Lazy Trader MT5

1

Lazy Trader EA – Intelligentes Trading wie ein legendärer Trader
Lazy Trader ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), inspiriert von der Philosophie eines legendären Traders: „Lass den Markt für dich arbeiten, nicht umgekehrt.“ Mit einem entspannten und dennoch intelligenten Ansatz kombiniert dieser EA Averaging- und Hedging-Strategien in einem integrierten System, ausgestattet mit dynamischen Pipsteps, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Strategiedesign:
Lazy Trader verwendet keine komplizierten technischen Indikatoren. Dieser EA konzentriert sich auf Positions- und Geldmanagement. Jede eröffnete Position zielt darauf ab:

Marktchancen optimal zu nutzen

Preisschwankungen in Spannen oder Trends abzufedern

Risikominimierung durch Pip-Schritte zur Anpassung der Volatilität

Wenn sich der Kurs entgegen der Richtung bewegt, passt der Expert Advisor automatisch den Abstand zwischen den Positionen (Pip-Schritte) und die Lot-Größe (linear oder exponentiell einstellbar) an. Gleichzeitig fungiert das Hedging-System als zusätzliche Absicherung, um Kursverluste unter Kontrolle zu halten.

Features:
Automatische Mittelwertbildung: Eröffnet aufeinanderfolgende Positionen mit einem bestimmten Pip-Abstand, wenn sich der Kurs entgegen der Richtung bewegt.

Adaptives Hedging: Aktiviert bei Bedarf, um das Risikogleichgewicht zu wahren und die Erholung zu beschleunigen.

Dynamische Pip-Schritte: Der Abstand zwischen den Orders kann Volatilität, Spread oder ATR anpassen (je nach Einstellung).

Zielgewinnkorb: Alle Positionen werden geschlossen, sobald das Gewinnziel (in Geld oder Prozent) erreicht ist.

Handelszeitfilter: Kann je nach Handelsstil so eingestellt werden, dass er nur zu bestimmten Zeiten aktiv ist.

Secundo Lee Trading-Stil: Konzentrieren Sie sich auf Ruhe, anstatt Signalen hinterherzujagen.

Automatisches Multi-Pair-System: Lazy Trader lässt sich einfach auf einem Chart installieren und arbeitet automatisch mit mehreren Paaren gleichzeitig, die Sie in den Einstellungen festlegen – ressourcenschonend und praktisch.

Vorteile von Lazy Trader: Keine tägliche technische oder fundamentale Analyse erforderlich.

Geeignet für Anfänger und Profis.

Kann mit verschiedenen Paaren ausgeführt werden, insbesondere mit tendenziell stabilen (EURUSD, XAUUSD, USDJPY).

Multi-Pair-Logik: Nur ein Chart zur Steuerung vieler Paare.

Sehr flexibel – kombinierbar mit anderen Strategien wie Nachrichtenfiltern oder Auto-Lots.

Wichtige Hinweise:
Da es sich um einen EA mit Positionsmanagement-Strategie handelt, wird empfohlen, ihn auf einem Konto mit ausreichendem Hebel und entsprechendem Kapital zu verwenden. Backtests zeigen nur einen Teil der Performance, da dieser EA optimal live mit intelligentem Money-Management und an die Broker- und Paarbedingungen angepassten Einstellungen läuft.
Video Lazy Trader MT5
Empfohlene Produkte
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experten
Die EA-Strategie : Er verfügt über einen eingebauten Indikator, der auf der Anordnung der japanischen Kerzen basiert, um die Signale zu bestimmen, und hat verschiedene Eingänge für Short- und Long-Positionen, um seine Präzision zu verbessern; Sie sollten diesen EA kaufen, weil : er seit langem getestet wurde; Sein Indikator wurde stark verbessert und optimiert; das Programm frei von Bugs ist; es sicher ist, weil seine Effizienz etwa 70% der Durchsetzungskraft beträgt; es ist mit der Trailing St
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experten
GER40 NovaAI - Die Handels-KI jenseits menschlicher Emotionen "Zweifel", "Angst" und "Gier" werden eliminiert. Es beginnt eine neue Ära, die von reiner Logik und Präzision bestimmt wird. GER40 NovaAI ist eine völlig autonome Handels-KI, die exklusiv für den DAX40 (GER40) entwickelt wurde. Nach tausenden von Optimierungsstunden filtert sie das Marktrauschen heraus und zielt nur auf den Kern der Profitabilität. Lassen Sie die KI die Entscheidungen treffen und vermehren Sie Ihr Kapital mit Vernunf
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experten
Gold Throne EA – Nicht-Martingale-Grid-Handelssystem für Gold (XAUUSD) Der Gold Throne EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Goldhandel (XAUUSD) entwickelt wurde. Er basiert auf einer strukturierten Grid-Trading-Methode und verzichtet auf Martingale-Money-Management. Anstatt die Lotgröße nach Verlusten exponentiell zu erhöhen, verwendet der EA einen festen oder schrittweise anpassbaren Lotgrößenansatz, der Händlern mehr Kontrolle über Engagement und Risiko gibt. Durch den Verzicht au
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experten
BFG 9000 ist ein einzigartiges System, das Ihr Konto zu 100% freihändig mit live-erprobten Algorithmen handelt. Seit 12 Monaten im Live-Handel validiert. Kein Grid, kein Martingale. Der verrückteste Teil ist jedoch die Fähigkeit, Ihre eigenen Handelsentscheidungen zu verwalten . Die eingebaute KI übernimmt Ihre Trades und führt sie in den Gewinn. Sichere Zuflucht BFG enthält einen sehr stabilen Algorithmus, der zu 100% auf Autopilot läuft. Es verwendet kein Grid und kein Martingale - so können
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experten
Neue Produktbeschreibung für MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro - Der intelligenteste Krypto-Krieger ️ Kampferprobt auf BTC & ETH. Gebaut für Echtzeit-Chaos. --- MadoCryptoXPro ist nicht nur ein weiterer technischer Bot. Er ist eine Schlachtfeldmaschine, die entwickelt wurde, um den Wahnsinn von BTCUSD und ETHUSD mit chirurgischer Präzision zu bewältigen. Egal, ob der Markt stagniert, sich im Trend befindet oder einfach nur verrückt ist - er bleibt fokussiert, passt sich schnell an un
Salva EA
Pavel Komarovsky
Experten
Salva EA ist ein fortschrittliches und vollautomatisches System. Die Grundlage dieser Strategie ist das Preisdiagramm selbst, der Handel wird von der Preisbewegungsspanne durchgeführt. Vorteile Dies ist kein Martingal, keine Arbitrage Sofort einsatzbereit ohne PreSetting Verwenden Sie immer einen Stop-Loss und Take-Profit, um Ihre Investitionen zu sichern Einfach zu bedienen (hat keine komplexen Einstellungen) Die Ergebnisse des Testers konvergieren mit den Ergebnissen auf einem realen Konto Ho
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experten
Medusa Bitcoin AI: Fortschrittliches Deep-Learning-Handelssystem Wichtig:   Erhält regelmäßige Updates (vierteljährlich & bei Marktverschiebungen). Nutzen Sie die neueste Version. Das Model ist im   M5-Zeitrahmen trainiert. Dieser Zeitraum ist optimal. Übersicht Aufbauend auf dem Erfolg von Medusa Gold AI wendet   Medusa Bitcoin AI   unsere bewährte Deep-Learning-Methodik auf den   Bitcoin (BTCUSD)-Handel   an. Es kombiniert klassische technische Indikatoren (MAs, Bollinger Bänder, RSI, ATR) mi
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Volatility Pullback Expert Advisor - Adaptive Grid Trading Robot Überblick: Volatility Pullback Expert Advisor ist ein fortschrittlicher marktneutraler Expert Advisor, der von volatilitätsbasierten Pullbacks profitiert. Er kombiniert eine adaptive Grid-Engine, Smart Recovery, partielles Hedging und dynamische Risikokontrolle, um den Handel zu automatisieren und gleichzeitig die Drawdowns zu minimieren. Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader. Hauptmerkmale: Adaptive Grid-Engine: Optimiert d
EA Maling Gold
Felin Sitohang
Experten
EA Maling Gold ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Geeignet für jeden Broker Bedingungen. Infos Arbeitssymbol: XAUUSD Arbeits-Zeitrahmen: D1 Mindesteinlage: $400 für 0.01 Lot Min Hebelwirkung 1:200 Merkmale: Martingal Maximal 3 Positionen auf einmal. Legen Sie Ihr eigenes Risiko fest Unempfindlich gegenüber Broker-Konditionen Einfach zu installieren Zeitfilter und Spread-Limits
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Experten
EA PeakFlow AI Pro ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der auf der Grundlage des leistungsstarken High-Low-Indikators entwickelt wurde, um Ihre Gewinne zu maximieren. Entwickelt mit Algorithmen der Künstlichen Intelligenz und hochoptimierten Parametern, bietet dieser EA einen präzisen und effizienten Ansatz für den automatisierten Handel auf dem Finanzmarkt. Hauptmerkmale Hoch-Tief-Strategie: Nutzen Sie kritische Marktniveaus für optimierte Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Dynamischer Tra
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experten
Dieser Algorithmus gedeiht unter extremen Volatilitätsbedingungen. Er bewertet die Bedingungen vor Marktschluss, geht eine Position ein und steigt aus, wenn der Markt zu Ihren Gunsten extrem schwankt. Der Algorithmus verwendet keine technischen Indikatoren, sondern nur einfache mathematische Berechnungen. Er funktioniert sehr gut auf nicht direktionalen Märkten, insbesondere auf FOREX, die kurzfristig sehr unruhig sind. Sie können die Regel auch auf andere Anlageklassen anwenden. 20 Jahre Backte
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experten
Dieser Expert Advisor (EA) wurde entwickelt, um den DE40 -Index zu handeln (je nach Broker auch als DAX, GER40 usw. bezeichnet). Der EA erkennt automatisch Handelsmöglichkeiten am Markt und verwaltet Positionen mit einem risikobasierten Ansatz. Es stehen Ihnen zwei Handelsmodi zur Auswahl: Konservativ – Ein langsamerer und stabilerer Ansatz. Aggressiv – Eine schnellere Strategie, die darauf ausgelegt ist, größere Marktbewegungen zu nutzen (mit höherem Risiko). Diese Strategie wählt Positionen un
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experten
AlgoFusion FX ist ein Expert Advisor (EA) , der für Trader entwickelt wurde, die einen robusten, diversifizierten und mehrstrategischen Ansatz für den algorithmischen Handel verfolgen. Entwickelt für außergewöhnliches Risikomanagement, Marktanpassungsfähigkeit und Leistungsoptimierung, integriert dieser EA fortschrittliche quantitative Modelle und maschinelle Lernalgorithmen, um die Rentabilität in sich ständig verändernden Marktumgebungen zu verbessern. Egal, ob Sie ein institutioneller Trader
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experten
Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experten
NEXUS TRADING PRO IA - Professionelles Handelssystem mit IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1 : 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 Botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas ERGEBNIS: Sie können 100% automatisiert oder 100% manuell arbeiten oder beides
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experten
Die Möglichkeit wurde hinzugefügt, die Lotgröße zu ändern und den EA zum niedrigstmöglichen Preis anzubieten. Beim Kauf erhalten Sie Support und zukünftige Updates. Bitte unterstützen Sie seine Weiterentwicklung. Dieser EA ist sofort einsatzbereit. AussiePrecision ist ein zeitgesteuerter Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der speziell für das Währungspaar AUD/USD entwickelt wurde. Er wurde entwickelt, um Trades zu genau festgelegten und kontrollierten Zeitpunkten auszuführen und eignet sich i
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Die Zukunft des Enjoy Dax40 Scalper: Erschließen Sie das Potenzial Ihrer Handelsreise mit dem Enjoy Dax40 Scalper EA, der sorgfältig für Scalping-Strategien in höheren Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke EA zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, die Feinheiten der Dax40 (De40) oder Ger40 Indizes zu navigieren und erweitert seine Fähigkeiten auf die UsTec (Nasdaq100) und US30 (DJ IND) Märkte. Mit einer strategischen Mischung aus unserem eigenen Trendindikator und anderen kurzfri
Gold Merchant
Stephen Chukwuemeka Ajokubi
Experten
Gold Merchant MT5 - Professional Gold Trading Expert Advisor Gold Merchant MT5 ist ein hochentwickelter Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) entwickelt wurde. Unter Verwendung fortschrittlicher Trendfolgealgorithmen in Kombination mit mehreren technischen Indikatoren identifiziert dieser EA hochwahrscheinliche Einstiegspunkte im Goldmarkt. Das System arbeitet nach einem strategischen Ansatz, der den Ausbruchshandel mit einem sorgfältigen Risikomanagement kombiniert.
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experten
Small Account Scalper - Präzisionshandel für jeden Pip Entwickelt für Trader, die mit kleinen Konten konsistente Ergebnisse erzielen wollen. Der Small Account Scalper ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der für das Scalping entwickelt wurde und eine leistungsstarke Kombination aus Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) und Support & Resistance-Logik verwendet. Dieser EA konzentriert sich auf die Identifizierung von kurzfristigen Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit , während e
Awmm Scalper Mt5
Pankaj Kapadia
Experten
Zukunft der Ea: Wir machen diese Ea auf Scalping-Strategie für kurzfristige Trend. Ea ist in der Lage, arbeitet auf jedem Währungspaar und jede Zeit Chart Frames, sondern Gewinne und Risiko sind abhängig von Zeit chart.We bieten Ihnen volle Unterstützung zur Einrichtung ea auf seine beste Zeit Chart nach Währungspaar. Kontaktieren Sie uns durch Senden von Massage in mql5 Chat für Ea Setups. Wir haben auch unsere Set-Dateien im Kommentarbereich für die einfache Nutzung für you.This Ea's Mt4 Vers
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experten
**Bitcoin Striker M5X** ist ein Trading-Roboter, der **ausschließlich für BTCUSD im M5-Chart** optimiert wurde.   Er kombiniert ATR-basierte SL/TP-Levels, RSI-Trendlogik, Heikin-Ashi-Kerzen und einen adaptiven Choppiness-Filter. Gleichzeitig ist **immer nur eine Position geöffnet**, was das Risiko senkt und die Kontoführung vereinfacht. > ️ Hinweis: Auf anderen Symbolen kann die Strategie falsche Ergebnisse liefern. **Schnellstart**   1. *Algo Trading* in MT5 aktivieren.   2. **BTCUSD M5**
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experten
BTC Scalper AI EA MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team für Handel und Programmierung entwickelt wurde. Es ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paar BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen BTC Scalper EA , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitrahmen an u
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (382)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (92)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (17)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 179 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experten
[guide line]     Autorithm AI • SpreadAdjustment: Spread-Anpassungsfaktor (Standard: 2) • TradeIdentifier: Handelskommentar (Standard: AUTORITHM) • Wochenendschutzsystem • ActivateWeekendShield: Schutz für Positionen am Wochenende aktivieren • FridayCloseHour: Stunde zum Schließen von Positionen am Freitag (0–23) • FridayCloseMinute: Minute zum Schließen von Positionen am Freitag (0–59) • Intelligenter Nachrichtenfilter • EnableNewsProtection: Nachrichtenschutzsystem aktivieren • PreNewsStop
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen.
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experten
Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experten
The Techno Deity — Digitale Dominanz auf XAUUSD Live-Signal und Monitoring: Verfolgen Sie die Performance des Systems in Echtzeit auf dem offiziellen Konto unter: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promo: Sie können den Cryon X-9000 Advisor als Geschenk erhalten. Für Details und Zugang kontaktieren Sie mich bitte direkt. The Techno Deity ist ein High-Tech-Trading-Ökosystem für strukturelle Ordnung im Goldmarkt. Ein Algorithmus für digitale Intuition identifiziert institutionelles Interesse
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Weitere Produkte dieses Autors
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 Der Virtual Reality Expert Advisor (EA) ist ein ausgeklügeltes Handelstool, das die Margenauslastung bei der Ausführung von Positionen auf den Finanzmärkten optimieren soll. Seine einzigartige Strategie umfasst einen zweistufigen Prozess: die Eröffnung einer virtuellen Position, gefolgt von einer entsprechenden realen Position, mit dem Ziel, die Margenanforderungen zu minimier
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitys
KOSTENLOSER MT4-INDIKATOR: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 KOSTENLOSER MT4-ASSISTENT: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Bitte geben Sie eine 5-Sterne-Bewertung ab, wenn Ihnen dieses kostenlose Tool gefällt! Vielen Dank :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Wir stellen den Expert Advisor „Supply and Demand Assistant“ (EA) vor – Ihr ultimatives Tool, um sich präzise u
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Multi-Pair Hedging Grid EA (Dynamisch adaptiv) Rebate Hunter ist ein Multi-Pair Hedging Grid Expert Advisor (EA), der ein konstantes Handelsvolumen generiert und gleichzeitig kontrollierte Korbgewinne anstrebt. Der EA eröffnet gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen (Hedged Entry) und verwaltet diese anschließend mithilfe eines dynamisch adaptiven Grid-Abstands
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
Marti Lovers
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 Der Expert Advisor (EA) „Marti Lovers“ ist ein anspruchsvolles und aggressives Handelssystem für erfahrene Trader, die mit risikoreichen Strategien umgehen können. Dieser EA vereint verschiedene Handelslogiken in einem leistungsstarken Tool und bietet einen einzigartigen und dynamischen Ansatz für den Devisenhandel. Aufgrund seines aggressiven Charakters erfordert „Marti Lovers
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Wir präsentieren den innovativen Expert Advisor „FAST SCALPER“: Entfesseln Sie die Macht der globalen Märkte mit Präzision und Kompetenz. Im dynamischen Forex-Handel erfordert es eine einzigartige Kombination aus Intelligenz und Technologie, um immer einen Schritt voraus zu sein. Der Expert Advisor „FAST SCALPER“ ist die Kr
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – Multi-Pair Hedging Grid EA (Dynamisch adaptiv) Rebate Hunter ist ein Multi-Pair Hedging Grid Expert Advisor (EA), der ein konstantes Handelsvolumen generiert und gleichzeitig kontrollierte Korbgewinne anstrebt. Der EA eröffnet gleichzeitig Kauf- und Verkaufspositionen (Hedged Entry) und verwaltet diese anschließend mithilfe eines dynamisch adaptiven Grid-Abstands
Gold Buster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Wir stellen den „Gold Buster“-EA vor: Dynamisches Support-Resistance- und Risikomanagementsystem der nächsten Generation Der „Gold Buster“-EA stellt die neueste Entwicklung unter den automatisierten Handelssystemen dar und nutzt die neuesten Fortschritte in der offenen Positionsverwaltung und Risikoanalysetechnologie, um neu zu definieren, wie Support- und Resistance-Levels au
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 Der Hedging Breakout Expert Advisor ist ein hochentwickeltes Handelstool, das entwickelt wurde, um von Marktausbrüchen zu profitieren und gleichzeitig ein robustes Risikomanagement durch Absicherungsstrategien anzuwenden. Dieser EA wurde sorgfältig ausgearbeitet, um optimale Ausbruchsmöglichkeiten zu identifizieren und die erhöhte Marktliquidität zu nutzen, um das Handelspotenz
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
TRADE COPIER – INVESTORENPASSWORT – COPY TRADE – MT4 x MT5 PLATTFORMÜBERGREIFEND Hinweis: Sie benötigen sowohl „Mirror Copier Master“ auf dem Masterkonto, auf das das Kundenkonto folgt, als auch „Mirror Copier Client“ auf dem Kundenkonto, das auf das Masterkonto folgt Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 SO FUNKTIONIERT ES: https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M MT4-Version Master: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Client: https://www.mql5.com/en/market/produ
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitys
Wasserzeichen MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logo MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 Das Skript „Wasserzeichen“ optimiert Ihren Handelschart, indem es wichtige Informationen direkt im Charthintergrund anzeigt. Es bietet eine übersichtliche und unaufdringliche Möglichkeit, wichtige Details wie das aktuelle Handelspaar, den Zei
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilitys
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Live-Signal: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Wir präsentieren den Trading-Assistenten „Smart Trader“ – das ultimative Tool, dem professionelle Trader weltweit aufgrund seiner beispiellosen Anpassungsfähigkeit und innovativen Risikomanagementstrategien vertrauen. Das Herzstück von „Smart Trader“ ist sein revolutionäres Risikomanagement-System, das sich dynamisch an die s
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitys
Trade Advisor: Chart-Erfolg Der ultimative Expert Advisor (EA) für professionelle Trader VERSION MT4-Version | MT5-Version | Blogs v.3.0 - Telegram-Bot-Integration Hinweis: Die MT4-Version ist schlanker als die MT5-Version. Trade Advisor: Chart-Erfolg Trade Advisor ist ein fortschrittlicher Handelsassistent, der Handelsstrategien durch die Integration wichtiger Marktanalyse-Tools und nahtloser Funktionalität für Trader optimiert. Hier ist ein Überblick darüber, was Trade Advisor zu einem
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitys
Bitte bewerten Sie dieses kostenlose Tool mit 5 Sternen! Vielen Dank :) Die Expert Advisor Collection „Risk Management Assistant“ ist eine umfassende Suite von Tools zur Verbesserung Ihrer Handelsstrategien durch effektives Risikomanagement unter verschiedenen Marktbedingungen. Diese Sammlung umfasst drei Hauptkomponenten: Expert Advisors zur Mittelwertbildung, zum Switching und zur Absicherung. Jede dieser Komponenten bietet individuelle Vorteile für unterschiedliche Handelsszenarien. Dieser
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 „Grandmaster“ EA – Präzises One-Shot-Trading mit intelligenten Indikatoren Haben Sie genug von unübersichtlichen Strategien, Overtrading und unnötigen Risiken? Begrüßen Sie den Grandmaster EA – einen übersichtlichen, präzisen und sachlichen Expert Advisor für Trader, die mit intelligenter Entscheidungsfindung auf einen Schlag setzen. Angetrieben von der Dreifach-Indikator-Logi
Liquidity Side
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Intelligenter Einstieg basierend auf institutioneller Liquidität Liquidity Side ist ein automatisierter Expert Advisor, der verborgene Liquiditätsbereiche im Markt erkennt – Bereiche, in denen Institutionen am wahrscheinlichsten handeln. Durch die Kombination technischer Indikatoren und Echtzeit-Nachrichtenfilter kann dieser EA Marktrauschen vermeiden und sic
Volatility Switching
Agus Santoso
Experten
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 „Volatility Switching“ ist ein fortschrittlicher Expert Advisor (EA), der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die ihre Positionen in dynamischen Marktumgebungen optimieren möchten. Diese EA arbeitet nach dem Prinzip, Marktvolatilität zu erkennen und ihre Strategien dynamisch anzupassen, um Risiken zu mindern und die Rentabilität zu steigern. Durch den Einsatz der Open-Position-Methode m
Fibo SnR
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Wir stellen den hochmodernen Expert Advisor „Fibo SnR“ vor – Ihren ultimativen Handelsbegleiter! Revolutionieren Sie Ihr Handelserlebnis mit dem neuesten und ausgereiftesten Expert Advisor (EA), dem Expert Advisor „Fibo SnR“. Dieses bahnbrechende Tool nutzt die Leistungsfähigkeit fortschrittlicher Algorithmen und die zeitlosen Prinzipien der Fibonacci-Levels, um Ihren Handelsbe
Wayang
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 „Wayang EA“ – Intelligentes Trading mit Trend- und S/R-Präzision Übersicht „Wayang EA“ ist ein intelligenter Expert Advisor, der Pending-Order-Strategie mit Support- und Resistance- sowie Trendanalyse kombiniert, um die besten Gelegenheiten auf dem Markt zu nutzen. Dieser EA wurde mit Algorithmen entwickelt, die unter verschiedenen Marktbedingungen getestet wurden, und eignet
KingKong MT4
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Der „KingKong“ Expert Advisor (EA) ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der für den Forex-Markt entwickelt wurde und eine Breakout-Strategie nutzt, die in Zeiten erhöhter Marktliquidität aktiviert wird. Dieser EA ist so konzipiert, dass er von erheblichen Preisbewegungen profitiert, die auftreten, wenn das Handelsvolumen ansteigt, und so sicherstellt, dass Geschäfte z
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 Der Expert Advisor (EA) „Multi Pair Currency Strength Meter“ ist ein fortschrittliches Handelstool für Forex-Händler, die ihre Handelsstrategien durch umfassende Marktanalysen und robuste Risikomanagementtechniken optimieren möchten. Dieser EA nutzt die Währungsstärkemethode und liefert einen klaren Hinweis auf die relative Stärke und Schwäche verschiedener Währungspaare basieren
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experten
MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA – intelligenter, auf Volatilität basierender Handelsalgorithmus Übersicht Der Dynamite Breakout EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor, der die Marktvolatilität ausnutzen soll, indem er Ausbruchszonen dynamisch anhand von Intraday-Preisbewegungen identifiziert. Dieser EA berechnet potenzielle Handelsbereiche auf intelligente Weise, indem er die Echtzeit-
Auswahl:
chpol8 POL
2566
chpol8 POL 2025.04.16 15:46 
 

I thought it was good. For some days worked very well. I was wrong, becaude my crime was that I mixed this EA with another of the same creator in the same broker (he diagnosed that, see comments in multi pair currency of the same author). Catastrophe, fiasco.

Agus Santoso
35365
Antwort vom Entwickler Agus Santoso 2025.05.09 15:50
Hi Sir... here is the problem -> you are mixing EAs ... 1 EA for 1 Metatrader, don't mix them, the logic will collide and you haven't sent the history report yet
Thank you
Antwort auf eine Rezension