Lazy Trader MT5





Lazy Trader EA – Intelligentes Trading wie ein legendärer Trader

Lazy Trader ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), inspiriert von der Philosophie eines legendären Traders: „Lass den Markt für dich arbeiten, nicht umgekehrt.“ Mit einem entspannten und dennoch intelligenten Ansatz kombiniert dieser EA Averaging- und Hedging-Strategien in einem integrierten System, ausgestattet mit dynamischen Pipsteps, um sich an veränderte Marktbedingungen anzupassen.





Strategiedesign:

Lazy Trader verwendet keine komplizierten technischen Indikatoren. Dieser EA konzentriert sich auf Positions- und Geldmanagement. Jede eröffnete Position zielt darauf ab:





Marktchancen optimal zu nutzen





Preisschwankungen in Spannen oder Trends abzufedern





Risikominimierung durch Pip-Schritte zur Anpassung der Volatilität





Wenn sich der Kurs entgegen der Richtung bewegt, passt der Expert Advisor automatisch den Abstand zwischen den Positionen (Pip-Schritte) und die Lot-Größe (linear oder exponentiell einstellbar) an. Gleichzeitig fungiert das Hedging-System als zusätzliche Absicherung, um Kursverluste unter Kontrolle zu halten.





Features:

Automatische Mittelwertbildung: Eröffnet aufeinanderfolgende Positionen mit einem bestimmten Pip-Abstand, wenn sich der Kurs entgegen der Richtung bewegt.





Adaptives Hedging: Aktiviert bei Bedarf, um das Risikogleichgewicht zu wahren und die Erholung zu beschleunigen.





Dynamische Pip-Schritte: Der Abstand zwischen den Orders kann Volatilität, Spread oder ATR anpassen (je nach Einstellung).





Zielgewinnkorb: Alle Positionen werden geschlossen, sobald das Gewinnziel (in Geld oder Prozent) erreicht ist.





Handelszeitfilter: Kann je nach Handelsstil so eingestellt werden, dass er nur zu bestimmten Zeiten aktiv ist.





Secundo Lee Trading-Stil: Konzentrieren Sie sich auf Ruhe, anstatt Signalen hinterherzujagen.





Automatisches Multi-Pair-System: Lazy Trader lässt sich einfach auf einem Chart installieren und arbeitet automatisch mit mehreren Paaren gleichzeitig, die Sie in den Einstellungen festlegen – ressourcenschonend und praktisch.





Vorteile von Lazy Trader: Keine tägliche technische oder fundamentale Analyse erforderlich.





Geeignet für Anfänger und Profis.





Kann mit verschiedenen Paaren ausgeführt werden, insbesondere mit tendenziell stabilen (EURUSD, XAUUSD, USDJPY).





Multi-Pair-Logik: Nur ein Chart zur Steuerung vieler Paare.





Sehr flexibel – kombinierbar mit anderen Strategien wie Nachrichtenfiltern oder Auto-Lots.





Wichtige Hinweise:

Da es sich um einen EA mit Positionsmanagement-Strategie handelt, wird empfohlen, ihn auf einem Konto mit ausreichendem Hebel und entsprechendem Kapital zu verwenden. Backtests zeigen nur einen Teil der Performance, da dieser EA optimal live mit intelligentem Money-Management und an die Broker- und Paarbedingungen angepassten Einstellungen läuft.