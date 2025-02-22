Fuji Wave

Fuji Wave : Description du Produit

Adoptez le rythme serein mais puissant du Yen avec Fuji Wave, la solution de trading de premier ordre méticuleusement conçue pour le graphique USDJPY H1. Êtes-vous fatigué des EA (Expert Advisors) qui sont sourds aux murmures subtils et aux puissants courants sous-jacents du marché ? Fuji Wave est conçu pour écouter, interprétant le flux du marché avec la clarté et la précision d'un maître Zen.

Au cœur de Fuji Wave se trouve son réseau de neurones avancé, suralimenté par une intégration directe avec OpenAI et Google Gemini. Ce double noyau d'IA analyse les schémas harmoniques et les points de pression sur le graphique H1, identifiant les moments d'accumulation calme avant une puissante vague de momentum. Avant d'exécuter une transaction, il consulte les Grands Modèles de Langage pour valider ses conclusions par rapport au sentiment macroéconomique mondial et aux nouvelles affectant le Dollar américain et le Yen japonais, garantissant que chaque transaction est synchronisée avec le véritable rythme du marché. Ce n'est pas seulement de l'automatisation ; c'est une navigation de marché éclairée.

Bénéficiez d'une intégration sereine et transparente avec votre plateforme MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. L'Expert Advisor Fuji Wave s'installe en quelques minutes, déployant une force analytique profondément intelligente sur vos graphiques. Notre technologie rend l'intégration d'IA sophistiquée simple et puissante, vous donnant l'avantage de niveau institutionnel nécessaire pour maîtriser les mouvements élégants et souvent complexes de la paire USDJPY.

Choisissez Fuji Wave et tradez en harmonie avec les courants puissants et invisibles du marché.

Maîtriser Fuji Wave : Un Guide Opérationnel Complet

Ce guide fournit une description détaillée de chaque paramètre d'entrée et fonctionnalité opérationnelle, vous permettant d'affiner Fuji Wave selon votre style de trading précis et votre tolérance au risque.

Première Étape Cruciale

Par défaut, Fuji Wave est installé avec ses fonctionnalités avancées du Harmonic AI Engine DÉSACTIVÉES. Dans cet état, l'EA se fie uniquement à son noyau algorithmique principal et robuste. Nous recommandons fortement d'utiliser l'EA dans cet état par défaut, avec l'IA désactivée, pendant les premières semaines. Cela vous permet de valider ses performances de base sur le flux USDJPY de votre courtier spécifique avant d'activer la couche d'analyse IA plus profonde.

Note Opérationnelle Importante

Cet EA peut utiliser une quantité importante de la mémoire de votre terminal MT5, surtout lorsque les intégrations IA sont actives. Pour des performances optimales, un terminal MT5 dédié sur un Serveur Privé Virtuel (VPS) est conseillé. Nous ne recommandons pas d'exécuter Fuji Wave simultanément avec d'autres EA sur le même terminal.

Section 1 : Activation du Système Étape par Étape

Pour rendre Fuji Wave opérationnel, assurez-vous d'abord que le trading algorithmique est autorisé sur votre compte de trading MT5 via votre courtier. Ensuite, chargez l'EA en faisant glisser Fuji Wave.ex5 de la fenêtre du Navigateur sur un graphique USDJPY H1. Lorsque la fenêtre des propriétés apparaît, allez à l'onglet "Commun" et cochez "Permettre le trading algorithmique". Pour que la fonctionnalité IA fonctionne ultérieurement, vous devez ajouter les URL de WebRequest requises. Dans votre terminal MT5, allez à Outils -> Options -> Onglet Expert Advisors, cochez "Permettre les requêtes Web pour les URL listées" et ajoutez les URL fournies dans votre documentation d'achat. Configurez immédiatement vos protections principales dans l'onglet "Entrées" sous la section "Gestion des Risques et ID de Transaction", en définissant votre lot_sizing_method et les valeurs correspondantes. Initialement, laissez les fonctions IA, telles que Use_AI_Entry_Signal_Validation et Use_AI_Directional_Entry_Bias , sur false et n'ajoutez pas encore vos clés API. Enfin, assurez-vous que le bouton "AutoTrading" de votre barre d'outils MT5 est vert pour activer l'EA sur le graphique.

Section 2 : Paramètres d'Entrée Détaillés

A. Sélection du Fournisseur et du Modèle d'IA

Select_AI_Provider

Ce menu déroulant vous permet de choisir votre fournisseur d'IA : AI_GEMINI_COMPAT (pour les modèles compatibles Gemini), AI_OPENAI (pour les modèles OpenAI), ou AI_NATIVE.

OpenAI_Model_Used

Une entrée de texte où vous spécifiez le nom exact du modèle OpenAI, par ex., gpt-4o.

Custom_OpenAI_Model

Cochez cette case sur true si vous fournissez un nom de modèle OpenAI personnalisé.

Gemini_Model_Used

Une entrée de texte où vous spécifiez le nom exact du modèle Gemini, par ex., gemini-1.5-flash.

Custom_Gemini_Model

Cochez cette case sur true si vous fournissez un nom de modèle Gemini personnalisé.

B. Panneau d'Aperçus Harmoniques (Panneau IA)

show_AI_Assistant_panel (Par défaut : false)

Réglez sur true pour afficher le panneau sur le graphique qui fournit des aperçus de l'IA et des contrôles opérationnels.

Move_Panel_Left-Right / Up-Down

Ces paramètres ajustent la position horizontale et verticale du panneau sur votre graphique.

Adjust_Panel_Width / Height

Ces paramètres définissent les dimensions du panneau sur le graphique.

Panel Colors

Ces paramètres vous permettent de personnaliser les couleurs pour le fond du panneau, les boutons actifs ("on"), les boutons inactifs ("off") et le texte.

Copy_&_Paste_Your_OpenAI_API_Key_Here

C'est le champ où vous devez coller votre clé API personnelle d'OpenAI lorsque vous êtes prêt à activer les fonctionnalités d'OpenAI.

Copy_&_Paste_Your_Gemini_API_Key_Here

C'est le champ où vous devez coller votre clé API personnelle de Google Gemini lorsque vous êtes prêt à activer les fonctionnalités de Gemini.

OpenAI_Timeout_ms

Définit le temps maximum en millisecondes que l'EA attendra pour une réponse de l'API avant de s'arrêter.

Use_AI_Entry_Signal_Validation (Par défaut : false)

Réglez sur true pour permettre à l'IA d'effectuer une vérification finale des signaux de trading, en analysant les nouvelles et les sentiments liés à l'USD et au JPY avant l'entrée.

Use_AI_Directional_Entry_Bias (Par défaut : false)

Réglez sur true pour permettre à l'IA de déterminer le biais directionnel global (ACHAT seulement, VENTE seulement, ou LES DEUX) en fonction des facteurs macroéconomiques.

Use_AI_Optimization_Assistant (Par défaut : false)

Réglez sur true pour recevoir des suggestions d'optimisation de paramètres basées sur l'IA.

C. Options IA MTF (Multi-Timeframe)

Use_AI_Powered_Multi_TF_Confluence_Filtration (Par défaut : false)

Lorsqu'il est réglé sur true, cela active les vérifications basées sur l'IA pour la confluence des tendances sur des horizons de temps supérieurs.

TF_List_For_Confluence_Filtration

Une liste d'horizons de temps séparés par des virgules (ex: H4,D1) que l'IA doit vérifier pour la confluence avec le signal H1.

D. Gestion des Risques et ID de Transaction

lot_sizing_method

Ce menu déroulant détermine comment le volume de votre transaction est calculé : FIXED_LOT (lot fixe), DYNAMIC_LOT_DOLLAR_RISK (lot dynamique par risque en dollars), ou DYNAMIC_LOT_RISK_PERCENT (lot dynamique par pourcentage de risque du solde).

Fixed_Lot_Entry_Amount

La taille de lot statique utilisée pour toutes les transactions si la méthode de lot est FIXED_LOT.

Balance_dollars_per_.01_traded

Utilisé avec DYNAMIC_LOT_DOLLAR_RISK. Définit le montant en dollars risqué pour chaque 0.01 lot, qui fonctionne avec votre stop loss pour calculer le volume final.

percent_of_balance_to_trade

Utilisé avec DYNAMIC_LOT_RISK_PERCENT. C'est le pourcentage de votre capital/solde de compte que vous risquerez sur une seule transaction.

pip_calculation_for_risk_percent_mode

Une entrée numérique cruciale pour un calcul précis de la taille de lot, clarifiant comment les pips sont interprétés pour la tarification de votre courtier spécifique (ex: 10 pour 1.0 pip standard dans les prix des paires avec JPY à 3 chiffres).

trade_direction

Une commande manuelle pour la direction de la transaction : BUY_ONLY (achat seulement), SELL_ONLY (vente seulement), ou BOTH (les deux).

Select_Stop_loss_level

Détermine comment le Stop Loss est défini : SL_FROM_SIGNAL (utilise la logique interne de l'EA) ou SL_CUSTOM_PIPS (utilise votre valeur de pips personnalisée).

Select_take_profit_level

Détermine comment le Take Profit est défini : TP_FROM_SIGNAL (utilise la logique interne de l'EA) ou TP_CUSTOM_PIPS (utilise votre valeur de pips personnalisée).

E. Paramètres du Nombre Magique

unique_base_magic_number

Un identifiant unique pour les transactions de Fuji Wave. Vous devez vous assurer que ce numéro est différent pour chaque instance d'EA exécutée sur votre terminal.

F. Paramètres de Protection d'Entrée

max_allowed_spread_to_open

Définit le spread maximum autorisé en points pour qu'une nouvelle transaction puisse être ouverte. Si le spread actuel dépasse cette valeur, aucune transaction ne sera effectuée.

max_open_positions_across_account

Une limite globale sur le nombre total de positions ouvertes autorisées.

max_open_lots_across_account

Une limite globale sur la taille totale des lots ouverts sur toutes les positions.

check_for_entry_every_N_seconds

Définit la fréquence, en secondes, à laquelle l'EA cherchera de nouveaux signaux d'entrée.

G. Paramètres de Protection Quotidienne

daily_loss_limit

Le pourcentage maximum de votre solde quotidien initial que vous êtes prêt à perdre avant que l'EA ne suspende automatiquement toute nouvelle transaction pour la journée.

daily_DD_limit

La limite de drawdown quotidien, également définie en pourcentage.

protection_reset_hour

L'heure du serveur du courtier (0-23) à laquelle toutes les limites de protection quotidiennes sont réinitialisées pour le jour de bourse suivant.

H. Paramètres de Protection du Compte

minimum_equity_level

Si le capital de votre compte tombe en dessous de cette valeur absolue en dollars, toutes les transactions s'arrêteront.

maximum_equity_DD_%

Un drawdown maximum global du capital, défini en pourcentage à partir du plus haut pic de capital atteint.

maximum_equity_level

Agit comme un objectif de profit total. Les transactions s'arrêteront si le capital du compte atteint cette valeur absolue en dollars.

I. Paramètres du Filtre de Nouvelles

News_Priority

Ce menu déroulant contrôle le filtre de nouvelles : NewsFilter_Disabled (désactivé), Filter_High_Impact (filtrer les nouvelles à fort impact), ou Filter_Medium_and_High_Impact (filtrer les nouvelles à impact moyen et fort).

set_news_currencies

Une entrée de texte où vous définissez les devises à surveiller pour les nouvelles. Pour Fuji Wave, cela devrait être réglé sur USD,JPY.

upcoming_...News_Trade_Buffer(MINUTES)

Ces paramètres définissent le nombre de minutes pour suspendre les transactions avant un événement d'actualité programmé à impact moyen ou élevé.

trade_buffer_after_...news(MINUTES)

Ces paramètres définissent le nombre de minutes à attendre après un événement d'actualité avant de reprendre les transactions.

Number_of_headlines_to_display

Définit le nombre de titres d'actualités à venir affichés sur le panneau du graphique.

J. Paramètres d'Affichage du Panneau de Statistiques

display_position_stats

Si réglé sur true, l'EA affichera des statistiques sur ses positions actuellement ouvertes sur le graphique.

display_EA_statistics

Si réglé sur true, l'EA affichera des statistiques de performance générales sur le graphique.

seconds_between_panel_refresh

Définit la fréquence, en secondes, à laquelle les panneaux de statistiques sur le graphique sont mis à jour.

K. Paramètres du Panneau de Logique Harmonique

PanelX / PanelY

Ces paramètres contrôlent les coordonnées X et Y pour positionner ce panneau spécifique à la stratégie sur le graphique.

PanelWidth / PanelHeight

Ces paramètres contrôlent la largeur et la hauteur du panneau.

LineSpacing

Ce paramètre ajuste l'espacement vertical pour le texte à l'intérieur du panneau.

BullishEntireColor / BearishEntireColor

Ces paramètres contrôlent les couleurs des éléments visuels haussiers et baissiers à l'intérieur du panneau.

L. Paramètres des Horaires de Session

session...OpenHour / session...CloseHour

Ces paramètres vous permettent de définir les heures de trading spécifiques pour chaque jour de la semaine, en fonction de l'heure du serveur de votre courtier.

sessionIgnoreSunday

Si réglé sur true, l'EA ne placera aucune transaction le dimanche.

sessionCloseAtSessionClose

Si réglé sur true, toute transaction encore ouverte à l'heure de clôture de la session définie sera automatiquement fermée.

sessionCloseAtFridayClose

Si réglé sur true, toutes les transactions ouvertes seront automatiquement fermées à la fin de la session du vendredi pour éviter de conserver des positions pendant le week-end.

M. Journal d'Interrogation du Marché (MIL)

Show_Strategy_Monitor (Par défaut : false)

Réglez sur true pour afficher le panneau de journal de stratégie détaillé sur votre graphique.

SMP_...

Ceci est un ensemble complet de coordonnées et de paramètres d'apparence (position X/Y, Largeur/Hauteur, Espacement des lignes, Nombre max de lignes de journal) pour ce panneau de surveillance.

Section 3 : Votre Parcours dans le Trading Intelligent

Votre parcours avec Fuji Wave doit suivre un chemin méthodique. Tout d'abord, commencez par exécuter l'EA sans ses fonctionnalités d'IA activées. Cela signifie maintenir les paramètres Use_AI_Entry_Signal_Validation et Use_AI_Directional_Entry_Bias sur false. Laissez-le trader pendant plusieurs semaines sur un compte de démonstration pour établir une base de référence et valider ses performances de base sur le flux USDJPY H1 de votre courtier spécifique.

Ensuite, une fois que vous êtes satisfait des performances de base, vous pouvez activer le Harmonic AI Engine. Allez dans les paramètres d'entrée de votre EA, ajoutez vos clés API dans les champs désignés, puis réglez une ou les deux fonctionnalités principales de l'IA sur true. Il est également recommandé d'activer le show_AI_Assistant_panel à ce stade pour voir l'analyse en temps réel de l'IA directement sur votre graphique.

Enfin, vous devez surveiller et vous adapter en permanence. Le rythme du marché est dynamique. Portez une attention particulière aux performances de l'EA et soyez prêt à apporter des ajustements réfléchis et basés sur les données aux paramètres selon les besoins, pour vous assurer de rester en harmonie avec le flux du marché.


Avis 19
Issa1988
154
Issa1988 2025.09.10 22:25 
 

Very good!

Benjamin Afedzie
3154
Benjamin Afedzie 2025.06.11 19:09 
 

great work

ryanbrooks
2144
ryanbrooks 2025.05.26 01:29 
 

Tuned my own strategy for GBPUSD on H1, and now the performance is outstanding. Huge thanks to the creator for this brilliant EA.

