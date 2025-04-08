Lazy Trader MT5

1

Lazy Trader EA — умная торговля как у легендарного трейдера
Lazy Trader — это автоматизированный экспертный советник (EA), вдохновленный философией легендарного трейдера — «Пусть рынок работает на вас, а не наоборот». Благодаря расслабленному, но интеллектуальному подходу этот эксперт объединяет стратегии усреднения и хеджирования в одной интегрированной системе, оснащенной динамическими пипсами для адаптации к меняющимся рыночным условиям.

Разработка стратегии:
Lazy Trader не использует сложные технические индикаторы. Этот эксперт фокусируется на управлении позициями и капиталом. Каждая открытая позиция направлена ​​на:

Максимизацию возможностей направления рынка

Поглощение движения цен в условиях диапазона или тренда

Минимизацию риска с помощью пипсов, которые регулируют волатильность

Когда цена движется против направления, советник автоматически регулирует расстояние между позициями (пипс) и размер лота (может быть установлен линейно или экспоненциально). В то же время система хеджирования работает как дополнительная защита, чтобы держать просадки под контролем.

Основные функции:
Автоматическое усреднение: открывает последовательные позиции с определенным расстоянием пипсов, когда цена идет против направления.

Адаптивное хеджирование: работает, когда необходимо поддерживать баланс риска и ускорять восстановление.

Динамический пипс: расстояние между ордерами может регулировать волатильность, спред или ATR (в зависимости от настроек).

Корзина целевой прибыли: все позиции будут закрыты при достижении цели по прибыли (в деньгах или процентах).

Фильтр времени торговли: может быть настроен так, чтобы быть активным только в определенные часы в соответствии с вашим стилем торговли.

Стиль торговли Секундо Ли: сосредоточьтесь на спокойствии, а не на погоне за сигналами.

Автоматический многопарный: просто установленный на одном графике, Lazy Trader будет автоматически работать на нескольких парах одновременно, которые вы укажете в настройках — экономия ресурсов и практичность.

Преимущества Lazy Trader
Не требуется ежедневный технический или фундаментальный анализ

Подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров

Можно запускать на разных парах, особенно тех, которые, как правило, стабильны (EURUSD, XAUUSD, USDJPY)

Многопарная логика: всего один график для управления многими парами

Очень гибкий — можно сочетать с другими стратегиями, такими как новостные фильтры или автоматические лоты

Важные примечания:
Поскольку это советник со стратегией управления позициями, рекомендуется использовать его на счете с достаточным кредитным плечом и пропорциональным капиталом. Тестирование на истории покажет только часть производительности, поскольку этот советник оптимально работает в реальном времени с интеллектуальным управлением капиталом и настройками, которые подстраиваются под условия брокера и пары.
Video Lazy Trader MT5
Фильтр:
chpol8 POL
2566
chpol8 POL 2025.04.16 15:46 
 

I thought it was good. For some days worked very well. I was wrong, becaude my crime was that I mixed this EA with another of the same creator in the same broker (he diagnosed that, see comments in multi pair currency of the same author). Catastrophe, fiasco.

Agus Santoso
35365
Ответ разработчика Agus Santoso 2025.05.09 15:50
Hi Sir... here is the problem -> you are mixing EAs ... 1 EA for 1 Metatrader, don't mix them, the logic will collide and you haven't sent the history report yet
Thank you
Ответ на отзыв