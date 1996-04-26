HiLoTren IQ7 — Limites de Mercado Inteligentes e Mapeamento de Pivô

Defina seus níveis de negociação com precisão de IA.

HiLoTren IQ7 é um indicador inteligente baseado em pivô que plota automaticamente pontos de pivô , zonas de resistência (R1–R3) e suporte (S1–S3) diretamente no seu gráfico.

Ele fornece uma estrutura visual clara para identificar limites de mercado, zonas de reversão e níveis de continuação de tendência — tudo calculado em tempo real.

Principais Características

Auto Pivot Engine — calcula pivôs diários e níveis R/S instantaneamente.

— calcula pivôs diários e níveis R/S instantaneamente. Visualização de zona dinâmica — linhas de suporte/resistência adaptáveis com coloração de zona.

— linhas de suporte/resistência adaptáveis com coloração de zona. Funciona em qualquer símbolo — Forex, ouro, criptomoedas e índices suportados.

— Forex, ouro, criptomoedas e índices suportados. Configuração Plug & Play — simplicidade sem necessidade de configuração.

— simplicidade sem necessidade de configuração. Ideal para ordens de limite e parada — visualize zonas de entrada de alta probabilidade antes que o preço reaja.

Parte do ecossistema de negociação IQ7

Combine HiLoTren IQ7 with:

OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.

Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.

Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries. You can find these products in the Profile description: "BATIK" https://mql5 com/ru/users/BATIK

Juntos, eles formam a Série IQ7 — transformando dados de mercado complexos em inteligência comercial acionável.

Por que os traders escolhem o HiLoTren IQ7

• Detecta automaticamente zonas de pivô, resistência e suporte em tempo real

• Estrutura visual limpa que se adapta à volatilidade

• Sem repintura ou atraso — os níveis permanecem consistentes

• Perfeito para combinar com estratégias de reversão ou de fuga

Garantia de devolução de dinheiro

Sua compra é protegida pela Garantia de Reembolso de Dinheiro do Administrador oficial do MQL5.com .

Sem riscos. Sem complicações. Confiança total.

Negocie com mais inteligência. Reaja mais rápido. Defina sua vantagem.

HiLoTren IQ7 — Transforme cada nível de mercado em uma oportunidade clara de negociação.

© 2025 Projeto IQ7 — Desenvolvido pelo CyberBot AI Engine