HiLoTren IQ7 — 스마트 시장 경계 및 피벗 매핑

AI 정밀도로 거래 수준을 정의하세요.

HiLoTren IQ7은 피벗 포인트 , 저항(R1~R3) , 지지(S1~S3) 구역을 차트에 자동으로 표시하는 지능형 피벗 기반 지표 입니다.

시장 경계, 반전 구역, 추세 지속 수준을 식별하기 위한 명확한 시각적 프레임워크를 제공하며, 이는 모두 실시간으로 계산됩니다.

주요 특징

자동 피벗 엔진 - 일일 피벗과 R/S 레벨을 즉시 계산합니다.

- 일일 피벗과 R/S 레벨을 즉시 계산합니다. 동적 존 시각화 - 존 컬러링이 적용된 적응형 지지/저항선.

- 존 컬러링이 적용된 적응형 지지/저항선. 모든 기호에서 작동합니다 . 외환, 금, 암호화폐 및 지수가 지원됩니다.

. 외환, 금, 암호화폐 및 지수가 지원됩니다. 플러그 앤 플레이 설정 - 구성이 필요 없는 간편함.

- 구성이 필요 없는 간편함. 제한 및 정지 주문에 적합 - 가격이 반응하기 전에 높은 확률의 진입 구역을 시각화합니다.

IQ7 거래 생태계의 일부

Combine HiLoTren IQ7 with:

OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.

Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.

Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries. You can find these products in the Profile description: "BATIK" https://mql5 com/ru/users/BATIK

이 두 가지가 합쳐져 IQ7 시리즈를 구성하여 복잡한 시장 데이터를 실행 가능한 거래 정보로 전환합니다.

트레이더들이 HiLoTren IQ7을 선택하는 이유

• 실시간으로 피벗, 저항 및 지원 구역을 자동 감지합니다.

• 변동성에 적응하는 깔끔한 시각적 구조

• 다시 칠하거나 지연이 없습니다. 레벨이 일관되게 유지됩니다.

• 반전 또는 돌파 전략과 결합하는 데 적합합니다.

더 스마트하게 거래하세요. 더 빠르게 대응하세요. 당신의 경쟁력을 확립하세요.

HiLoTren IQ7 — 모든 시장 수준을 명확한 거래 기회로 전환하세요.

