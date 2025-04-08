Lazy Trader MT5
- Experts
- Agus Santoso
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 3 gennaio 2026
- Attivazioni: 5
Versione MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/133603
Versione MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/133604
Lazy Trader EA – Trading Intelligente Come un Trader Leggendario
Lazy Trader è un Expert Advisor (EA) automatizzato ispirato alla filosofia di un trader leggendario: "Lascia che sia il mercato a lavorare per te, non il contrario". Con un approccio rilassato ma intelligente, questo EA combina strategie di Averaging e Hedging in un unico sistema integrato, dotato di pipstep dinamici per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.
Progettazione della Strategia:
Lazy Trader non utilizza indicatori tecnici complessi. Questo EA si concentra sulla gestione delle posizioni e del capitale. Ogni posizione aperta mira a:
Massimizzare le opportunità di direzione del mercato
Assorbire i movimenti di prezzo in condizioni di range o trend
Ridurre al minimo il rischio utilizzando pipstep che regolano la volatilità
Quando il prezzo si muove contro la direzione, l'EA regolerà automaticamente la distanza tra le posizioni (pipstep) e la dimensione del lotto (può essere impostata in modo lineare o esponenziale). Allo stesso tempo, il sistema di copertura funge da ulteriore protezione per tenere sotto controllo i drawdown.
Funzionalità principali:
Media automatica: apre posizioni consecutive con una certa distanza in pip quando il prezzo si muove contro la direzione.
Copertura adattiva: funziona quando necessario per mantenere il bilanciamento del rischio e accelerare il recupero.
Pipstep dinamico: la distanza tra gli ordini può regolare la volatilità, lo spread o l'ATR (a seconda delle impostazioni).
Paniere di profitto target: tutte le posizioni verranno chiuse al raggiungimento dell'obiettivo di profitto (in denaro o in percentuale).
Filtro orario di trading: può essere impostato per essere attivo solo in determinati orari in base al tuo stile di trading.
Stile di trading Secundo Lee: Concentrati sulla calma, non sull'inseguimento dei segnali.
Multi-coppia automatico: Installato semplicemente su un grafico, Lazy Trader lavorerà automaticamente su più coppie contemporaneamente, come specificato nelle impostazioni: pratico e con un notevole risparmio di risorse.
Vantaggi di Lazy Trader
Non richiede analisi tecnica o fondamentale giornaliera
Adatto sia ai trader principianti che ai trader professionisti
Può essere eseguito su diverse coppie, in particolare quelle che tendono a essere stabili (EURUSD, XAUUSD, USDJPY)
Logica multi-coppia: Un solo grafico per controllare più coppie
Molto flessibile: può essere combinato con altre strategie come filtri per le notizie o lotti automatici
Note importanti:
Poiché si tratta di un EA con una strategia basata sulla gestione delle posizioni, si consiglia di utilizzarlo su un conto con leva finanziaria adeguata e capitale proporzionale. Il backtesting mostrerà solo una parte delle prestazioni, poiché questo EA è gestito in modo ottimale in tempo reale con una gestione intelligente del denaro e impostazioni adattate alle condizioni del broker e della coppia.
I thought it was good. For some days worked very well. I was wrong, becaude my crime was that I mixed this EA with another of the same creator in the same broker (he diagnosed that, see comments in multi pair currency of the same author). Catastrophe, fiasco.
Thank you