Lazy Trader MT5

1

Lazy Trader EA – Trading intelligent comme un trader légendaire
Lazy Trader est un Expert Advisor (EA) automatisé inspiré de la philosophie d'un trader légendaire : « Laissez le marché travailler pour vous, et non l'inverse.» Avec une approche à la fois détendue et intelligente, cet EA combine des stratégies de moyenne et de couverture dans un système intégré, doté de pipsteps dynamiques pour s'adapter aux fluctuations du marché.

Conception de la stratégie :
Lazy Trader n'utilise pas d'indicateurs techniques complexes. Cet EA se concentre sur la gestion des positions et de l'argent. Chaque position ouverte vise à :

Optimiser les opportunités de direction du marché

Absorber les fluctuations de prix dans des conditions de range ou de tendance

Minimiser les risques grâce à l'utilisation de pips step qui ajustent la volatilité

Lorsque le prix évolue à contre-courant, l'EA ajuste automatiquement la distance entre les positions (pip step) et la taille du lot (définie de manière linéaire ou exponentielle). Parallèlement, le système de couverture agit comme une protection supplémentaire pour maîtriser les pertes.

Fonctionnalités principales :
Moyenne automatique : Ouvre des positions consécutives avec une certaine distance en pips lorsque le prix évolue à contre-courant.

Couverture adaptative : Fonctionne lorsque nécessaire pour maintenir l'équilibre des risques et accélérer la récupération.

Pip step dynamique : La distance entre les ordres peut ajuster la volatilité, le spread ou l'ATR (selon les paramètres).

Panier de profit cible : Toutes les positions sont clôturées lorsque l'objectif de profit (en argent ou en pourcentage) est atteint.

Filtre horaire : Peut être configuré pour être actif uniquement à certaines heures, selon votre style de trading.

Style de trading Secundo Lee : Privilégiez la sérénité, sans courir après les signaux.

Multi-paires automatique : Installé simplement sur un graphique, Lazy Trader traitera automatiquement plusieurs paires simultanément, selon vos préférences, ce qui est pratique et économe en ressources.

Avantages de Lazy Trader
Aucune analyse technique ou fondamentale quotidienne requise.

Convient aux traders débutants comme aux traders expérimentés.

Peut être utilisé sur différentes paires, notamment celles qui ont tendance à être stables (EURUSD, XAUUSD, USDJPY).

Logique multi-paires : Un seul graphique pour contrôler plusieurs paires.

Très flexible : peut être combiné avec d'autres stratégies telles que les filtres d'actualités ou les lots automatiques.

Remarques importantes :
Comme il s'agit d'un EA basé sur la gestion des positions, il est recommandé de l'utiliser sur un compte disposant d'un effet de levier et d'un capital proportionnels adéquats. Les backtests ne montreront qu'une partie des performances, car cet EA est optimisé en direct grâce à une gestion intelligente de l'argent et à des paramètres adaptés aux conditions du courtier et de la paire.
Video Lazy Trader MT5
Filtrer:
chpol8 POL
2566
chpol8 POL 2025.04.16 15:46 
 

I thought it was good. For some days worked very well. I was wrong, becaude my crime was that I mixed this EA with another of the same creator in the same broker (he diagnosed that, see comments in multi pair currency of the same author). Catastrophe, fiasco.

Agus Santoso
35365
Réponse du développeur Agus Santoso 2025.05.09 15:50
Hi Sir... here is the problem -> you are mixing EAs ... 1 EA for 1 Metatrader, don't mix them, the logic will collide and you haven't sent the history report yet
Thank you
Répondre à l'avis