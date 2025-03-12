Zenith Angel

Zenith Angel EA: Интеллектуальная автоматизация для трейдеров

Описание Zenith Angel EA — это передовой инструмент автоматизированной торговли, разработанный для оптимизации финансовых операций и поддержки трейдеров. Он анализирует различные технические индикаторы и помогает принимать стратегические решения с акцентом на точность и эффективность.

Основные характеристики

  • Автоматический технический анализ: Одновременно обрабатывает несколько индикаторов для выявления лучших точек входа и выхода.

  • Управление рисками: Автоматические корректировки в зависимости от рыночных условий.

  • Точная реализация: Непрерывный мониторинг для определения оптимальных моментов покупки и продажи.

  • Поддержка различных стратегий: Совместим с Мартингейлом, сеточной торговлей, арбитражем, хеджированием, скальпингом, торговлей на новостях, следованием за трендом, уровнями, нейронными сетями и мультивалютной торговлей.

Рекомендуемые настройки

  • Валютные пары: EURUSD, GBPUSD.

  • Тип счета: ECN или стандартный.

  • Начальный депозит: От $500.

  • Кредитное плечо: 1:100 или выше.

Совместимость

  • Форматы файлов: EX5/EX4.

  • Платформа: MetaTrader 5.

Преимущества Zenith Angel EA

  • Полная автоматизация: Сокращает время, затрачиваемое на ручной анализ, и повышает эффективность.

  • Адаптация к рыночным условиям: Динамические настройки для обеспечения стабильной стратегии.

  • Безопасность и надежность: Продвинутое управление рисками для защиты капитала.

  • Мультиактивация: Может использоваться на до пяти устройствах, обеспечивая гибкость трейдерам.

Важные примечания

  • Рекомендуется использовать VPS для максимальной эффективности и стабильности работы.

  • Следуйте предложенным настройкам, чтобы достичь наилучших результатов и оптимизировать производительность EA.

Как приобрести?

Zenith Angel EA доступен на MQL5 Market с возможностью покупки и аренды. Чтобы узнать цену, технические детали и приобрести этот мощный торговый инструмент, посетите официальную страницу Zenith Angel EA .


Фильтр:
Marh24
25
Marh24 2025.08.06 13:35 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Augusto Martins Lopes
3011
Ответ разработчика Augusto Martins Lopes 2025.08.06 15:02
Yes! His system is of degree and closes profits in percentage I will be updating it so that it has both modes!
Niksgen
101
Niksgen 2025.06.14 06:16 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Augusto Martins Lopes
3011
Ответ разработчика Augusto Martins Lopes 2025.06.15 03:04
Thank you very much for your observation, it is very important to me!
Ответ на отзыв