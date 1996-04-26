HiLoTren IQ7
- インディケータ
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- バージョン: 61.0
- アップデート済み: 4 1月 2026
HiLoTren IQ7 — スマートな市場境界とピボットマッピング
AI の精度で取引レベルを定義します。
HiLoTren IQ7 は、ピボット ポイント、レジスタンス (R1 ～ R3) 、およびサポート (S1 ～ S3)ゾーンをチャート上に直接自動的にプロットする、インテリジェントなピボット ベースのインジケーターです。
市場の境界、反転ゾーン、トレンド継続レベルを識別するための明確な視覚的フレームワークを提供し、すべてリアルタイムで計算されます。
主な特徴
- 自動ピボット エンジン— 毎日のピボット、R/S レベルを即座に計算します。
- 動的ゾーンの視覚化— ゾーンの色分けによる適応型サポート/レジスタンス ライン。
- あらゆるシンボルで動作します- 外国為替、金、暗号通貨、インデックスがサポートされています。
- プラグ アンド プレイ セットアップ- 設定不要のシンプルさ。
- 指値注文とストップ注文に最適— 価格が反応する前に、高確率のエントリーゾーンを視覚化します。
IQ7トレーディングエコシステムの一部
Combine HiLoTren IQ7 with:
OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.
Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.
Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries.
You can find these products in the Profile description: "BATIK" https://mql5 com/ru/users/BATIK
これらを組み合わせることでIQ7 シリーズが構成され、複雑な市場データを実用的な取引情報に変換します。
トレーダーがHiLoTren IQ7を選ぶ理由
• ピボット、レジスタンス、サポートゾーンをリアルタイムで自動検出
• ボラティリティに適応するクリーンな視覚構造
• 再描画や遅延がなく、レベルは一定に保たれます
• 反転戦略やブレイクアウト戦略と組み合わせるのに最適です
返金保証
ご購入はMQL5.com 管理者による公式返金保証によって保護されます。
リスクなし。手間なし。絶対の信頼。
よりスマートに取引。より速く対応。優位性を確立。
HiLoTren IQ7 — あらゆる市場レベルを明確な取引機会に変えます。
© 2025 IQ7 プロジェクト — CyberBot AI エンジン搭載