Lazy Trader MT5

Versão MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/133603
Versão MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/133604
Lazy Trader EA – Negociação inteligente como um trader lendário
O Lazy Trader é um Expert Advisor (EA) automatizado inspirado na filosofia de um trader lendário: “Deixe o mercado trabalhar para si, e não o contrário”. Com uma abordagem descontraída, mas inteligente, este EA combina estratégias de média e cobertura num sistema integrado, equipado com pipsteps dinâmicos para se adaptar às mudanças das condições de mercado.
Design de Estratégia:
O Lazy Trader não utiliza indicadores técnicos complicados. Este EA centra-se na gestão de posição e dinheiro. Cada posição aberta tem como objetivos:
Maximizar as oportunidades de direção de mercado
Absorver os movimentos de preços em condições de variação ou tendência
Minimize o risco utilizando pipsteps que ajustam a volatilidade
Quando o preço se move contra a direção, o EA ajusta automaticamente a distância entre as posições (pipstep) e o tamanho do lote (pode ser definido linearmente ou exponencialmente). Ao mesmo tempo, o sistema de cobertura funciona como uma salvaguarda adicional para manter as quedas sob controlo.
Recursos em destaque:
Média automática: abre posições consecutivas com uma determinada distância de pip quando o preço vai contra a direção.
Hedge adaptativo: funciona quando necessário para manter o equilíbrio de risco e acelerar a recuperação.
Pipstep dinâmico: a distância entre ordens pode ajustar a volatilidade, o spread ou o ATR (dependendo das definições).
Cesta de lucro alvo: todas as posições serão fechadas quando a meta de lucro (em dinheiro ou percentagem) for atingida.
Filtro de horário de negociação: pode ser definido para estar ativo apenas em determinados horários, de acordo com o seu estilo de negociação.
Estilo de negociação de Secundo Lee: concentre-se na calma, não em perseguir sinais.
Multipar automático: simplesmente instalado num gráfico, o Lazy Trader trabalhará automaticamente em vários pares ao mesmo tempo, conforme especificar nas definições – prático e económico em termos de funcionalidades.
Vantagens do Lazy Trader
Nenhuma análise técnica ou fundamental diária é necessária
Adequado para traders iniciantes e profissionais
Pode ser executado em vários pares, especialmente aqueles que tendem a ser estáveis (EURUSD, XAUUSD, USDJPY)
Lógica Multi-Par: Apenas um gráfico para controlar muitos pares
Muito flexível – pode ser combinado com outras estratégias, como filtros de notícias ou lotes automáticos
Observações importantes:
Como se trata de um EA com uma estratégia baseada na gestão de posições, é recomendável utilizá-lo numa conta com alavancagem adequada e capital proporcional. O backtesting mostrará apenas parte do desempenho porque este EA é executado ao vivo de forma otimizada, com uma gestão de dinheiro inteligente e definições ajustadas às condições do corretor e do par.
I thought it was good. For some days worked very well. I was wrong, becaude my crime was that I mixed this EA with another of the same creator in the same broker (he diagnosed that, see comments in multi pair currency of the same author). Catastrophe, fiasco.
