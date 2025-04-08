Lazy Trader MT5

1

Lazy Trader EA – Trading Intelligente Come un Trader Leggendario
Lazy Trader è un Expert Advisor (EA) automatizzato ispirato alla filosofia di un trader leggendario: "Lascia che sia il mercato a lavorare per te, non il contrario". Con un approccio rilassato ma intelligente, questo EA combina strategie di Averaging e Hedging in un unico sistema integrato, dotato di pipstep dinamici per adattarsi alle mutevoli condizioni di mercato.

Progettazione della Strategia:
Lazy Trader non utilizza indicatori tecnici complessi. Questo EA si concentra sulla gestione delle posizioni e del capitale. Ogni posizione aperta mira a:

Massimizzare le opportunità di direzione del mercato

Assorbire i movimenti di prezzo in condizioni di range o trend

Ridurre al minimo il rischio utilizzando pipstep che regolano la volatilità

Quando il prezzo si muove contro la direzione, l'EA regolerà automaticamente la distanza tra le posizioni (pipstep) e la dimensione del lotto (può essere impostata in modo lineare o esponenziale). Allo stesso tempo, il sistema di copertura funge da ulteriore protezione per tenere sotto controllo i drawdown.

Funzionalità principali:
Media automatica: apre posizioni consecutive con una certa distanza in pip quando il prezzo si muove contro la direzione.

Copertura adattiva: funziona quando necessario per mantenere il bilanciamento del rischio e accelerare il recupero.

Pipstep dinamico: la distanza tra gli ordini può regolare la volatilità, lo spread o l'ATR (a seconda delle impostazioni).

Paniere di profitto target: tutte le posizioni verranno chiuse al raggiungimento dell'obiettivo di profitto (in denaro o in percentuale).

Filtro orario di trading: può essere impostato per essere attivo solo in determinati orari in base al tuo stile di trading.

Stile di trading Secundo Lee: Concentrati sulla calma, non sull'inseguimento dei segnali.

Multi-coppia automatico: Installato semplicemente su un grafico, Lazy Trader lavorerà automaticamente su più coppie contemporaneamente, come specificato nelle impostazioni: pratico e con un notevole risparmio di risorse.

Vantaggi di Lazy Trader
Non richiede analisi tecnica o fondamentale giornaliera

Adatto sia ai trader principianti che ai trader professionisti

Può essere eseguito su diverse coppie, in particolare quelle che tendono a essere stabili (EURUSD, XAUUSD, USDJPY)

Logica multi-coppia: Un solo grafico per controllare più coppie

Molto flessibile: può essere combinato con altre strategie come filtri per le notizie o lotti automatici

Note importanti:
Poiché si tratta di un EA con una strategia basata sulla gestione delle posizioni, si consiglia di utilizzarlo su un conto con leva finanziaria adeguata e capitale proporzionale. Il backtesting mostrerà solo una parte delle prestazioni, poiché questo EA è gestito in modo ottimale in tempo reale con una gestione intelligente del denaro e impostazioni adattate alle condizioni del broker e della coppia.
Video Lazy Trader MT5
Filtro:
chpol8 POL
2566
chpol8 POL 2025.04.16 15:46 
 

I thought it was good. For some days worked very well. I was wrong, becaude my crime was that I mixed this EA with another of the same creator in the same broker (he diagnosed that, see comments in multi pair currency of the same author). Catastrophe, fiasco.

Agus Santoso
35365
Risposta dello sviluppatore Agus Santoso 2025.05.09 15:50
Hi Sir... here is the problem -> you are mixing EAs ... 1 EA for 1 Metatrader, don't mix them, the logic will collide and you haven't sent the history report yet
Thank you
Rispondi alla recensione