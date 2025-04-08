Lazy Trader MT5





Lazy Trader EA — умная торговля как у легендарного трейдера

Lazy Trader — это автоматизированный экспертный советник (EA), вдохновленный философией легендарного трейдера — «Пусть рынок работает на вас, а не наоборот». Благодаря расслабленному, но интеллектуальному подходу этот эксперт объединяет стратегии усреднения и хеджирования в одной интегрированной системе, оснащенной динамическими пипсами для адаптации к меняющимся рыночным условиям.





Разработка стратегии:

Lazy Trader не использует сложные технические индикаторы. Этот эксперт фокусируется на управлении позициями и капиталом. Каждая открытая позиция направлена ​​на:





Максимизацию возможностей направления рынка





Поглощение движения цен в условиях диапазона или тренда





Минимизацию риска с помощью пипсов, которые регулируют волатильность





Когда цена движется против направления, советник автоматически регулирует расстояние между позициями (пипс) и размер лота (может быть установлен линейно или экспоненциально). В то же время система хеджирования работает как дополнительная защита, чтобы держать просадки под контролем.





Основные функции:

Автоматическое усреднение: открывает последовательные позиции с определенным расстоянием пипсов, когда цена идет против направления.





Адаптивное хеджирование: работает, когда необходимо поддерживать баланс риска и ускорять восстановление.





Динамический пипс: расстояние между ордерами может регулировать волатильность, спред или ATR (в зависимости от настроек).





Корзина целевой прибыли: все позиции будут закрыты при достижении цели по прибыли (в деньгах или процентах).





Фильтр времени торговли: может быть настроен так, чтобы быть активным только в определенные часы в соответствии с вашим стилем торговли.





Стиль торговли Секундо Ли: сосредоточьтесь на спокойствии, а не на погоне за сигналами.





Автоматический многопарный: просто установленный на одном графике, Lazy Trader будет автоматически работать на нескольких парах одновременно, которые вы укажете в настройках — экономия ресурсов и практичность.





Преимущества Lazy Trader

Не требуется ежедневный технический или фундаментальный анализ





Подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров





Можно запускать на разных парах, особенно тех, которые, как правило, стабильны (EURUSD, XAUUSD, USDJPY)





Многопарная логика: всего один график для управления многими парами





Очень гибкий — можно сочетать с другими стратегиями, такими как новостные фильтры или автоматические лоты





Важные примечания:

Поскольку это советник со стратегией управления позициями, рекомендуется использовать его на счете с достаточным кредитным плечом и пропорциональным капиталом. Тестирование на истории покажет только часть производительности, поскольку этот советник оптимально работает в реальном времени с интеллектуальным управлением капиталом и настройками, которые подстраиваются под условия брокера и пары.