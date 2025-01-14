AI Gold Dust

Gold Dust AI: XAUUSD H1 için Hassas Yapay Zeka – Altındaki Değeri Ortaya Çıkarın

Gold Dust AI, XAUUSD (Altın) H1 grafiğinden tutarlı bir şekilde değer elde etmek üzere titizlikle tasarlanmış, çığır açan bir Uzman Danışman'dır (Expert Advisor). Bu sofistike sistem, geleneksel otomasyonun ötesine geçerek, giriş hassasiyetini artırmak, işlem yönetimini optimize etmek ve altının dinamik piyasasında yüksek olasılıklı fırsatları sürekli olarak belirlemek için gelişmiş Yapay Zeka'dan (YZ) yararlanır. Değerli metallere yönelik rafine ve akıllı bir yaklaşım arayan yatırımcılar için tasarlanan Gold Dust AI, ham piyasa verilerini H1 zaman diliminde kârlı "altın tozuna" dönüştürmek için sağlam algoritmaları adaptif yapay zeka ile birleştirir.

Temel Özellikler ve Yenilikler

Akıllı Fırsat Tespiti Gold Dust AI, Akıllı Fırsat Tespiti felsefesiyle çalışır. XAUUSD H1 grafiğini teknik göstergelerin kesişim noktalarını (konfluans) bulmak için titizlikle tarayan çok yönlü bir algoritmik çekirdek kullanır. Bu sayede sadece potansiyel trendleri değil, aynı zamanda yüksek değerli kurulumları işaret eden ince desenleri ve yapısal değişimleri de belirler. Nicelikten çok niteliğe odaklanarak, her potansiyel işlemin daha fazla değerlendirilmeden önce katı bir dizi kritere uymasını sağlar.

Adaptif Yapay Zeka Filtreleme Motoru Analitik yeteneğinin merkezinde, hem ChatGPT hem de Google Gemini tarafından desteklenen Adaptif Yapay Zeka Filtreleme Motoru yer alır. Belirlenen her fırsat, piyasa duyarlılığı, piyasalar arası korelasyonlar (uygulanabilir olduğunda) ve gerçek zamanlı haberlerin etkisi de dahil olmak üzere piyasa koşullarının derinlemesine bağlamsal bir analizini yapan bu gelişmiş yapay zeka modelleri tarafından titizlikle incelenir. Yapay zeka, geniş bilgi tabanına dayanarak başarı olasılığını ölçen bir Olasılıksal Avantaj Skoru (Probabilistic Edge Score) atar. Yalnızca kullanıcı tarafından tanımlanan bu skor eşiğini aşan işlemler gerçekleştirilir, bu da benzersiz bir akıllı doğrulama katmanı sağlar.

Dinamik Riske Duyarlı Pozisyon Boyutlandırma Sürdürülebilir performans için belirleyici bir özelliktir. Gold Dust AI, sadece lot boyutlarını yönetmekle kalmaz; pozisyon boyutunu gerçek zamanlı volatiliteye ve yapay zekanın o işlem için belirlediği olasılıksal avantaj skoruna göre akıllıca ayarlar. Yüksek güvenli, düşük volatiliteli ortamlarda pozisyonu hafifçe artırabilirken, belirsiz veya yüksek volatiliteli koşullarda azaltarak, sermaye maruziyetini mevcut piyasa riski ve fırsatına göre optimize eder.

Geliştirilmiş Hedging ve Kısmi Kapatma Modülü Belirli piyasa koşullarında veya olumsuz hareketler sırasında sistem, birikmiş kârları korumak ve drawdown'ları (sermaye erimesini) azaltmak için akıllıca hedging pozisyonları açabilir veya stratejik kısmi kapatmalar yapabilir. Bu agresif bir hedging değil; sermayeyi korumayı optimize etmek için tasarlanmış, hesaplanmış ve yapay zeka destekli bir savunma manevrasıdır.

Sezgisel Performans Paneli Doğrudan grafiğiniz üzerinde yer alan Sezgisel Performans Paneli ile tam şeffaflık ve kontrol sağlanır. Bu kapsamlı panel, gerçek zamanlı sermaye büyümesini, drawdown metriklerini, kazanma oranlarını ve en önemlisi yapay zekanın tarihsel doğrulama başarı oranlarını gösterir. Buna ek olarak, esnek günlük drawdown limitleri, maksimum dalgalı zarar kontrolleri ve dinamik spread filtreleri gibi güçlü ve özelleştirilebilir sermaye koruma araçları sunar. Bu özellikler, Gold Dust AI'ı tasarım açısından tamamen CFTC uyumlu hale getirir ve katı düzenleyici veya prop firması kurallarına uyan yatırımcılar için idealdir.

Gereksinimler:

Gold Dust AI, MetaTrader 5 (MT5) platformunu gerektirir, yalnızca XAUUSD (Altın) sembolü için tasarlanmıştır ve H1 zaman diliminde çalışır. Özellikle hedging modülünü kullanırken optimum performans için hedging özellikli bir hesap şiddetle tavsiye edilir. Gelişmiş yapay zeka özellikleri için bir OpenAI veya Google Gemini API anahtarı gereklidir ve kullanıcıların sağlanan talimatlara göre Web Talebi (Web Request) URL'lerini MT5'e doğru şekilde eklediklerinden emin olmaları gerekir.

Neden Gold Dust AI'ı Seçmelisiniz?

Gold Dust AI sadece bir Uzman Danışman değildir; altın piyasasının içsel değerini ortaya çıkarmak için tasarlanmış sofistike bir araçtır. Gelişmiş algoritmaları, çift yapay zeka analizinin derin ve adaptif zekasıyla ustalıkla birleştirerek ve rafine risk yönetimi tekniklerini dahil ederek, hem olağanüstü derecede hassas hem de dikkate değer ölçüde tutarlı bir ticaret deneyimi sunar. Amacınız ister kişisel bir portföyde uzun vadeli sermaye büyütmek, ister katı ticaret kurallarına uymak, ister sadece değerli metallerde üstün bir avantaj elde etmek olsun, Gold Dust AI başarılı ve akıllı altın ticareti için gerekli araçları, öngörüleri ve sağlam korumayı sağlar.

Altın ticaretinizi geliştirin. İstikrarlı değeri keşfedin. Gold Dust AI'ın eşsiz hassasiyetini deneyimleyin.


İncelemeler 28
MIRABAI NONGTHOMBAM
34
MIRABAI NONGTHOMBAM 2025.07.03 06:41 
 

Free EA works very slowly.

MrMomon Sabah
58
MrMomon Sabah 2025.06.23 15:38 
 

Arguably one of the best free EAs with a consistently high win rate — it's even suitable for prop firm accounts when configured correctly. The built-in news event filter adds an extra layer of reliability.

Benjamin Afedzie
3137
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:24 
 

great product

panovq
61
panovq 2025.09.06 02:48 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

زكريا جبريل
18
زكريا جبريل 2025.08.26 08:24 
 

can i have the source code i wanna improve the bot

Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye
767
Abdullah Aqeel Lafta Al Rubaye 2025.08.22 14:59 
 

losing money

Elizardo Benitez
40
Elizardo Benitez 2025.08.20 07:42 
 

Buenos dias amigo, el robot parece ser muy interesante pero estaria bueno adaptar este robot por favor para cuentas de fondeos como: FundedNext, FTMO, Thertesr, y otros. ellos tienen condiciones estrictas para no violar las condiciones de challenger, por ejemplo, se debe ver los stop loss, cada operacion debe ser unicas, no cerrar operaciones en segundos y demas exigencias. gracias.

hi001
60
hi001 2025.07.18 17:54 
 

THE WINNINGS ARE STABLE AND CONSISTENT, BUT THERE WAS A LOSS LATELY ON JUNE THAT COSTS ALL OF THE WINNING STRIKE OF APPROXIMATIVELY 3 months on demo account, not worth it after all, be careful guys, and hard luck for the developper to enhance the ea, it is promising.

MIRABAI NONGTHOMBAM
34
MIRABAI NONGTHOMBAM 2025.07.03 06:41 
 

Free EA works very slowly.

MrMomon Sabah
58
MrMomon Sabah 2025.06.23 15:38 
 

Arguably one of the best free EAs with a consistently high win rate — it's even suitable for prop firm accounts when configured correctly. The built-in news event filter adds an extra layer of reliability.

Lydia Kwarteng
1610
Lydia Kwarteng 2025.06.12 07:46 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Benjamin Afedzie
3137
Benjamin Afedzie 2025.06.10 19:24 
 

great product

bram
32
bram 2025.06.03 13:17 
 

Did some backtests and it seems most happy on XAUUSD H1. Exceptional high win rate in backtests. This EA doesn't take a lot of trades. So far running for 2 days, had 3 winning trades for a total profit of 12€. I increased the lot size as the drawdown is minimal even though it's running on a 200€ only live account. It's behavior makes for an ideal fire and forget EA. Excellent work, thanks for making this available! Im comfortable to slowly increase lot size, considering the high win rate seems to hold up on a live account.

ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.29 01:41 
 

A bit slow but reliable EA ! Using with my own xauusd H1 settings with succes . thank you so much to Michael !

Tharindu Rathnayaka
63
Tharindu Rathnayaka 2025.05.22 08:36 
 

Michael Prescott Burney, this EA is fantastic! I was using the older version, and it was already amazing. Today, I installed the latest version, and I’m hoping it will be even better. A huge thanks to Michael Prescott Burney for offering this for free!

Michael Prescott Burney
52340
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.05.23 21:13
im glad your liking Ai Gold Dust!! glad i was able to take it to the next level for you guys :)
Iulian Petcu
177
Iulian Petcu 2025.05.21 22:55 
 

How is this gem free?

Michael Prescott Burney
52340
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.05.23 21:13
just trying to bring transparency to the community via amazing free systems! im glad your liking Ai Gold Dust :)
patrickdrew
2611
patrickdrew 2025.05.21 09:18 
 

UPDATE:

It is trading - just need patience!

THAT said.... just had 3 SL in a row... so losing balance.... :-(

-------------------------------------------------------

Two days on H1.... no trades at all.

All other EA's performing fine...

Michael Prescott Burney
52340
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.05.21 14:01
give it another go after the update. you should have no problems at all with the EA now.
[Silindi] 2025.04.19 01:41 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Michael Prescott Burney
52340
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:19
Thank you, Jack! Great to hear your optimized XAUUSD H1 set is delivering consistent profits. Appreciate your feedback!
Krish96
86
Krish96 2025.04.06 15:58 
 

OK

Michael Prescott Burney
52340
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:23
Thanks! Feel free to reach out if you need help.
xunmiea
186
xunmiea 2025.04.06 04:09 
 

is ok！

Michael Prescott Burney
52340
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:22
Thanks! Let me know if you need anything.
[Silindi] 2025.03.29 04:58 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Michael Prescott Burney
52340
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:24
Thank you for the feedback! I’m glad to hear it’s profitable for you on XAUUSD H1. I’ll reach out if I’m interested in your customized set. Appreciate your support!
刘晓雷
226
刘晓雷 2025.03.18 03:32 
 

Gold dust is a profitable EA using it on XAUUSD H1！Thank you！强大止盈止损，风险控制非常棒。您的其他策略也都非常好。请帮我推荐一个您最满意的一个，我准备付费购买。

Michael Prescott Burney
52340
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:20
感谢您的肯定和支持！很高兴您对Gold Dust满意。如果您想尝试我最满意的另一个策略，我推荐 **Goldilocks Pro MT5**。它在多种市场条件下表现稳定，非常适合XAUUSD交易。我会通过私信联系您，说明购买方式。再次感谢！
kippykip
39
kippykip 2025.03.05 19:31 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Michael Prescott Burney
52340
Geliştiriciden yanıt Michael Prescott Burney 2025.04.19 07:21
Thanks for the tip, kippykip! Glad to hear it’s working well for you. Disabling the "Show panel" is a great hack for speeding up backtests—appreciate you sharing that!
