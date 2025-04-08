Lazy Trader MT5





Lazy Trader EA - 전설적인 트레이더처럼 스마트하게 트레이딩하세요

Lazy Trader는 전설적인 트레이더의 철학, "시장이 당신을 위해 움직이게 하세요. 시장이 당신을 위해 움직이게 하세요"에서 영감을 받은 자동화된 전문가 자문(EA)입니다. 편안하면서도 지능적인 접근 방식을 갖춘 이 EA는 평균화 전략과 헤지 전략을 하나의 통합 시스템에 통합했으며, 변화하는 시장 상황에 맞춰 조정 가능한 동적 핍스텝을 갖추고 있습니다.





전략 설계:

Lazy Trader는 복잡한 기술적 지표를 사용하지 않습니다. 이 EA는 포지션 및 자금 관리에 중점을 둡니다. 각 포지션의 목표는 다음과 같습니다.





시장 방향성 기회 극대화





범위 또는 추세 조건에서 가격 변동 흡수





변동성을 조정하는 핍스텝을 사용하여 위험 최소화





가격이 반대 방향으로 움직일 경우, EA(자동 평균화)는 포지션 간 간격(핍스텝)과 랏 크기(선형 또는 기하급수적으로 설정 가능)를 자동으로 조정합니다. 동시에, 헤지 시스템은 손실률을 통제하는 추가적인 안전장치 역할을 합니다.





주요 기능:

자동 평균화: 가격이 반대 방향으로 움직일 때 특정 핍 간격으로 연속 포지션을 오픈합니다.





적응형 헤지: 위험 균형을 유지하고 회복 속도를 높이기 위해 필요에 따라 작동합니다.





동적 핍스텝: 주문 간 간격은 변동성, 스프레드 또는 ATR(설정에 따라 다름)을 조정할 수 있습니다.





목표 이익 바스켓: 모든 포지션은 목표 이익(금액 또는 백분율)에 도달하면 청산됩니다.





거래 시간 필터: 거래 스타일에 따라 특정 시간에만 활성화되도록 설정할 수 있습니다.





세컨도 리 트레이딩 스타일: 신호를 쫓는 것이 아닌, 차분함에 집중하세요.





자동 멀티페어: Lazy Trader는 하나의 차트에 간단히 설치하면 설정에서 지정한 여러 통화쌍을 동시에 자동으로 분석하여 리소스를 절약하고 실용적입니다.





Lazy Trader의 장점

매일 기술적 분석이나 기본적 분석이 필요하지 않습니다.





초보자와 전문 트레이더 모두에게 적합합니다.





다양한 통화쌍, 특히 안정적인 통화쌍(EURUSD, XAUUSD, USDJPY)에서 실행 가능합니다.





멀티페어 로직: 하나의 차트로 여러 통화쌍을 관리할 수 있습니다.





매우 유연하며 뉴스 필터나 자동 랏과 같은 다른 전략과 결합할 수 있습니다.





중요 참고 사항:

본 EA는 포지션 관리 기반 전략을 사용하므로, 적절한 레버리지와 비례 자본을 보유한 계좌에서 사용하는 것이 좋습니다. 본 EA는 스마트 자금 관리 및 브로커와 통화쌍의 조건에 맞춰 조정되는 설정을 통해 실시간으로 최적화되어 실행되므로, 백테스팅은 성과의 일부만 보여줍니다.