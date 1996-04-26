HiLoTren IQ7
- 지표
- Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
- 버전: 61.0
- 업데이트됨: 4 1월 2026
HiLoTren IQ7 — 스마트 시장 경계 및 피벗 매핑
AI 정밀도로 거래 수준을 정의하세요.
HiLoTren IQ7은 피벗 포인트 , 저항(R1~R3) , 지지(S1~S3) 구역을 차트에 자동으로 표시하는 지능형 피벗 기반 지표 입니다.
시장 경계, 반전 구역, 추세 지속 수준을 식별하기 위한 명확한 시각적 프레임워크를 제공하며, 이는 모두 실시간으로 계산됩니다.
주요 특징
- 자동 피벗 엔진 - 일일 피벗과 R/S 레벨을 즉시 계산합니다.
- 동적 존 시각화 - 존 컬러링이 적용된 적응형 지지/저항선.
- 모든 기호에서 작동합니다 . 외환, 금, 암호화폐 및 지수가 지원됩니다.
- 플러그 앤 플레이 설정 - 구성이 필요 없는 간편함.
- 제한 및 정지 주문에 적합 - 가격이 반응하기 전에 높은 확률의 진입 구역을 시각화합니다.
IQ7 거래 생태계의 일부
Combine HiLoTren IQ7 with:
OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.
Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.
Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries.
You can find these products in the Profile description: "BATIK" https://mql5 com/ru/users/BATIK
이 두 가지가 합쳐져 IQ7 시리즈를 구성하여 복잡한 시장 데이터를 실행 가능한 거래 정보로 전환합니다.
트레이더들이 HiLoTren IQ7을 선택하는 이유
• 실시간으로 피벗, 저항 및 지원 구역을 자동 감지합니다.
• 변동성에 적응하는 깔끔한 시각적 구조
• 다시 칠하거나 지연이 없습니다. 레벨이 일관되게 유지됩니다.
• 반전 또는 돌파 전략과 결합하는 데 적합합니다.
환불 보장
귀하의 구매는 공식 MQL5.com 관리자 환불 보장 으로 보호됩니다.
위험도 없고, 번거로움도 없습니다. 완벽한 자신감.
더 스마트하게 거래하세요. 더 빠르게 대응하세요. 당신의 경쟁력을 확립하세요.
HiLoTren IQ7 — 모든 시장 수준을 명확한 거래 기회로 전환하세요.
© 2025 IQ7 프로젝트 — CyberBot AI 엔진 기반