best results with the EUR/USD pair and therefore it is the best with this pair only One of the best programs for scalping traders fans
Oneiroi
Oleksandr Powchan
5 (1)
Experts
Oneiroi trades hard oversold and overbought conditions. On M15 you can achieve a very high hitrate. The system does not trade a lot because meeting the three conditions is quite hard. It will work on any pair and any broker but some are better than others. The EA will work also on small accounts but i would highly recomend to use a 100kcent account. Our Goal is to help you be way more profitable and way more stress free, so you can enjoy the things that are important to you and your family.
US30 Evening Breakout
Koen Arnold Terpstra
Experts
https://www.mql5.com/en/market/product/130992?source=Site+Profile  MT4 Version Trading US30, one of the most traded Indexes in the market, demands patience, a strategy and good risk management. US30 Evening Breakout seamlessly integrates these elements into a sophisticated system . The robot is thoroughly tested from 2019 until now. With 0.01 lotsize it has never exceeded 6% ($600) Drawdown on a $10.000 dollar account. (This is different from other brokers, there are also brokers where 0.01 lot
Nexa Aurum
William Da Silva Matos
Experts
Nexa Aurum MT5 — EA Grid Basata sulla Probabilità Nexa Aurum è un sistema di trading basato sulla probabilità per XAUUSD (Oro) che combina ingressi confermati con una griglia adattiva + recupero martingala. È progettato per evitare cattivi inizi (acquisto ai massimi / vendita ai minimi) utilizzando conferme multi-segnale e un filtro volatilità/notizie — e per sfruttare i rimbalzi naturali del prezzo con livelli controllati, limiti di drawdown e protezione del capitale/margine. Segnale live:   
BOS Recovey Zone EA
Mohamad Saad Samsudin
Experts
The   BOS Recovery Zone EA   is a sophisticated automated trading system that combines Break of Structure (BOS) strategy with robust dual-mode recovery management. Designed for serious traders who demand reliability and advanced risk management, this EA offers unparalleled flexibility with both Netting and Hedging modes to adapt to any broker environment.
FREE
MultiGainRS
Marco Antonio Silva De Jesus
Experts
Dear   Investor , We   are excited to introduce you to the "Day Trader   Professional - MultiGainRS , " a   state -of -the -art   Expert   Advisor   (EA ) specifically   designed to   operate   on   the   US 10 0_SP OT   (NASDAQ ) . This   automated   trading   system   is   the   result   of   years   of   research   and   development , incorporating   the   most   advanced   techniques   in   technical analysis   and   risk   management . Why   Choose   the   Day Trader   Professional ? Optim
Gold Smiley Master
Bojan Jokanovic
5 (1)
Experts
This EA does not have update every week like some scam programs do, to hide the loss trade. Also, they use grid tactics which soon or laiter will burn your account, there is no such thing here! The tactics are set, the robot is doing his thing...the sky is the limit. So sit, watch, enjoy and beSmiley :) This robot is the result of really big work and analysis, it took me 5 years to come to these results. All I'm asking for is a 5 star(no less!) and positive comment when you see the results. Than
Smart Golden MT5
Yi Hsiu Tsai
4 (3)
Experts
“Smart Golden” è un prodotto progettato specificamente per il mercato dell'oro, utilizzando una strategia di scalping. E non utilizza metodi di gestione come Martingala, griglia e copertura. Utilizziamo strumenti di intelligenza artificiale (apprendimento automatico) per estrarre caratteristiche robuste dai dati storici sull'oro, che vengono quindi codificate direttamente in “Smart Golden”. Poiché non eseguiamo un addestramento continuo su dati storici specifici (overfitting) o previsioni di Cha
Bitcoin MT5 Bot
Antonio Simon Del Vecchio
4 (4)
Experts
Bonus : ricevi 1 EA gratis (per 2 conti) – contattami dopo l’acquisto Automatizza il tuo trading di Bitcoin con Bitcoin MT5 Bot! Sfrutta le opportunità del mercato delle criptovalute con un Expert Advisor progettato appositamente per fare trading di Bitcoin. Bitcoin MT5 Bot è un Expert Advisor (EA) avanzato e ottimizzato per il trading di Bitcoin su MetaTrader 5. Utilizza strategie di trend e gestione del rischio, analizzando i trend e i livelli di ipercomprato/ipervenduto su più timeframe per
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
First Scalper MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (4)
Experts
First Scalper is an Expert Advisor based on Scalping, Using the best and safest scalping EA on market. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA  doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. First Scalper can trade on all symbols and all time frames, using a special and unique strategy developed by the author. Using EA : General Options Trade Type : Long/Short/Both Stop
Hedging Breakout MT5
Agus Santoso
Experts
Versione MT4: https://www.mql5.com/it/market/product/104671 Versione MT5: https://www.mql5.com/it/market/product/110506 L'Hedging Breakout Expert Advisor è uno strumento di trading sofisticato progettato per trarre vantaggio dai breakout del mercato impiegando al tempo stesso una solida gestione del rischio attraverso strategie di copertura. Questo EA è meticolosamente realizzato per identificare opportunità di breakout ottimali, sfruttando la maggiore liquidità del mercato per massimizzare i
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Experts
HMA Scalper Pro EA     è un robot di trading multifunzionale progettato per il trading attivo sugli strumenti finanziari più richiesti, tra cui le coppie di valute più popolari (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, AUD/USD, USD/CAD), l’oro (XAU/USD), il petrolio (Brent, WTI) e le criptovalute (BTC, ETH, LTC e altre). Al cuore dell’algoritmo c’è una versione modernizzata della media mobile di Hull (HMA), in grado di fornire segnali più nitidi rispetto alle classiche Moving Average. L’Expert Advisor reagisc
BOOM and CRASH Envelopes Scalper
Allan Munene Mutiiria
Experts
BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA Unleash your trading potential with the BOOM and CRASH Envelopes Scalper MT5 EA , a meticulously crafted Expert Advisor designed for MetaTrader 5, tailored specifically for the high-octane Boom and Crash indices. This EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a robust scalping strategy, offering traders a dynamic tool to capitalize on rapid market movements. Whether you're a seasoned scalper or a newcomer to synthetic indices, this EA
FREE
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (364)
Experts
Ciao, trader! Sono   Quantum Queen   , il fiore all'occhiello dell'intero ecosistema Quantum e l'Expert Advisor più quotata e venduta nella storia di MQL5. Con una comprovata esperienza di oltre 20 mesi di trading live, mi sono guadagnata il posto di Regina indiscussa di XAUUSD. La mia specialità? L'ORO. La mia missione? Fornire risultati di trading coerenti, precisi e intelligenti, ancora e ancora. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manua
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.84 (25)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Valuta AI di Nuova Generazione Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni di configurazione: Risorsa Descrizione Comprensione della Frequenza di Trading di AOT Perché il bot non fa trading ogni giorno Come Configurare il Bot AOT Guida all'installazione passo dopo passo Set files AOT MT5 è un Expert Advi
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (61)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.69 (13)
Experts
Ogni volta che il segnale live aumenta del 10%, il prezzo verrà aumentato per mantenere l'esclusività di Zenox e proteggere la strategia. Il prezzo finale sarà di $ 2.999. Segnale Live Conto IC Markets, guarda tu stesso le performance live come prova! Scarica il manuale utente (inglese) Zenox è un robot di swing trading multi-coppia basato su intelligenza artificiale all'avanguardia che segue le tendenze e diversifica il rischio su sedici coppie di valute. Anni di sviluppo dedicato hanno portat
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (79)
Experts
Quantum King EA: potenza intelligente, raffinata per ogni trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Prezzo di lancio speciale Segnale in diretta:       CLICCA QUI Versione MT4:   CLICCA QUI Canale Quantum King:       Clicca qui ***Acquista Quantum King MT5 e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli! Gestisci   le tue attività di trading con precisione
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (73)
Experts
Simbolo XAUUSD (Oro / Dollaro USA) Periodo (intervallo di tempo) H1-M15 (qualsiasi) Supporto per operazioni singole SÌ Deposito minimo 500 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con tutti i broker SÌ (supporta quotazioni a 2 o 3 cifre, qualsiasi valuta del conto, simbolo o fuso orario GMT) Funziona senza configurazione SÌ Se sei interessato al machine learning, iscriviti al canale: Iscriviti! Caratteristiche principali del progetto Mad Turtle: Vero apprendimento automatico Questo E
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.82 (74)
Experts
Aura Ultimate: l'apice del trading tramite reti neurali e il percorso verso la libertà finanziaria. Aura Ultimate rappresenta il prossimo passo evolutivo nella famiglia Aura: una sintesi di architettura AI all'avanguardia, intelligenza adattabile al mercato e precisione basata sul controllo del rischio. Basata sul DNA collaudato di Aura Black Edition e Aura Neuron, si spinge oltre, fondendo i loro punti di forza in un unico ecosistema multi-strategia unificato, introducendo al contempo un live
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
5 (16)
Experts
Crescita a Lungo Termine. Coerenza. Resilienza. Pivot Killer EA non è un sistema per guadagni rapidi — è un algoritmo di trading professionale progettato per far crescere il tuo conto in modo sostenibile nel lungo periodo . Sviluppato esclusivamente per XAUUSD (ORO) , Pivot Killer è il risultato di anni di ricerca, test e sviluppo disciplinato. Incarna una filosofia semplice: la coerenza batte la fortuna . Questo sistema è stato testato in diversi cicli di mercato, variazioni di volatilità e con
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (6)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  Impostazione predefinita:  https://www.mql5.com/it/signals/2344271 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Successivamente, il prezzo verrà aumentato a $499. L'EA sarà venduto in quantità limitate per garantire i diritti di tutti i clienti che lo hanno acquistato. AI Gold Trading sfrutta il mo
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.67 (3)
Experts
Monitoraggio reale. Test onesti. Zero hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Prima di entrare nei dettagli tecnici, ci sono due cose fondamentali che devi sapere: PipsHunter è confermato da un segnale di monitoraggio in denaro reale. L’EA sta operando in live da diversi mesi su un conto reale (Pepperstone) e il monitoraggio è completamente pubblico. Nessuna simulazione, nessun conto nascosto, nessun “solo backtest perfetti” — i risultati del trading reale confermano le prestazioni effettive. I b
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (15)
Experts
SEGNALE LIVE CON CONTO DI TRADING REALE:  MT4 predefinito (oltre 7 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (oltre 5 mesi di trading live):  https://www.mql5.com/it/signals/2340132 Canale di trading Forex EA su MQL5:  Unisciti al mio canale MQL5 per rimanere aggiornato sulle mie ultime notizie.  La mia community di oltre 14.000 membri su MQL5 . SOLO 3 COPIE SU 10 RIMASTI A $399! Dopodiché, il prezzo verrà aumentato a $499. EA sarà venduto in quantità lim
GoldSky
Alno Markets Ltd
5 (3)
Experts
illusione       GoldSKY EA   è un potente programma di day trading per la coppia XAUUSD (oro). Sviluppato dal nostro team...       Conto corrente, conto aziendale, chiamata aziendale!     Visualizza tutti i prodotti:       https://www.mql5.com/en/users/fxmanagedforexltd/seller IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.  L'utile effettivo della società ammontava a oltre 60.000 sterline. Segnale di alimentazione:  
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
5 (20)
Experts
Un nuovo passo avanti | La precisione guidata dall’IA incontra la logica del mercato Con Argos Rage viene introdotto un nuovo livello di automazione del trading – alimentato da un sistema DeepSeek AI integrato che analizza il comportamento del mercato in tempo reale. Pur basandosi sui punti di forza di Argos Fury, questo EA segue una strategia differente: maggiore flessibilità, interpretazione più ampia e maggiore coinvolgimento del mercato. Live Signal Timeframe: M30 Leva:  min. 1:20 Deposi
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (2)
Experts
BLACK FRIDAY SCONTO DEL 50% - NANO MACHINE GPT Prezzo regolare: $997 al Black Friday: $498.50 (Il prezzo scontato verrà riflesso durante la promozione.) Inizio vendita: 27 novembre 2025 - evento Black Friday a tempo limitato. Estrazione Black Friday: Tutti gli acquirenti di Nano Machine GPT durante l'evento del Black Friday possono partecipare a un'estrazione casuale per vincere: 1 x attivazione Syna 1 x attivazione AiQ 1 x attivazione Mean Machine GPT Come partecipare: 1) Dopo l'acquisto, in
Prop Firm Gold EA
Jimmy Peter Eriksson
4.16 (19)
Experts
INFORMAZIONI IMPORTANTI! Questo EA non è stato creato per avere un backtest perfetto, eccessivamente ottimizzato o basato su curve fit, né utilizza rischiose strategie di martingala o grid. L'obiettivo principale è la redditività effettiva in tempo reale.    Le strategie utilizzate in questo EA sono un mix delle mie comprovate strategie sull'oro, che opero in tempo reale nei miei segnali verificati, con un track record di profitti di oltre 15 mesi, tutte ottenute senza alcuna martingala o sis
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.46 (87)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
The ORB Master
Profalgo Limited
4.86 (22)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOZIONE DI LANCIO: NUMERO DI COPIE MOLTO LIMITATO DISPONIBILE AL PREZZO ATTUALE! Prezzo finale: 990$ Da 349$: scegli 1 EA gratis! (per un massimo di 2 numeri di conto commerciale) Offerta Combo Definitiva     ->     clicca qui UNISCITI AL GRUPPO PUBBLICO:   Clicca qui   LIVE RESULTS REVISIONE INDIPENDENTE Benvenuti a "The ORB Master"   :   il tuo vantaggio nell'apertura dei breakout di range Sfrutta la potenza della strategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master E
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (125)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (492)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan     gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segn
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (7)
Experts
Celebrazione del lancio di ABS EA: Per le prossime 2 copie , puoi ottenere il nuovo ABS EA (XAUUSD) a un prezzo speciale di lancio di $109  (prezzo regolare: $ 365 ) . Guida all'installazione e all'uso:   Canale ABS . Monitoraggio in tempo reale:   Segnale ABS .  File di configurazione dal segnale live File di configurazione di base Cos'è ABS EA? ABS EA è un robot di trading professionale sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sul timeframe H1. Si basa su un sistema Martingale con contro
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
5 (7)
Experts
Introducing Weltrix – The Ultimate Gold Trading Solution (XAUUSD) PRICE $499 –Last 2 copies avaiable - Final price-> $1999 USD IMPORTANT: USE THE EA ONLY WITH THIS SET FILE:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  Seven Strategies. One Powerful EA. High Trading Activity. Live Signal  USER GUIDE What you will NOT find in this EA: Long-term floating trades Grid system Martingale Overfitted strategies Manipulated backtests IMPORTANT:  -> you must add the URL "http : // worldtimeapi . org"  (remove
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (10)
Experts
Strategia di trading ibrida per XAUUSD – Combinazione di sentiment delle news & squilibrio del book degli ordini La strategia presentata combina due approcci di trading raramente utilizzati ma altamente efficaci in un sistema ibrido sviluppato esclusivamente per il XAUUSD (oro) su grafico a 30 minuti . Mentre gli Expert Advisor tradizionali si basano su indicatori predefiniti o semplici strutture tecniche, questo sistema si fonda su un modello intelligente di accesso al mercato, che integra dati
Autorithm AI
Zaha Feiz
5 (9)
Experts
Autorithm AI Descrizione Tecnica AUTORITHM è un sistema di trading avanzato basato sull’intelligenza artificiale, progettato per MetaTrader 5, che implementa 10 livelli specializzati di IA per un’analisi completa del mercato. L’Expert Advisor utilizza algoritmi sofisticati di IA che lavorano in sinergia per elaborare i dati di mercato, identificare opportunità di trading ed eseguire operazioni con protocolli intelligenti di gestione del rischio. [guide line]   Caratteristiche Principali Il sist
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.78 (37)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.62 (39)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DI SCONTO Solo per 24 ore. L'offerta termina il 29 novembre. Questa sarà l'unica promozione per questo prodotto. Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral,
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.19 (70)
Experts
SmartChoise EA – Sistema di Trading Alimentato da Reti Neurali per XAU/USD (Oro) su Timeframe M1 Il manuale utente è disponibile tramite il link sulla mia pagina profilo — contiene spiegazioni dettagliate di tutte le impostazioni e opzioni. Sul canale Telegram puoi anche trovare diversi account che utilizzano SmartChoise con differenti saldi, livelli di rischio e configurazioni. È un ottimo modo per vedere le reali prestazioni dell’EA su più broker e condizioni. Prezzo ridotto per ora. Questo EA
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.89 (102)
Experts
Ciao a tutti, mi presento: Sono   Quantum StarMan,   il membro più elettrizzante e fresco della famiglia   Quantum EAs   . Sono un EA multivaluta completamente automatizzato, in grado di gestire fino a 5 coppie dinamiche:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD e USDCAD   . Con la massima precisione e un'incrollabile responsabilità, porterò il tuo trading a un livello superiore. Ecco il punto: non mi affido alle strategie Martingala. Utilizzo invece un sofisticato sistema a griglia progettato per gar
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (121)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
Altri dall’autore
Bollinger Bands Ultimate
Augusto Martins Lopes
5 (1)
Experts
BollingerBandsEA is an Expert Advisor designed to combine technical analysis with automated execution, utilizing the renowned Bollinger Bands strategy. Developed for traders of all experience levels, it offers a practical approach to streamline your trading activities in the financial market. Why Choose BollingerBandsEA? Strategy-Based Approach: Built on Bollinger Bands logic, the EA identifies trading opportunities using solid technical criteria. Smart Automation: Enables automated buy and sel
FREE
Currency Strength Lines
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Indicatore di Forza delle Valute Descrizione Questo indicatore analizza la forza relativa delle principali valute del mercato Forex, offrendo una visione chiara e obiettiva su quali valute si stanno rafforzando o indebolendo rispetto alle altre. Valuta coppie chiave (EUR, USD, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF) e calcola la forza utilizzando metodi come RSI o ROC, in base alla configurazione definita dall'utente. I risultati vengono visualizzati in linee individuali per ciascuna valuta, facilitando l
Reset Pro
Augusto Martins Lopes
Experts
RESET PRO: The Future of Algorithmic Trading Revolutionary Technology for Consistent and Intelligent Trading RESET PRO is the most advanced automated trading solution, combining cutting-edge market analysis with a dynamic position management system. Our exclusive reset-and-recover methodology ensures consistent performance, even in the most challenging market conditions. Key Technical Features PROPRIETARY RESET MECHANISM Never lose trade direction again! When the market moves against yo
FREE
Heat Map Pro
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Indicatore Heatmap per l’Analisi Avanzata del Volume Questo indicatore offre una rappresentazione visiva dell’attività di volume sul mercato, facilitando l’interpretazione delle dinamiche e delle variazioni significative. Caratteristiche 1. Visualizzazione Heatmap L’intensità del volume viene mostrata tramite una scala cromatica: • Blu: Attività bassa • Verde: Attività moderata • Arancione: Attività elevata • Rosso: Volume massimo 2. Interfaccia Personalizzabile • Colori regolabili in base alle
Support Resistance Indicator Probabilities
Augusto Martins Lopes
Indicatori
New Support and Resistance Indicator with Probabilities and Alerts Description:  Maximize your profits with the newest Support and Resistance indicator! Our indicator automatically calculates support and resistance levels based on 24-hour analysis periods and provides detailed probabilities for each level. Additionally, you can set up custom alerts to be notified when the price touches specific levels, directly on your mobile device. Features: Support and resistance analysis based on hourly data
FREE
SimpleProb
Augusto Martins Lopes
Indicatori
SimpleProb: Il tuo nuovo alleato nel mercato finanziario! Descrizione Sei stanco di indicatori complessi che confondono più che aiutare? SimpleProb porta semplicità ed efficienza nelle tue operazioni su MetaTrader 4 ! SimpleProb è un indicatore di analisi tecnica progettato per i trader che cercano chiarezza e precisione nelle loro decisioni di acquisto e vendita. Calcola le probabilità di movimenti rialzisti ( CALL ) e ribassisti ( PUT ) basandosi sugli ultimi 14 periodi, fornendo segnali visiv
Bollinger Ultimate
Augusto Martins Lopes
Experts
Transform Your Trading with the Ultimate Bollinger Bands Expert Advisor! Are you tired of trading strategies that don't deliver consistent results? Introducing the   Ultimate Bollinger Bands Expert Advisor   – the ultimate tool for traders looking to maximize profits and minimize risks. Key Features: Accurate Signals:   Utilizes the renowned Bollinger Bands strategy to identify high-probability trading opportunities. Intelligent Risk Management:   Protect your capital with advanced risk manageme
Volume Traders
Augusto Martins Lopes
Experts
VolumeTrader - Advanced Expert Advisor for MetaTrader 4 Maximize Your Profits with Volume and RSI Analysis! Tired of manually searching for patterns and missing market opportunities? VolumeTrader is the solution you are looking for! This advanced Expert Advisor (EA) is designed to identify trading opportunities based on two of the most powerful market indicators: Trading Volume and the Relative Strength Index (RSI). Key Features: Volume Analysis:   The EA monitors the buy and sell volume of each
SimpleprobMT5
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Indicatore di Probabilità Descrizione L'Indicatore di Probabilità è uno strumento progettato per i trader che desiderano identificare opportunità di acquisto e vendita analizzando le candele precedenti. Calcola la probabilità di rialzo ( CALL ) e ribasso ( PUT ) in base al numero di candele analizzate e mostra frecce sul grafico per segnalare possibili punti di ingresso. Caratteristiche Analisi delle candele : Analizza un numero configurabile di candele per calcolare le probabilità di rialzo e r
Heat Map Pro mt5
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Heat Map Indicator - Advanced Volume Analysis Introducing the Heat Map Indicator - A Professional Tool for Market Volume Analysis! **Key Features** **Visual Heat Map** - Instant volume intensity visualization through colors - Blue: Low volume - Green: Medium volume - Yellow/Orange: Increasing volume - Red: High volume **Intuitive Interface** - Dynamic color scale - Real-time percentage indicator - Current level indicator - Customizable colors and transparency **Smart Alert System** - Custo
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Matrix Currency – Multi-Timeframe Analysis Tool The Matrix Currency is an advanced indicator designed to analyze currency strength in the Forex market. It provides efficient monitoring and strategic support for traders seeking clear and actionable insights. Key Features Multi-Timeframe Analysis : Simultaneously monitors multiple timeframes (from M1 to MN1) with real-time updates, displayed in an intuitive matrix format. Alert System : Customizable notifications via pop-up, email, and mobile devi
Session Time Pro
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Session Time Pro 2.0 — Indicatore per MetaTrader 5 Descrizione Generale Session Time Pro 2.0 è un indicatore progettato per i trader che desiderano analizzare le sessioni di mercato in modo efficiente. Offre una visualizzazione avanzata degli orari di negoziazione, delle fasce di prezzo e delle proiezioni, aiutando a identificare i modelli di comportamento del mercato durante la giornata. Grazie alle sue opzioni di personalizzazione, l'indicatore evidenzia sessioni specifiche sul grafico utilizz
Candlestick Scanner
Augusto Martins Lopes
Indicatori
Candlestick Scanner — Rilevatore Automatico di Pattern Riepilogo Il Candlestick Scanner è uno strumento potente che identifica automaticamente oltre 20 pattern classici di candele, sia su barre storiche che in tempo reale. Per ogni pattern rilevato, l'indicatore disegna un'etichetta chiara sul grafico, indica la candela con una freccia e fornisce dati per l'integrazione con i tuoi EA e script. Include un sistema di notifica completo (Allerta, Push ed E-mail) per non perdere mai un'opportunità.
Fibonacci Hunter
Augusto Martins Lopes
Experts
Fibonacci Hunter Fibonacci Hunter è un sistema di trading meccanico sviluppato specificamente per XAUUSD (Oro) sulla piattaforma MetaTrader 5. L'algoritmo si concentra sull'identificazione delle inversioni di prezzo utilizzando i classici livelli di ritracciamento di Fibonacci. Strategia di Trading Il sistema non utilizza metodi pericolosi come Martingala o Griglia (Grid). La logica si basa su quattro fasi di validazione: Identificazione: L'EA rileva una sequenza di candele per definire un impu
TradePilot Dashboard
Augusto Martins Lopes
Experts
TradePilot Dashboard Riassunto Pannello grafico per MT5 con pulsanti per la gestione degli ordini (Buy/Sell/Close/SL/TP), controllo del margine e gestione dei log. Facile da usare e testabile su conto demo. Nessuna promessa di profitto. Descrizione completa TradePilot Dashboard è un Expert Advisor con interfaccia grafica (Controls) per la gestione manuale e semi-automatica degli ordini su MetaTrader 5. Il prodotto fornisce un pannello visivo con pulsanti, campi modificabili e controlli di sicur
Filtro:
Marh24
25
Marh24 2025.08.06 13:35 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Augusto Martins Lopes
2893
Risposta dello sviluppatore Augusto Martins Lopes 2025.08.06 15:02
Yes! His system is of degree and closes profits in percentage I will be updating it so that it has both modes!
Niksgen
101
Niksgen 2025.06.14 06:16 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.

Augusto Martins Lopes
2893
Risposta dello sviluppatore Augusto Martins Lopes 2025.06.15 03:04
Thank you very much for your observation, it is very important to me!
Rispondi alla recensione