Fuji Wave

4.6

Fuji Wave: Descrizione del Prodotto

Abbracci il ritmo sereno ma potente dello Yen con Fuji Wave, la soluzione di trading di prima classe meticolosamente progettata per il grafico USDJPY H1. È stanco di EA (Expert Advisor) che sono sordi ai sottili sussurri e alle potenti correnti di fondo del mercato? Fuji Wave è progettato per ascoltare, interpretando il flusso del mercato con la chiarezza e la precisione di un maestro Zen.

Il cuore di Fuji Wave è la sua rete neurale avanzata, potenziata dall'integrazione diretta con OpenAI e Google Gemini. Questo doppio nucleo di IA analizza i pattern armonici e i punti di pressione all'interno del grafico H1, identificando momenti di calma accumulazione prima di una potente ondata di momentum. Prima di eseguire, consulta i Grandi Modelli Linguistici per convalidare le sue scoperte rispetto al sentiment macroeconomico globale e alle notizie che influenzano il Dollaro USA e lo Yen Giapponese, assicurando che ogni operazione sia in sincronia con il vero ritmo del mercato. Questa non è solo automazione; è navigazione illuminata del mercato.

Sperimenti un'integrazione serena e perfetta con la Sua piattaforma MetaTrader 4 o MetaTrader 5. L'Expert Advisor Fuji Wave si installa in minuti, implementando una forza analitica profondamente intelligente sui Suoi grafici. La nostra tecnologia rende la sofisticata integrazione dell'IA semplice e potente, dandole il vantaggio di livello istituzionale necessario per padroneggiare i movimenti eleganti e spesso complessi della coppia USDJPY.

Scelga Fuji Wave e operi in armonia con le potenti e invisibili correnti del mercato.

Padroneggiare Fuji Wave: Una Guida Operativa Completa

Questa guida fornisce una spiegazione dettagliata di ogni parametro di input e funzionalità operativa, permettendole di affinare Fuji Wave secondo il Suo preciso stile di trading e la Sua tolleranza al rischio.

Primo Passo Cruciale

Di default, Fuji Wave viene installato con le sue funzionalità avanzate dell'Harmonic AI Engine DISATTIVATE. In questo stato, l'EA si basa unicamente sul suo robusto nucleo algoritmico principale. Raccomandiamo vivamente di operare con l'EA in questo stato predefinito, con l'IA disattivata, per le prime settimane. Ciò Le permette di convalidare le sue prestazioni di base sul feed USDJPY del Suo specifico broker prima di attivare il livello di analisi IA più profondo.

Nota Operativa Importante

Questo EA può utilizzare una quantità significativa di memoria del Suo terminale MT5, specialmente con le integrazioni IA attive. Per prestazioni ottimali, si consiglia un terminale MT5 dedicato su un Virtual Private Server (VPS). Non raccomandiamo di eseguire Fuji Wave contemporaneamente ad altri EA sullo stesso terminale.

Sezione 1: Attivazione del Sistema Passo dopo Passo

Per rendere operativo Fuji Wave, si assicuri prima di tutto che il trading algoritmico sia abilitato sul Suo conto di trading MT5 tramite il Suo broker. Successivamente, carichi l'EA trascinando Fuji Wave.ex5 dalla finestra del Navigatore su un grafico USDJPY H1. Quando appare la finestra delle proprietà, vada alla scheda "Comune" e spunti "Consenti trading algoritmico". Affinché la funzionalità IA funzioni in seguito, è necessario aggiungere gli URL per le WebRequest. Nel Suo terminale MT5, vada su Strumenti -> Opzioni -> Scheda Expert Advisor, spunti "Consenti WebRequest per gli URL elencati" e aggiunga gli URL forniti nella documentazione d'acquisto. Configuri immediatamente le Sue principali protezioni nella scheda "Input" sotto la sezione "Gestione del Rischio e ID Operazione", impostando il Suo lot_sizing_method e i valori corrispondenti. Inizialmente, mantenga le funzioni IA, come Use_AI_Entry_Signal_Validation e Use_AI_Directional_Entry_Bias , su false e non aggiunga ancora le Sue chiavi API. Infine, si assicuri che il pulsante "AutoTrading" nella barra degli strumenti di MT5 sia verde per attivare l'EA sul grafico.

Sezione 2: Parametri di Input Dettagliati

A. Selezione del Provider e del Modello di IA

Select_AI_Provider

Questo menu a tendina Le permette di scegliere il Suo provider di IA: AI_GEMINI_COMPAT (per modelli compatibili con Gemini), AI_OPENAI (per modelli di OpenAI), o AI_NATIVE.

OpenAI_Model_Used

Un input di testo dove si specifica il nome esatto del modello di OpenAI, ad es., gpt-4o.

Custom_OpenAI_Model

Selezioni questa casella su true se sta fornendo un nome di modello di OpenAI personalizzato.

Gemini_Model_Used

Un input di testo dove si specifica il nome esatto del modello di Gemini, ad es., gemini-1.5-flash.

Custom_Gemini_Model

Selezioni questa casella su true se sta fornendo un nome di modello di Gemini personalizzato.

B. Pannello di Approfondimenti Armonici (Pannello IA)

show_AI_Assistant_panel (Predefinito: false)

Impostare su true per visualizzare sul grafico il pannello che fornisce approfondimenti dall'IA e controlli operativi.

Move_Panel_Left-Right / Up-Down

Questi parametri regolano la posizione orizzontale e verticale del pannello sul Suo grafico.

Adjust_Panel_Width / Height

Questi parametri impostano le dimensioni del pannello sul grafico.

Panel Colors

Questi parametri Le permettono di personalizzare i colori per lo sfondo del pannello, i pulsanti attivi ("on"), i pulsanti inattivi ("off") e il testo.

Copy_&_Paste_Your_OpenAI_API_Key_Here

Questo è il campo dove deve incollare la Sua chiave API personale di OpenAI quando è pronto per abilitare le funzionalità di OpenAI.

Copy_&_Paste_Your_Gemini_API_Key_Here

Questo è il campo dove deve incollare la Sua chiave API personale di Google Gemini quando è pronto per abilitare le funzionalità di Gemini.

OpenAI_Timeout_ms

Definisce il tempo massimo in millisecondi che l'EA attenderà per una risposta dall'API prima di scadere.

Use_AI_Entry_Signal_Validation (Predefinito: false)

Impostare su true per permettere all'IA di effettuare un controllo finale sui segnali di trading, analizzando notizie e sentiment relativi a USD e JPY prima dell'ingresso.

Use_AI_Directional_Entry_Bias (Predefinito: false)

Impostare su true per permettere all'IA di determinare la direzione generale del mercato (solo ACQUISTO, solo VENDITA, o ENTRAMBI) basandosi su fattori macroeconomici.

Use_AI_Optimization_Assistant (Predefinito: false)

Impostare su true per ricevere suggerimenti di ottimizzazione dei parametri potenziati dall'IA.

C. Opzioni IA per MTF (Multi-Timeframe)

Use_AI_Powered_Multi_TF_Confluence_Filtration (Predefinito: false)

Se impostato su true, abilita i controlli potenziati dall'IA per la confluenza dei trend su timeframe superiori.

TF_List_For_Confluence_Filtration

Una lista di timeframe separati da virgole (es: H4,D1) che l'IA deve controllare per la confluenza con il segnale H1.

D. Gestione del Rischio e ID Operazione

lot_sizing_method

Questo menu a tendina determina come viene calcolato il volume della Sua operazione: FIXED_LOT (lotto fisso), DYNAMIC_LOT_DOLLAR_RISK (lotto dinamico per rischio in dollari), o DYNAMIC_LOT_RISK_PERCENT (lotto dinamico per percentuale di rischio del saldo).

Fixed_Lot_Entry_Amount

La dimensione del lotto statico utilizzata per tutte le operazioni se il metodo di lottizzazione è FIXED_LOT.

Balance_dollars_per_.01_traded

Usato con DYNAMIC_LOT_DOLLAR_RISK. Imposta l'importo in dollari rischiato per ogni 0.01 lotto, che funziona insieme al Suo stop loss per calcolare il volume finale.

percent_of_balance_to_trade

Usato con DYNAMIC_LOT_RISK_PERCENT. È la percentuale del Suo capitale/saldo del conto che rischierà in una singola operazione.

pip_calculation_for_risk_percent_mode

Un input numerico cruciale per un calcolo accurato della dimensione del lotto, che chiarisce come vengono interpretati i pip per la quotazione del Suo specifico broker (es: 10 per 1.0 pip standard nei prezzi delle coppie con JPY a 3 cifre).

trade_direction

Un override manuale per la direzione dell'operazione: BUY_ONLY (solo acquisto), SELL_ONLY (solo vendita), o BOTH (entrambi).

Select_Stop_loss_level

Determina come viene impostato lo Stop Loss: SL_FROM_SIGNAL (usa la logica interna dell'EA) o SL_CUSTOM_PIPS (usa il Suo valore di pips personalizzato).

Select_take_profit_level

Determina come viene impostato il Take Profit: TP_FROM_SIGNAL (usa la logica interna dell'EA) o TP_CUSTOM_PIPS (usa il Suo valore di pips personalizzato).

E. Parametri del Magic Number

unique_base_magic_number

Un identificatore unico per le operazioni di Fuji Wave. Deve assicurarsi che questo numero sia diverso per ogni istanza di EA in esecuzione sul Suo terminale.

F. Impostazioni di Protezione dell'Ingresso

max_allowed_spread_to_open

Imposta lo spread massimo consentito in punti per l'apertura di una nuova operazione. Se lo spread corrente supera questo valore, nessuna operazione sarà eseguita.

max_open_positions_across_account

Un limite globale sul numero totale di posizioni aperte consentite.

max_open_lots_across_account

Un limite globale sulla dimensione totale dei lotti aperti su tutte le posizioni.

check_for_entry_every_N_seconds

Definisce la frequenza, in secondi, con cui l'EA cercherà nuovi segnali di ingresso.

G. Impostazioni di Protezione Giornaliera

daily_loss_limit

La percentuale massima del Suo saldo giornaliero iniziale che è disposto a perdere prima che l'EA interrompa automaticamente tutte le nuove operazioni del giorno.

daily_DD_limit

Il limite di drawdown giornaliero, anch'esso impostato come percentuale.

protection_reset_hour

L'ora del server del broker (0-23) in cui tutti i limiti di protezione giornaliera vengono ripristinati per il giorno di trading successivo.

H. Impostazioni di Protezione del Conto

minimum_equity_level

Se il capitale del Suo conto scende al di sotto di questo valore assoluto in dollari, tutte le operazioni si fermeranno.

maximum_equity_DD_%

Un drawdown massimo generale del capitale, impostato come percentuale dal picco più alto di capitale raggiunto.

maximum_equity_level

Agisce come un obiettivo di profitto totale. Le operazioni si fermeranno se il capitale del conto raggiunge questo valore assoluto in dollari.

I. Impostazioni del Filtro Notizie

News_Priority

Questo menu a tendina controlla il filtro notizie: NewsFilter_Disabled (disabilitato), Filter_High_Impact (filtra notizie ad alto impatto), o Filter_Medium_and_High_Impact (filtra notizie a medio e alto impatto).

set_news_currencies

Un input di testo dove si definiscono le valute da monitorare per le notizie. Per Fuji Wave, dovrebbe essere impostato su USD,JPY.

upcoming_...News_Trade_Buffer(MINUTES)

Questi parametri definiscono il numero di minuti per interrompere le operazioni prima di un evento di notizie programmato a impatto medio o alto.

trade_buffer_after_...news(MINUTES)

Questi parametri definiscono il numero di minuti da attendere dopo un evento di notizie prima di riprendere le operazioni.

Number_of_headlines_to_display

Imposta quanti titoli di notizie imminenti vengono mostrati sul pannello del grafico.

J. Impostazioni di Visualizzazione del Pannello Statistiche

display_position_stats

Se impostato su true, l'EA visualizzerà sul grafico le statistiche relative alle sue posizioni attualmente aperte.

display_EA_statistics

Se impostato su true, l'EA visualizzerà sul grafico le statistiche generali sulle prestazioni.

seconds_between_panel_refresh

Definisce la frequenza, in secondi, con cui i pannelli delle statistiche sul grafico vengono aggiornati.

K. Impostazioni del Pannello di Logica Armonica

PanelX / PanelY

Questi parametri controllano le coordinate X e Y per posizionare questo specifico pannello della strategia sul grafico.

PanelWidth / PanelHeight

Questi parametri controllano la larghezza e l'altezza del pannello.

LineSpacing

Questo parametro regola la spaziatura verticale per il testo all'interno del pannello.

BullishEntireColor / BearishEntireColor

Questi parametri controllano i colori per gli elementi visivi rialzisti e ribassisti all'interno del pannello.

L. Impostazioni dell'Orario di Sessione

session...OpenHour / session...CloseHour

Questi parametri Le permettono di definire gli orari di trading specifici per ogni giorno della settimana, in base all'ora del server del Suo broker.

sessionIgnoreSunday

Se impostato su true, l'EA non effettuerà alcuna operazione di domenica.

sessionCloseAtSessionClose

Se impostato su true, qualsiasi operazione ancora aperta all'orario di chiusura della sessione definito verrà chiusa automaticamente.

sessionCloseAtFridayClose

Se impostato su true, tutte le operazioni aperte verranno chiuse automaticamente alla fine della sessione di venerdì per evitare di mantenere posizioni durante il fine settimana.

M. Log di Interrogazione del Mercato (MIL)

Show_Strategy_Monitor (Predefinito: false)

Impostare su true per visualizzare il pannello di log dettagliato della strategia sul Suo grafico.

SMP_...

Questo è un set completo di coordinate e impostazioni di aspetto (posizione X/Y, Larghezza/Altezza, Spaziatura linee, Numero massimo di righe di log) per questo pannello di monitoraggio.

Sezione 3: Il Suo Viaggio nel Trading Intelligente

Il Suo viaggio con Fuji Wave dovrebbe seguire un percorso metodico. Per prima cosa, inizi eseguendo l'EA senza le sue funzionalità di IA attivate. Ciò significa mantenere i parametri Use_AI_Entry_Signal_Validation e Use_AI_Directional_Entry_Bias impostati su false. Lasci che operi per diverse settimane su un conto demo per costruire una base di riferimento e convalidare le sue prestazioni di base sul feed USDJPY H1 del Suo specifico broker.

Successivamente, una volta soddisfatto delle prestazioni di base, può attivare l'Harmonic AI Engine. Vada negli Input del Suo EA, aggiunga le Sue chiavi API nei campi designati e quindi imposti una o entrambe le principali funzionalità di IA su true. Si raccomanda anche di abilitare show_AI_Assistant_panel in questa fase per vedere l'analisi in tempo reale dell'IA direttamente sul Suo grafico.

Infine, deve monitorare e adattarsi continuamente. Il ritmo del mercato è dinamico. Presti molta attenzione alle prestazioni dell'EA e sia pronto a effettuare regolazioni ponderate e basate sui dati ai parametri secondo necessità, per assicurarsi di rimanere in armonia con il flusso del mercato.


Recensioni 19
Issa1988
154
Issa1988 2025.09.10 22:25 
 

Very good!

Benjamin Afedzie
3154
Benjamin Afedzie 2025.06.11 19:09 
 

great work

ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.26 01:29 
 

Tuned my own strategy for GBPUSD on H1, and now the performance is outstanding. Huge thanks to the creator for this brilliant EA.

