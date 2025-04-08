Lazy Trader MT5





Lazy Trader EA: Trading inteligente como un trader legendario

Lazy Trader es un Asesor Experto (EA) automatizado inspirado en la filosofía de un trader legendario: "Deja que el mercado trabaje para ti, no al revés". Con un enfoque relajado pero inteligente, este EA combina estrategias de promedio y cobertura en un sistema integrado, equipado con pasos de pip dinámicos para adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.





Diseño de la estrategia:

Lazy Trader no utiliza indicadores técnicos complejos. Este EA se centra en la gestión de posiciones y dinero. Cada posición abierta tiene como objetivo:





Maximizar las oportunidades de dirección del mercado





Absorber los movimientos de precios en rangos o tendencias





Minimizar el riesgo mediante el uso de pasos de pip que ajustan la volatilidad





Cuando el precio se mueve en contra de la dirección, el EA ajustará automáticamente la distancia entre posiciones (paso de pip) y el tamaño del lote (puede configurarse lineal o exponencialmente). Al mismo tiempo, el sistema de cobertura funciona como una protección adicional para mantener las pérdidas bajo control.





Características destacadas:

Promedio automático: Abre posiciones consecutivas con una cierta distancia de pip cuando el precio se mueve en contra de la dirección.





Cobertura adaptable: Funciona cuando es necesario para mantener el equilibrio de riesgo y acelerar la recuperación.





Paso de pip dinámico: La distancia entre órdenes puede ajustar la volatilidad, el spread o el ATR (según la configuración).





Cesta de beneficio objetivo: Todas las posiciones se cerrarán cuando se alcance el objetivo de beneficio (en dinero o porcentaje).





Filtro de horario de trading: Puede configurarse para que se active solo en ciertas horas según su estilo de trading.





Estilo de trading de Secundo Lee: Céntrese en la calma, no en perseguir señales.





Multipar automático: Instalado simplemente en un gráfico, Lazy Trader funcionará automáticamente con varios pares a la vez que usted especifique en la configuración: ahorra recursos y es práctico.





Ventajas de Lazy Trader

No requiere análisis técnico ni fundamental diario.





Ideal tanto para traders principiantes como profesionales.





Puede operar con varios pares, especialmente aquellos que tienden a ser estables (EURUSD, XAUUSD, USDJPY).





Lógica multipar: Un solo gráfico para controlar varios pares.





Muy flexible: puede combinarse con otras estrategias como filtros de noticias o lotes automáticos.





Notas importantes:

Dado que este EA se basa en la gestión de posiciones, se recomienda usarlo en una cuenta con un apalancamiento adecuado y un capital proporcional. El backtesting solo mostrará parte del rendimiento, ya que este EA se ejecuta de forma óptima en vivo con una gestión inteligente del dinero y una configuración que se adapta a las condiciones del bróker y del par.