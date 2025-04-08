Lazy Trader MT5





Lazy Trader EA – Efsanevi Bir Tüccar Gibi Akıllı Ticaret

Lazy Trader, efsanevi bir tüccarın felsefesinden ilham alan otomatik bir Uzman Danışmandır (EA) - "Piyasanın sizin için çalışmasına izin verin, tam tersi olmasın." Rahat ama akıllı bir yaklaşımla, bu EA, değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak için dinamik pip adımlarıyla donatılmış, Ortalama Alma ve Koruma stratejilerini tek bir entegre sistemde birleştirir.





Strateji Tasarımı:

Lazy Trader karmaşık teknik göstergeler kullanmaz. Bu EA pozisyon ve para yönetimine odaklanır. Açılan her pozisyon şunları hedefler:





Piyasa yönü fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak





Aralıklı veya trend koşullarında fiyat hareketlerini absorbe etmek





Volatiliteyi ayarlayan pip adımlarını kullanarak riski en aza indirmek





Fiyat yönün tersine hareket ettiğinde, EA pozisyonlar arasındaki mesafeyi (pip adımı) ve lot boyutunu (doğrusal veya üstel olarak ayarlanabilir) otomatik olarak ayarlar. Aynı zamanda, hedging sistemi düşüşleri kontrol altında tutmak için ek bir güvenlik önlemi olarak çalışır.





Öne Çıkan Özellikler:

Otomatik Ortalama: Fiyat yönün tersine hareket ettiğinde belirli bir pip mesafesine sahip ardışık pozisyonlar açar.





Uyarlanabilir Hedging: Risk dengesini korumak ve toparlanmayı hızlandırmak için gerektiğinde çalışır.





Dinamik Pip Adımı: Emirler arasındaki mesafe volatiliteyi, spread'i veya ATR'yi (ayarlara bağlı olarak) ayarlayabilir.





Hedef Kar Sepeti: Kar hedefine (para veya yüzde olarak) ulaşıldığında tüm pozisyonlar kapatılır.





İşlem Zamanı Filtresi: İşlem tarzınıza göre yalnızca belirli saatlerde etkin olacak şekilde ayarlanabilir.





Secundo Lee İşlem Stili: Sinyal kovalamak yerine sakinliğe odaklanın.





Otomatik Çoklu Çift: Tek bir grafiğe basitçe kurulan Lazy Trader, ayarlarda belirttiğiniz birkaç çiftte aynı anda otomatik olarak çalışacaktır - kaynak tasarrufu ve pratik.





Lazy Trader Avantajları

Günlük teknik veya temel analiz gerekmez





Hem yeni başlayanlar hem de profesyonel yatırımcılar için uygundur





Özellikle istikrarlı olma eğiliminde olanlar (EURUSD, XAUUSD, USDJPY) olmak üzere çeşitli çiftlerde çalıştırılabilir





Çoklu Çift Mantığı: Birçok çifti kontrol etmek için tek bir grafik





Çok esnek - haber filtreleri veya otomatik lotlar gibi diğer stratejilerle birleştirilebilir





Önemli Notlar:

Bu, pozisyon yönetimi tabanlı bir stratejiye sahip bir EA olduğundan, yeterli kaldıraç ve orantılı sermayeye sahip bir hesapta kullanılması önerilir. Geriye dönük test, performansın yalnızca bir kısmını gösterecektir çünkü bu EA, akıllı para yönetimi ve broker ve çift koşullarına göre ayarlanmış ayarlarla canlı olarak en iyi şekilde çalıştırılır.