Zenith Angel
- Experts
- Augusto Martins Lopes
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 13 giugno 2025
- Attivazioni: 5
Zenith Angel EA: Automazione Intelligente per Trader
Descrizione Zenith Angel EA è uno strumento avanzato di trading automatizzato progettato per ottimizzare le operazioni finanziarie e supportare i trader nelle decisioni strategiche. Integra tecnologia all'avanguardia con strategie di mercato consolidate per garantire precisione, efficienza e controllo totale sulle attività di trading.
Questo Expert Advisor analizza simultaneamente diversi indicatori tecnici, adattandosi dinamicamente alle condizioni di mercato per offrire prestazioni affidabili.
Caratteristiche Principali
-
Analisi Tecnica Automatica: Valuta più indicatori contemporaneamente per identificare i migliori punti di ingresso e uscita.
-
Gestione Intelligente del Rischio: Regola automaticamente le impostazioni in base alle condizioni di mercato per minimizzare le perdite e massimizzare i profitti.
-
Esecuzione Precisa: Monitoraggio continuo del mercato per individuare opportunità strategiche di acquisto e vendita.
-
Supporto Multi-Strategia: Compatibile con diverse tecniche di trading, tra cui Martingala, Grid, Arbitraggio, Hedging, Scalping, Trading sulle Notizie, Trend Following, Trading su Livelli, Reti Neurali e Trading Multivaluta.
Impostazioni Consigliate
-
Coppie di Valute: EURUSD, GBPUSD.
-
Tipo di Conto: ECN o Standard.
-
Deposito Iniziale: A partire da $500.
-
Leva Finanziaria: 1:100 o superiore.
Compatibilità
-
Formati di File: EX5/EX4.
-
Piattaforma: MetaTrader 5.
Vantaggi di Zenith Angel EA
-
Automazione Completa: Riduce il tempo dedicato all'analisi manuale e migliora l'efficienza operativa.
-
Adattabilità al Mercato: Regolazioni dinamiche per garantire una strategia solida in qualsiasi condizione di mercato.
-
Sicurezza e Affidabilità: Gestione avanzata del rischio per una maggiore protezione del capitale.
-
Multi-Attivazione: Utilizzabile su fino a cinque dispositivi, offrendo massima flessibilità ai trader.
Note Importanti
-
Uso consigliato con VPS per garantire stabilità ed efficienza nell'esecuzione delle operazioni.
-
Seguire le configurazioni suggerite per ottenere i migliori risultati e ottimizzare le prestazioni dell'EA.
Come Acquistarlo?
Zenith Angel EA è disponibile sul MQL5 Market con opzioni di acquisto e noleggio. Per verificare prezzi, dettagli tecnici e ottenere questo potente Expert Advisor, visita la pagina ufficiale: Zenith Angel EA .
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione.