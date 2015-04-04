Maximus Ai

Maximus AI ile Tanışın: EURUSD'de Güç ve İstikrar

Öngörülemeyen scalping botlarından ve güvenilmez stratejilerden yoruldunuz mu? Maximus AI farklı bir amaç için tasarlandı: istikrarlı ve likit EURUSD H1 zaman diliminde tutarlı ve akıllı işlemler gerçekleştirmek. Gücü ve sağlam mantığından adını alan Maximus AI, gelişmiş bir iç sinir ağını dünyanın önde gelen Büyük Dil Modelleri'nin (LLM) analitik gücüyle birleştiren, MetaTrader 5 için gelişmiş bir Uzman Danışman'dır.

Bu, sadece bir başka indikatör tabanlı robot değildir. Maximus AI, veriye dayalı kararlara, sermaye korumasına ve stratejik avantaja değer veren ciddi yatırımcılar için tasarlanmış yeni nesil otomatik işlem sistemini temsil eder.

Yapay Zeka Çekirdeği: Maximus'u Farklı Kılan Nedir?

Maximus AI'ı gerçekten diğerlerinden ayıran şey, çığır açan ikili yapay zeka doğrulama sistemidir:

Öncelikle, İç Sinir Ağı, yüksek olasılıklı işlem kurulumlarını belirlemek için özel olarak EURUSD H1 fiyat hareketleri üzerine eğitilmiş, ince ayarlı bir mantık kullanır. İkinci olarak, Harici LLM Doğrulaması (API Entegrasyonu) aracılığıyla Maximus AI, herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce Google Gemini veya OpenAI ChatGPT API'sine bağlanarak nihai bir doğrulama yapar. Bu devrim niteliğindeki özellik, kurulumu daha geniş piyasa duyarlılığı ve bağlamsal verilerle karşılaştırarak piyasadaki başka hiçbir EA'nın sunmadığı ikinci bir akıllı onay katmanı sağlar.

Değiştirilebilir Yapay Zeka Girdileri ile tam kontrole sahip olursunuz. Girişler için LLM onayını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Yapay Zeka Doğrulamasını Kullanabilir, mevcut trendin gerçek zamanlı analizi için bir Yapay Zeka Trend Yönü Analizi talep edebilir veya değişen piyasa koşullarına göre EA'nın Yapay Zeka ile Optimizasyonu için öneriler alabilirsiniz.

Prop Firm'ler İçin Hazır ve Profesyoneller İçin Geliştirildi

Bir prop firm'ün sınavını geçmek, disiplin ve hassas risk yönetimi gerektirir. Maximus AI, bu gereksinimleri karşılamak ve aşmak için sıfırdan inşa edilmiştir.

Gelişmiş Hesap Koruma Paketi, yüksek spread'li, değişken haber olayları sırasında işlemlere girmeyi önleyen bir Maksimum Spread Kontrolü içerir. Ayrıca, aşırı kaldıraç kullanımını önlemek için Maksimum Açık Pozisyon Sayısı ve Maksimum Toplam Lot limitleri belirleyerek sıkı bir Pozisyon Kontrolü uygulayabilirsiniz. Ek olarak, sermayenizi korumak ve prop firm kurallarına uymak için Maksimum Günlük Drawdown (%) (MAD), Maksimum Günlük Drawdown (Para Birimi), Maksimum Günlük Kayıp ve katı bir Maksimum Equity Drawdown (%) durdurma seviyesi gibi girdilerle Sıkı Drawdown Yönetimi özelliklerine sahiptir.

Ayrıca Esnek Risk Yönetimi Girdileri sunar. Tutarlı pozisyon boyutlandırması için Sabit Lot, hesap bakiyenizin yüzdesi olarak lot boyutunu otomatik olarak hesaplamak için Risk Yüzdesi veya işlem başına sabit bir dolar risk miktarına göre pozisyonları boyutlandırmak için Dinamik Dolar Riski seçeneklerinden birini seçebilirsiniz.

Tam Stratejik Kontrol: Kendi Tarzınızda İşlem Yapın

Maximus AI, sizin işlem tarzınıza uyum sağlar, tersi değil. Tam Seans Özelleştirmesi ile Pazar Açılış/Kapanış, Pazartesi-Perşembe Açılış/Kapanış ve Cuma Açılış/Kapanış için ayrı girdilerle haftanın her bölümü için kesin işlem saatleri belirleyebilirsiniz. Bu, haber olaylarından kolayca kaçınmanıza veya Londra veya New York gibi belirli piyasa seanslarını hedeflemenize olanak tanır.

Optimum Performans İçin Öneriler

Optimum performans için düşük spread'li ve hızlı emir iletimi olan saygın bir ECN Broker kullanmanızı öneririz. Gerekli Platform MetaTrader 5 (MT5), belirlenen Parite EURUSD ve Zaman Dilimi H1'dir. Son olarak, EA'nın 7/24 kesintisiz çalışmasını sağlamak için bir Sanal Özel Sunucu (VPS) kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

EURUSD İşlem Ortağınız

Maximus AI, bir Uzman Danışman'dan daha fazlasıdır; modern Forex piyasası için tasarlanmış kapsamlı, akıllı bir işlem ortağıdır. H1 zaman diliminin istikrarını, yeni nesil yapay zekanın zekasını ve profesyonel yatırımcıların gerektirdiği sağlam korumayı sunar.

Strateji Test Edicinizde Maximus AI'ı test etmek için ücretsiz demoyu bugün indirin! Yapay zeka tarafından doğrulanmış işlemlerin gücüne tanık olun ve EURUSD stratejinizin kontrolünü elinize alın.


