Lazy Trader MT5

1

Lazy Trader EA – Negociação inteligente como um trader lendário
O Lazy Trader é um Expert Advisor (EA) automatizado inspirado na filosofia de um trader lendário: “Deixe o mercado trabalhar para si, e não o contrário”. Com uma abordagem descontraída, mas inteligente, este EA combina estratégias de média e cobertura num sistema integrado, equipado com pipsteps dinâmicos para se adaptar às mudanças das condições de mercado.

Design de Estratégia:
O Lazy Trader não utiliza indicadores técnicos complicados. Este EA centra-se na gestão de posição e dinheiro. Cada posição aberta tem como objetivos:

Maximizar as oportunidades de direção de mercado

Absorver os movimentos de preços em condições de variação ou tendência

Minimize o risco utilizando pipsteps que ajustam a volatilidade

Quando o preço se move contra a direção, o EA ajusta automaticamente a distância entre as posições (pipstep) e o tamanho do lote (pode ser definido linearmente ou exponencialmente). Ao mesmo tempo, o sistema de cobertura funciona como uma salvaguarda adicional para manter as quedas sob controlo.

Recursos em destaque:
Média automática: abre posições consecutivas com uma determinada distância de pip quando o preço vai contra a direção.

Hedge adaptativo: funciona quando necessário para manter o equilíbrio de risco e acelerar a recuperação.

Pipstep dinâmico: a distância entre ordens pode ajustar a volatilidade, o spread ou o ATR (dependendo das definições).

Cesta de lucro alvo: todas as posições serão fechadas quando a meta de lucro (em dinheiro ou percentagem) for atingida.

Filtro de horário de negociação: pode ser definido para estar ativo apenas em determinados horários, de acordo com o seu estilo de negociação.

Estilo de negociação de Secundo Lee: concentre-se na calma, não em perseguir sinais.

Multipar automático: simplesmente instalado num gráfico, o Lazy Trader trabalhará automaticamente em vários pares ao mesmo tempo, conforme especificar nas definições – prático e económico em termos de funcionalidades.

Vantagens do Lazy Trader
Nenhuma análise técnica ou fundamental diária é necessária

Adequado para traders iniciantes e profissionais

Pode ser executado em vários pares, especialmente aqueles que tendem a ser estáveis ​​(EURUSD, XAUUSD, USDJPY)

Lógica Multi-Par: Apenas um gráfico para controlar muitos pares

Muito flexível – pode ser combinado com outras estratégias, como filtros de notícias ou lotes automáticos

Observações importantes:
Como se trata de um EA com uma estratégia baseada na gestão de posições, é recomendável utilizá-lo numa conta com alavancagem adequada e capital proporcional. O backtesting mostrará apenas parte do desempenho porque este EA é executado ao vivo de forma otimizada, com uma gestão de dinheiro inteligente e definições ajustadas às condições do corretor e do par.
Video Lazy Trader MT5
Produtos recomendados
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
MMM Japanese Candles
Andre Tavares
Experts
The EA strategy : it is provided wirh built-in indicator based on Japanese Candles arrangements in order to determine the signals and has different inputs for Short and Long positions in order to improve its precision; You should purchase this EA because : it has been tested for a long time;  its indicator was deeply improved and optimized; the program is bugs free;  it is safe because its efficience is about 70% of assertiveness;  it is provided with Trailing Stop Loss technology; it has bad t
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
Experts
GER40 NovaAI — The Trading AI Beyond Human Emotion "Doubt", "Fear", and "Greed" are eliminated. A new era ruled by pure logic and precision begins. GER40 NovaAI is a fully autonomous trading AI built exclusively for the DAX40 (GER40). After thousands of hours of optimization, it filters out market noise and targets only the core of profitability. Let AI make the decisions and grow your capital with reason, not emotion. Why NovaAI Outperforms Other EAs Autonomous Decision-Making × Adaptive
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experts
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
Gold Throne
DRT Circle
4.36 (11)
Experts
Gold Throne EA – Sistema de negociação de grade não-Martingale para ouro (XAUUSD) O Gold Throne EA é um Expert Advisor desenvolvido exclusivamente para a negociação de ouro (XAUUSD). Ele opera com uma metodologia de negociação em grade estruturada, evitando o uso de gestão financeira de martingale. Em vez de aumentar o tamanho dos lotes exponencialmente após perdas, o EA utiliza uma abordagem de dimensionamento de lotes fixos ou incrementalmente ajustáveis, proporcionando aos traders maior con
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Experts
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Experts
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Salva EA
Pavel Komarovsky
Experts
Salva EA is an advanced and fully automated system. The basis of this strategy is the price chart itself, the trade is conducted from the price movement range. Benefits This is not martingale, not arbitration Ready for operation without PreSetting Always use a stop loss and take profit to save your investments Easy to use (does not have complex settings) The results of the tester converge with the results on a real account High speed testing (can be optimized for 1 minute OHLC) Salva EA works b
MedusaBitcoin AI
Aii Karadag
Experts
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Experts
Volatility Pullback Expert Advisor – Adaptive Grid Trading Robot Overview: Volatility Pullback Expert Advisor  is an advanced market-neutral Expert Advisor that profits from volatility-based pullbacks. It combines an adaptive grid engine, smart recovery, partial hedging, and dynamic risk control to automate trading while minimizing drawdowns. Perfect for both beginner and experienced traders. Key Features: Adaptive Grid Engine: Optimizes entries within a defined price range. Smart Recovery &
EA Maling Gold
Felin Sitohang
Experts
EA Maling Gold  is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Suitable for any broker conditions.  Info Working symbol XAUUSD Working Timeframe: D1 Min deposit:  $400   For 0.01 Lot Min leverage 1:200 Features: Martingale Maximum positions at a time is 3 positions. Set your own risk Not sensitive to broker conditions  Easy to install Time Filters And Spread Limits
PeakFlow
Andre Cavalcante Tavares
Experts
EA PeakFlow AI Pro is an advanced Expert Advisor designed to maximize your profits based on the powerful High Low indicator. Developed with Artificial Intelligence algorithms and highly optimized parameters, this EA offers a precise and efficient approach to automated trading in the financial market. Key Features High Low Strategy: Leverage critical market levels for optimized entry and exit points. Dynamic Trailing Stop Loss: Protects profits while minimizing risks in real-time. Artificial In
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Experts
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Aicira In Berlin MT5 EA for DE40
Hans Robert Nyberg
Experts
Este Expert Advisor (EA) foi desenvolvido para operar o índice DE40 (frequentemente rotulado como DAX, GER40, etc., dependendo do corretor). O EA identifica automaticamente oportunidades de negociação e gerencia posições com uma abordagem orientada ao risco, oferecendo dois modos de operação : Conservador – Uma abordagem mais lenta e estável. Agressivo – Uma estratégia mais rápida projetada para aproveitar grandes movimentos do mercado (com maior risco). Esta estratégia seleciona suas posições e
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experts
O Fractal Trend Master é um dos Expert Advisors mais poderosos e sofisticados disponíveis no mercado, desenvolvido para proteger o capital dos traders enquanto maximiza as oportunidades de lucro. Baseado na renomada metodologia de Bill Williams , o EA utiliza três ferramentas essenciais de análise técnica: o indicador Alligator, os fractais, e o Gator Oscillator, criando uma estrutura robusta e precisa para a identificação e seguimento de tendências de mercado. Esse EA foi projetado com foco em
AlgoFusion FX
Salvatore Caligiuri
5 (2)
Experts
AlgoFusion FX é um Consultor Especializado (EA) avançado, projetado para traders que buscam uma abordagem robusta, diversificada e multi-estratégica para o trading algorítmico. Desenvolvido para oferecer uma gestão de risco excepcional, adaptabilidade ao mercado e otimização de desempenho, este EA integra modelos quantitativos sofisticados e algoritmos de aprendizado de máquina para aumentar a lucratividade em ambientes de mercado em constante mudança. Seja você um trader institucional ou um inv
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Experts
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
Experts
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Experts
Adicionada a capacidade de alterar o tamanho do lote e tornar o EA o mais barato possível. Ao comprá-lo, você receberá suporte e futuras atualizações. Por favor, apoie a sua evolução. Este EA está pronto para uso. AussiePrecision é um Expert Advisor (EA) sensível ao tempo para MetaTrader 5, projetado especificamente para o par de moedas AUD/USD. Ele foi desenvolvido para executar operações em momentos pré-definidos e controlados, sendo ideal para traders que desejam automatizar entradas com alta
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experts
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Enjoy Dax40 Scaper Mt5
Pankaj Kapadia
Experts
Future of the Enjoy Dax40 Scalper: Unlock the potential of your trading journey with the Enjoy Dax40 Scalper EA, meticulously crafted for scalping strategies across higher time frame trends. This powerful EA excels in navigating the intricacies of the Dax40 (De40) or Ger40 indices, extending its proficiency to the UsTec (Nasdaq100) and US30 (DJ IND) markets. Boasting a strategic blend of our proprietary custom trend indicator and other short-term and long MT5 standard trend indicators, this EA o
Gold Merchant
Stephen Chukwuemeka Ajokubi
Experts
Gold Merchant MT5 - Professional Gold Trading Expert Advisor Gold Merchant MT5 is a sophisticated Expert Advisor specifically engineered for trading XAUUSD (Gold). Utilizing advanced trend-following algorithms combined with multiple technical indicators, this EA identifies high-probability entry points in the gold market. The system operates on a strategic approach that combines breakout trading with careful risk management. ️ IMPORTANT: After purchase, please contact me via private message
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
Experts
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
Awmm Scalper Mt5
Pankaj Kapadia
Experts
Future of Ea: We make this Ea on scalping strategy for short term trend. Ea is able to works on any Currency pair and any time chart frames but profits and risk are depends on time chart.We provide you full support to setup ea on his best time chart according to currency pair. Contact us by sending massage in mql5 chat for Ea setups. We also stored our set files in comment area for easy use for you.This Ea's Mt4 version is also available in Mt4 expert area. Using of Ea: Indicator settings is ou
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Experts
**Bitcoin Striker M5X** é um robô de trading **exclusivamente otimizado para BTCUSD no período M5**.   Ele combina níveis de SL/TP baseados em ATR, lógica de tendência via RSI, velas Heikin-Ashi e um filtro adaptativo de Choppiness. Mantém **apenas uma posição por vez**, reduzindo o risco e simplificando a gestão da conta. > ️ Atenção: usar em outros instrumentos pode provocar resultados imprevisíveis. **Como começar**   1. Ative *Algo Trading* no MT5.   2. Abra o gráfico **BTCUSD M5**.  
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experts
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experts
A estratégia do robô é baseada na ensinada pelo Stormer. Segue a explicação da mesma: Quando o RSI fica abaixo de 25, compramos nos últimos 15 minutos do pregão a mercado e o stop de ganho fica na maior máxima dos dois últimos dias. Sendo o mesmo movimentado até ser atingido ou ir para baixo da entrada (quando encerramos a posição a mercado, independente de termos atingido o número máximo de dias). Como utilizo? Configura o Lote e configure a hora e minuto que o EA deve operar. O mesmo só se
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experts
FDow – Algorithmic Simplicity with Professional-Grade Robustness FDow is an Expert Advisor (EA) specifically designed to trade the Dow Jones (US30) using a minimalistic yet highly effective rule set. Built around only two of the most reliable technical indicators — the SMA (Simple Moving Average) and the ATR (Average True Range) — this system generates clean, transparent, and easy-to-interpret trading signals. Unlike complex and over-engineered strategies, FDow relies on pure trend-following log
Os compradores deste produto também adquirem
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (382)
Experts
Olá, traders! Sou   a Quantum Queen   , a joia da coroa de todo o ecossistema Quantum e a Expert Advisor mais bem avaliada e mais vendida da história do MQL5. Com um histórico comprovado de mais de 20 meses de negociação real, conquistei meu lugar como a indiscutível Rainha do XAUUSD. Minha especialidade? OURO. Minha missão? Entregar resultados de negociação consistentes, precisos e inteligentes — sempre. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: MT4 padrão (Mais de 7 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mais de 5 meses de negociação real): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de Forex EA Trading no MQL5: Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias. A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR 399 dólares! Depois disso, o preço subirá para 499 dólares. O EA será vendido em
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (8)
Experts
Nota importante: Para garantir total transparência, estou fornecendo acesso à conta de investidor real vinculada a este EA, permitindo que você monitore seu desempenho ao vivo sem manipulação. Em apenas 5 dias, todo o capital inicial foi totalmente retirado, e desde então, o EA tem negociado exclusivamente com fundos de lucro, sem qualquer exposição ao saldo original. O preço atual de $199 é uma oferta de lançamento limitada, e será aumentado após a venda de 10 cópias ou quando a próxima atuali
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.69 (42)
Experts
AOT MT5 - Sistema Multi-Moeda de IA de Nova Geração Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   IMPORTANTE! Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e instruções de configuração: Recurso Descrição Compreensão da Frequência de Negociação do AOT Por que o bot não negocia todos os dias Como Configurar o Bot AOT Guia de instalação passo a passo Set files AOT MT5 é um Expert Advisor avançado alimentado por
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.89 (18)
Experts
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading raramente utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experts
Cada vez que o sinal ao vivo aumentar em 10%, o preço será aumentado para manter a exclusividade da Zenox e proteger a estratégia. O preço final será de US$ 2.999. Sinal ao vivo Conta IC Markets, veja o desempenho ao vivo como prova! Baixar manual do usuário (inglês) O Zenox é um robô de swing trading multipar com IA de última geração que acompanha tendências e diversifica o risco em dezesseis pares de moedas. Anos de desenvolvimento dedicado resultaram em um algoritmo de negociação poderoso.
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (92)
Experts
Quantum King EA — Poder Inteligente, Refinado para Cada Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Preço especial de lançamento Sinal ao vivo:       CLIQUE AQUI Versão MT4:   CLIQUE AQUI Canal Quantum King:       Clique aqui ***Compre o Quantum King MT5 e você poderá ganhar o Quantum StarMan de graça!*** Peça mais detalhes em particular! Controle   suas negociações com precisão e disciplina. O Q
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experts
SINAL AO VIVO COM CONTA DE NEGOCIAÇÃO REAL: Configuração Padrão: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de Negociação Forex EA em MQL5:  Junte-se ao meu canal MQL5 para receber as últimas notícias.  A minha comunidade com mais de 14.000 membros no MQL5 . APENAS 3 CÓPIAS DE 10 RESTANTES POR $399! Depois disso, O preço será aumentado para $499. O EA será vendido em quantidades limitadas para garantir os direitos de todos os clientes que o adquiriram. O AI Gold Trading utiliza o modelo
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (17)
Experts
X Fusion AI — Sistema de Negociação Híbrido com Adaptação Neural Desconto por tempo limitado. Restam apenas 7 de 20 — quase esgotado. O preço promocional atual é de 179 USD e em breve voltará para 999 USD. Demonstração de funcionamento Desempenho em conta real Após a compra, não se esqueça de nos enviar uma mensagem privada para receber os parâmetros recomendados, instruções, precauções, dicas de uso e outras informações. Muito obrigado pelo seu apoio. 1. Visão Geral X Fusion AI é um sistema a
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experts
Símbolo XAUUSD (Ouro/Dólar) Período (timeframe) H1-M15 (qualquer) Suporte para operação única SIM Depósito mínimo 500 USD (ou equivalente em outra moeda) Compatível com qualquer corretora SIM (suporta cotações de 2 ou 3 dígitos, qualquer moeda da conta, nome de símbolo e GMT) Funciona sem configuração prévia SIM Se você se interessa por aprendizado de máquina, inscreva-se no canal: Inscrever-se! Principais Características do Projeto Mad Turtle: Aprendizado de Máquina Real Este Expert Advisor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experts
Apresentando       Quantum Emperor EA   , o consultor especialista inovador em MQL5 que está transformando a maneira como você negocia o prestigiado par GBPUSD! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compre Quantum Emperor EA e você poderá obter  Quantum StarMan   de graça!*** Peça mais detalhes em particular
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (87)
Experts
Aura Ultimate — O ápice da negociação de redes neurais e o caminho para a liberdade financeira. Aura Ultimate é o próximo passo evolutivo na família Aura — uma síntese de arquitetura de IA de ponta, inteligência adaptável ao mercado e precisão controlada por risco. Construído com base no DNA comprovado da Aura Black Edition e da Aura Neuron, ele vai além, unindo seus pontos fortes em um ecossistema multiestratégia unificado, ao mesmo tempo em que introduz uma camada completamente nova de lógic
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
Experts
Visão Geral Golden Hen EA é um Expert Advisor projetado especificamente para XAUUSD . Ele opera combinando oito estratégias de negociação independentes, cada uma acionada por diferentes condições de mercado e prazos (M5, M30, H2, H4, H6, H12). O EA foi projetado para gerenciar suas entradas e filtros automaticamente. A lógica central do EA foca na identificação de sinais específicos. Golden Hen EA não usa grade (grid), martingale ou técnicas de preço médio . Todas as negociações abertas pelo EA
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
4.14 (28)
Experts
P reço especial de  $109  (preço regular: $365) . Guia de configuração e uso :  ABS Channel . Monitoramento em tempo real:   ABS Signal .  Arquivo de configuração do sinal ao vivo Arquivo de configuração básica O que é ABS EA? ABS EA é um robô de negociação profissional desenvolvido especificamente para XAUUSD (Ouro) no período gráfico H1. É baseado em um sistema Martingale com controles de risco integrados . Projetado para traders iniciantes e experientes, o ABS EA é fácil de configurar,
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experts
Crescimento a Longo Prazo. Consistência. Resiliência. Pivot Killer EA não é um sistema de lucros rápidos — é um algoritmo de negociação profissional projetado para fazer sua conta crescer de forma sustentável a longo prazo . Desenvolvido exclusivamente para XAUUSD (OURO) , o Pivot Killer é o resultado de anos de pesquisa, testes e desenvolvimento disciplinado. Ele incorpora uma filosofia simples: a consistência vence a sorte . Este sistema foi testado sob diferentes ciclos de mercado, mudanças d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (6)
Experts
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autônomo com Núcleo Analítico Quântico SINAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoje em dia, muitos traders manipulam resultados executando seus Expert Advisors em contas cent ou com saldos muito baixos , o que na prática demonstra que não confiam nos próprios sistemas . Este sinal, porém, opera em uma conta real de 20.000 USD . Isso representa um compromisso real de capital e oferece um desempenho transparente , sem amplificações artificiais nem di
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experts
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experts
BLACK FRIDAY - 20% DE DESCONTO Apenas por 24 horas. A promoção termina em 29 de novembro. Esta será a única promoção para este produto. Apresentando Syna Versão 4 - O Primeiro Ecossistema de Trading Agêntico com IA do Mundo Tenho o prazer de apresentar Syna Versão 4, o primeiro sistema verdadeiro de coordenação multi-EA agêntico da indústria de trading forex . Esta inovação revolucionária permite que múltiplos Assessores Especialistas operem como uma rede de inteligência unificada em diferent
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.5 (12)
Experts
ONLY 10 copies available at a Price of 399$ until December 11  ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 • AUTORITHM Bot Group   Discounted   price .     The price
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experts
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA identifies the c
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Experts
The Techno Deity — Domínio Digital no XAUUSD Sinal ao vivo e monitoramento: Acompanhe o desempenho do sistema em tempo real na conta oficial: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Promoção: Você pode receber o robô Cryon X-9000 de presente. Para detalhes e acesso, entre em contato diretamente. The Techno Deity é um ecossistema de trading de alta tecnologia para quem busca ordem estrutural no mercado de ouro. Utiliza um algoritmo de intuição digital para identificar zonas institucionais e deseq
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.56 (25)
Experts
Um novo passo em frente | Precisão impulsionada por IA encontra a lógica do mercado Com o Argos Rage , é introduzido um novo nível de automação de trading – impulsionado por um sistema DeepSeek AI integrado que analisa o comportamento do mercado em tempo real. Embora se baseie nos pontos fortes do Argos Fury, este EA segue um caminho estratégico diferente: mais flexibilidade, interpretação mais ampla e maior envolvimento com o mercado. Live Signal Timeframe: M30 Alavancagem:  mín. 1:20 Depós
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experts
IMPORTANTE   : Este pacote só será vendido pelo preço atual e por um número muito limitado de cópias.    O preço irá para US$ 1.499 muito rápido    +100 estratégias incluídas   e mais em breve! BÔNUS   : Por US$ 999 ou mais --> escolha  5     dos meus outros EAs de graça!  TODOS OS ARQUIVOS CONFIGURADOS GUIA COMPLETO DE CONFIGURAÇÃO E OTIMIZAÇÃO GUIA DE VÍDEO SINAIS AO VIVO REVISÃO (terceiros) Bem-vindo ao SISTEMA DE FUGA SUPREMO! Tenho o prazer de apresentar o Ultimate Breakout System, um Ex
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.7 (30)
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.81 (119)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : Não existe nada impossível, é só uma questão de descobrir como fazer! Entre no futuro do trading   de Bitcoin   com   Quantum Bitcoin EA   , a mais recente obra-prima de um dos principais vendedores de MQL5. Projetado para traders que exigem desempenho, precisão e estabilidade, Quantum Bitcoin redefine o que é possível no mundo volátil da criptomoeda. IMPORTANTE!   Após a compra, envie-me uma mensagem privada para receber o manual de instalação e as instruções de config
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experts
PROP FIRM PRONTO!   (   baixar SETFILE   ) WARNING : Restam apenas algumas cópias pelo preço atual! Preço final: 990$ Ganhe 1 EA gratuitamente (para 2 contas comerciais) -> entre em contato comigo após a compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bem-vindo ao Ceifador de Ouro! Baseado no muito bem-sucedido Goldtrade Pro, este EA foi projetado para funcionar em vários períodos de tempo ao mesmo tempo e tem a opção de definir a frequência de negoci
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.69 (52)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.5 (6)
Experts
O primeiro algoritmo público de arbitragem do mundo entre ouro e Bitcoin! Ofertas disponíveis todos os dias! Sinal ao vivo -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Corretoras recomendadas ao longo do tempo:   IC Markets Pares negociados:   XAUUSD, BTCUSD Símbolo para anexo:   XAUUSD H1 Certifique-se de que   os pares de moedas negociados foram adicionados   à janela   de Observação de Mercado   ! Tipo de conta: ECN/Spread Bruto Configurações de prefixo: Se a sua corretora tiver um par d
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experts
PROP FIRM READY!  PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO: NÚMERO MUITO LIMITADO DE CÓPIAS DISPONÍVEIS PELO PREÇO ATUAL! Preço final: 990$ A partir de US$ 349: Escolha 1 EA grátis! (para no máximo 2 números de contas de negociação) Oferta Combo Definitiva     ->     clique aqui JUNTE-SE AO GRUPO PÚBLICO:   Clique aqui   LIVE RESULTS REVISÃO INDEPENDENTE Bem-vindo ao "The ORB Master"   :   Sua Vantagem em Aberturas de Range Breakouts Libere o poder da estratégia Opening Range Breakout (ORB) com o ORB Master
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experts
Aura Black Edition é um EA totalmente automatizado projetado para negociar apenas OURO. O especialista mostrou resultados estáveis ​​no XAUUSD no período de 2011-2020. Nenhum método perigoso de gerenciamento de dinheiro usado, sem martingale, sem grade ou scalp. Adequado para quaisquer condições de corretor. EA treinado com um perceptron multicamadas A Rede Neural (MLP) é uma classe de rede neural artificial (ANN) de feedforward. O termo MLP é usado de forma ambígua, às vezes vagamente para qual
Mais do autor
Virtual Reality MT5
Agus Santoso
5 (2)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/103400 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103401 O Expert Advisor (EA) de Realidade Virtual é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para otimizar a utilização de margens durante a execução de posições nos mercados financeiros. A sua estratégia única envolve um processo de duas etapas: iniciar uma posição virtual seguida de uma posição real correspondente, com o objetivo de minimizar os requisitos de margem. Aqui
Mirror Copier Client MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Supply and Demand Assistant
Agus Santoso
4.89 (19)
Utilitários
INDICADOR MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/125434 ASSISTENTE MT4 GRATUITO: https://www.mql5.com/en/market/product/107986 Por favor, deixe uma avaliação de 5 estrelas se gosta desta ferramenta gratuita! Muito obrigada :) RALLY BASE RALLY (RBR), DROP BASE RALLY (DBR), DROP BASE DROP (DBD), RALLY BASE DROP (RBD), FAIR VALUE GAP (FVG) / IMBALANCE, HIDDEN BASE Apresentamos o Expert Advisor "Supply and Demand Assistant" (EA) - a sua ferramenta definitiva para navegar no mundo di
FREE
Mirror Copier Master MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Rebate Hunter MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – EA de Hedge Multipares (Adaptativo Dinâmico) O Rebate Hunter é um Expert Advisor (EA) de cobertura multipares, concebido para gerar um volume de negociação consistente, visando lucros controlados em cestos de negociação. O EA abre posições de Compra e Venda simultaneamente (entrada com cobertura) e, em seguida, gere as posições utilizando uma distância de grelha ad
Mirror Copier Client MT4
Agus Santoso
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
Marti Lovers
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/114590 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120764 O Expert Advisor (EA) "Marti Lovers" é um sistema de trading sofisticado e agressivo, desenvolvido para traders experientes que conseguem lidar com estratégias de alto risco. Este EA combina múltiplas lógicas de negociação numa ferramenta poderosa, proporcionando uma abordagem única e dinâmica à negociação forex. Dada a sua natureza agressiva, o "Marti Lovers" exige um saldo subs
Fast Scalper MT5
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/110557 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110558 Sinal em direto: https://www.mql5.com/en/signals/2047369 Apresentamos o consultor especialista de topo "FAST SCALPER": Liberte o poder dos mercados globais com precisão e proficiência No mundo dinâmico do mercado forex, estar à frente da concorrência exige uma combinação incomparável de inteligência e tecnologia. O Expert Advisor "FAST SCALPER" destaca-se como o auge das soluçõ
Rebate Hunter
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90950 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93706 Rebate Hunter – EA de Hedge Multipares (Adaptativo Dinâmico) O Rebate Hunter é um Expert Advisor (EA) de cobertura multipares, concebido para gerar um volume de negociação consistente, visando lucros controlados em cestos de negociação. O EA abre posições de Compra e Venda simultaneamente (entrada com cobertura) e, em seguida, gere as posições utilizando uma distância de grelha ad
Gold Buster
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/102622 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/102624 Apresentando o EA "Gold Buster": Sistema Dinâmico de Suporte-Resistência e Gerenciamento de Riscos de Próxima Geração O EA "Gold Buster" representa a vanguarda dos sistemas de negociação automatizados, aproveitando os mais recentes avanços na gestão de posições abertas e na tecnologia de análise de risco para redefinir como os níveis de suporte e resistência são identificados e
Hedging Breakout
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/104671 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110506 O Hedging Breakout Expert Advisor é uma ferramenta de negociação sofisticada projetada para capitalizar os rompimentos do mercado e, ao mesmo tempo, empregar um gerenciamento de risco robusto por meio de estratégias de hedge. Este EA é meticulosamente elaborado para identificar oportunidades ideais de breakout, aproveitando o aumento da liquidez do mercado para maximizar o poten
Multi Pair Currency Strength MT5
Agus Santoso
1 (1)
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 O Expert Advisor (EA) "Multi Pair Currency Strength Meter" é uma ferramenta de negociação avançada projetada para traders de Forex que buscam otimizar suas estratégias de negociação por meio de análises de mercado abrangentes e técnicas robustas de gerenciamento de risco. Este EA aproveita o método de força da moeda, fornecendo uma indicação clara da força e fraqueza relativas de d
Mirror Copier Master MT4
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
COPIADORA COMERCIAL - SENHA DO INVESTIDOR - CÓPIA COMÉRCIO - PLATAFORMA CRUZADA MT4 x MT5 Nota: Necessita de "Mirror Copier Master" na conta mestra que será seguida pela conta do cliente e "Mirror Copier Client" na conta do cliente que seguirá a conta mestra Blogs: https://www.mql5.com/en/blogs/post/756897 COMO FUNCIONA : https://www.youtube.com/watch?v=V7FNpuzrg5M Versão MT4 Mestre: https://www.mql5.com/en/market/product/114774 Cliente: https://www.mql5.com/en/market/product/114843
FREE
Watermark MT5
Agus Santoso
Utilitários
Marca d'água Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/120783 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/120784 Logotipo Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/121289 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/121290 O script "Marca de água" foi desenvolvido para melhorar o seu gráfico de negociação, exibindo informações cruciais diretamente no fundo do gráfico. Este script fornece uma forma clara e discreta de acompanhar detalhes importantes, como o par d
FREE
Averaging Assistant MT5
Agus Santoso
5 (1)
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Hedging Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Smart Trader MT4
Agus Santoso
2 (1)
Utilitários
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/91169 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/110193 Sinal em direto: https://www.mql5.com/en/signals/2345410 Apresentamos o "Smart Trader", o assistente de trading Expert Advisor – a ferramenta definitiva, utilizada por traders profissionais em todo o mundo pela sua adaptabilidade incomparável e estratégias de gestão de risco de ponta. No coração do "Smart Trader" está o seu revolucionário sistema de ajustamento da gestão de risco
Switching Assistant MT5
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Hedging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Trade Advisor MT4
Agus Santoso
3.5 (2)
Utilitários
Consultor de comércio: dominando o gráfico O melhor assistente de Expert Advisor (EA) para traders profissionais VERSÃO Versão MT4 | Versão MT5 | Blogs v.3.0 - Integração com o bot do Telegram Nota: A versão MT4 é mais leve que a versão MT5 Consultor de comércio: dominando o gráfico O Trade Advisor é um assistente de trading avançado concebido para melhorar as estratégias de trading integrando importantes ferramentas de análise de mercado e funcionalidade perfeita para traders. Aqui e
Averaging Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Switching Assistant MT4
Agus Santoso
Utilitários
Por favor, avalie com 5 estrelas se gostou desta ferramenta gratuita! Muito obrigado :) A Coleção de Expert Advisors "Assistente de Gestão de Risco" é um conjunto abrangente de ferramentas concebidas para melhorar as estratégias de negociação, gerindo o risco de forma eficaz em diversas condições de mercado. Esta coleção é composta por três componentes principais: Expert Advisors de média, troca e cobertura, cada um oferecendo vantagens distintas, adaptadas a diferentes cenários de negociação.
FREE
Grandmaster
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/79803 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/107840 "Grandmaster" EA — One Shot Precision Trading com indicadores inteligentes Cansado de estratégias confusas, excesso de negociação e riscos desnecessários? Dê as boas-vindas ao Grandmaster EA — um Expert Advisor limpo, preciso e prático, criado para traders que querem uma oportunidade, uma morte, com uma tomada de decisão inteligente. Desenvolvido pela Triple Indicator Logic O Gra
Liquidity Side
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/86275 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94339 Liquidity Side EA – Entrada inteligente com base na liquidez institucional O Liquidity Side é um Expert Advisor automatizado concebido para detetar áreas de liquidez ocultas no mercado, onde as instituições têm maior probabilidade de negociar. Ao combinar indicadores técnicos e filtros de notícias em tempo real, este EA consegue evitar o ruído do mercado e concentrar-se em entrada
Volatility Switching
Agus Santoso
Experts
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88159 MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/104672 "Volatility Switching" é um Expert Advisor (EA) avançado meticulosamente projetado para traders que buscam otimizar suas posições em ambientes de mercado dinâmicos. Este EA opera com base no princípio de reconhecer a volatilidade do mercado e ajustar dinamicamente as suas estratégias para mitigar o risco e aumentar a rentabilidade. Ao empregar o método de Posição Aberta com um olhar atento à
Fibo SnR
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88381 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/94573 Apresentando o Expert Advisor "Fibo SnR" de última geração - seu melhor companheiro de negociação! Revolucione sua experiência de negociação com o Expert Advisor (EA) mais recente e sofisticado, o Expert Advisor "Fibo SnR". Esta ferramenta inovadora aproveita o poder de algoritmos avançados e os princípios atemporais dos níveis de Fibonacci para fornecer exatidão e precisão inco
Wayang
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/88605 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/159106 "Wayang EA" - Negociação inteligente com precisão de tendência e S/R Visão geral "Wayang EA" é um Expert Advisor inteligente que combina a estratégia de ordens pendentes com a análise de Suporte e Resistência e Tendências para captar as melhores oportunidades do mercado. Construído com algoritmos que foram testados em diversas condições de mercado, este EA é adequado para trade
KingKong MT4
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 O Expert Advisor (EA) "KingKong" é um algoritmo de negociação sofisticado projetado para o mercado Forex, aproveitando uma estratégia de breakout que é ativada durante períodos de maior liquidez do mercado. Este EA foi elaborado para capitalizar movimentos de preços significativos que ocorrem quando o volume de negociação aumenta, garantindo que as negociações sejam executadas
Multi Pair Currency Strength
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90091 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/93707 O Expert Advisor (EA) "Multi Pair Currency Strength Meter" é uma ferramenta de negociação avançada projetada para traders de Forex que buscam otimizar suas estratégias de negociação por meio de análises de mercado abrangentes e técnicas robustas de gerenciamento de risco. Este EA aproveita o método de força da moeda, fornecendo uma indicação clara da força e fraqueza relativas de d
Dynamite Breakout
Agus Santoso
Experts
Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90165 Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/90469 Dynamite Breakout EA - Algoritmo de negociação inteligente baseado na volatilidade Visão geral O Dynamite Breakout EA é um Expert Advisor avançado concebido para capitalizar a volatilidade do mercado, identificando dinamicamente as zonas de breakout com base nos movimentos de preços intradiários. Este EA calcula de forma inteligente as potenciais áreas de negociação analisando a aç
Filtro:
chpol8 POL
2566
chpol8 POL 2025.04.16 15:46 
 

I thought it was good. For some days worked very well. I was wrong, becaude my crime was that I mixed this EA with another of the same creator in the same broker (he diagnosed that, see comments in multi pair currency of the same author). Catastrophe, fiasco.

Agus Santoso
35365
Resposta do desenvolvedor Agus Santoso 2025.05.09 15:50
Hi Sir... here is the problem -> you are mixing EAs ... 1 EA for 1 Metatrader, don't mix them, the logic will collide and you haven't sent the history report yet
Thank you
Responder ao comentário