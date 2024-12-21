GoldMinerRobot SI 2

Yeni Yıl hediyesi ve “GoldMinerRobot”un piyasaya sürülmesiyle, bu robotu satın alan veya kiralayan ilk 5 kişiye, satın alma sürelerine orantılı olarak ücretsiz MQL5 - VPS verilecektir.
Bu robotu 1 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 1 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.
Bu robotu 3 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 3 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.
Bu robotu 6 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 6 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız.
Bu robotu sınırsız olarak satın alırsanız veya bir yıl kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak bir yıl ücretsiz MQL5 VPS alacaksınız.

“Gold Miner Robot”, piyasayı doğru bir şekilde analiz etmek ve altın ticareti yapmak için tasarlanmış ve üretilmiş çok güçlü bir AI-Based robottur.Altın grafiğin her bir işareti "Keyvan Systems " tarafından 3 yılı aşkın araştırmaların ardından geliştirildi.

“Gold Miner Robot” fiyat analizi, trend analizine dayalı komplike bir algoritmik yaklaşım kullanır. Ayrıca, daha iyi piyasa analizi için MQL5.com'dan ücretsiz indirebileceğiniz “GoldMinerRobot SI 1” ve “GoldMinerRobot SI 2” adlı iki kişiselleştirilmiş gösterge daha sağladık; bu iki gösterge, robotta bulunan gelişmiş algoritmalara ek olarak daha iyi piyasa analizine de yardımcı olur.

“Gold Miner Robot” emrinizde olmaya hazır. Artık piyasayı an be an izlemenize gerek yok, her zaman çevrimiçi sisteminizde MQL5'teki VPS üzerinde “Gold Miner Robot”u çalıştırın ve ailenizle birlikte sevinçli ve keyifli anlar geçirin.

“Daily Time Frame” ve Meta Trader 4 için tasarlanan “Gold Miner Robot”, martingale olmadan, en iyi fiyat ve zamanda en iyi kısa ve uzun pozisyonları açar ve bunları AI temelinde yönetir.

"Gold Miner Robot"  hassas piyasalarda da koruma sağlar, pozisyon açmaz ve açık pozisyonları yönetir. Robot, piyasa eğilimine göre piyasanın normalden daha yüksek hacimli bir pozisyon açmak için uygun olduğunu belirlediğinde, işlem hacmini profesyonelce yönetir ve sizin için daha fazla kar elde etmek için işlem hacmini tamamen otomatik olarak değiştirir. Ancak, sizin kolaylığınız için, hesabınızdaki "Minimum" ve "Maksimum" altın işlem hacmini "Kişisel Risk Tolerans Seviyenize" göre belirleme olanağı sağladık. Ayrıca robotun ana menüsüne "Minimum Hesap Özsermaye Tutarı" ve "Maksimum Hesap Özsermaye Tutarı" girerek robotu istediğiniz gibi piyasadan çıkarabilir ve her şeyin sizin kontrolünüzde olmasını sağlayabilirsiniz.

Meta Trader Strateji Test Cihazında “GoldMinerRobot” testi için, lütfen dikkat:

Lütfen “Uzman Özellikleri” butonundan ve “GoldMinerRobot” ana menüsünden “GMT saatini kullan” değerini “YANLIŞ” olarak ayarlayın, çünkü bazı brokerlar işlem tiklerini GMT saatiyle kaydetmez.

Set Period = Günlük Set
Spread = 30

Çünkü gerçek zamanlı olarak, bu robot bu öğeleri tick by tick kontrol eder ve bu öğeler bu robot için önemlidir. Tek kelimeyle, her ayrıntı (en küçüğü bile) çok Karmaşık Algoritmalar ve “GoldMinerRobot”un iki kişiselleştirilmiş göstergesi için çok önemlidir.

Bu nedenle, bu robot tüm testlerde neredeyse 4 yıldır tek bir kaybeden pozisyon açmamıştır.

Ancak, “GoldMinerRobot” tarafından daha iyi pozisyon yönetimi için robotu gerçek zamanlı olarak çalıştırırken "GMT Saatini Kullan" değerini “TRUE” olarak ayarladığınızdan emin olmanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Bu robotu satın aldıktan sonra herhangi bir sorunuz varsa, lütfen çekinmeyin. Uzmanlarımız her zaman tüm sorularınızı yanıtlamaya hazırdır. Bu robotu satın aldıktan sonra, sorularınızı herhangi bir aşamada sorabileceğiniz ve robot için ücretsiz olarak tam kişisel destek alabileceğiniz bir gruba erişim sağlıyoruz. Lütfen robotu satın aldıktan sonra o gruba erişmek ve robot hakkında konuşabilmek için bize bir mesaj gönderin.

Daha fazla bilgi için lütfen bizi ziyaret edin:
Instagram / Telegram : @GoldMinerRobot
YouTube: Youtube.com/@GoldMinerRobot




Önerilen ürünler
Multi Timeframe ZigZag Indicator
Salman A A A T Bakhash
5 (2)
Göstergeler
Description: This indicator draw ZigZag Line in multiple time frame also search for Harmonic patterns before completion of the pattern. Features: Five instances of ZigZag indicators can be configured to any desired timeframe and inputs. Draw Harmonic pattern before pattern completion. Display Fibonacci retracement ratios. Configurable Fibonacci retracement ratios. Draw AB=CD based on Fibonacci retracement you define. You can define margin of error allowed in Harmonic or Fibonacci calculations
FREE
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT4 The Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator accurately identifies the key pivot points X, A, B, C, and D and automatically plots the harmonic structure on the chart. Bullish patterns appear in red, and bearish patterns in blue, providing clear insights into market trends. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Anti Butterfly Harmonic Pattern Indicator MT5  | ALL Products By  TradingFinderLab  | Best MT4 Indicator:  Ref
FREE
SR indicator
Alexander Chertnik
5 (1)
Göstergeler
SR is a support and resistance indicator, it shows major highs and lows by different colors. The color of a level is changing if the last high or low are touching it. After the closing of a bar above or below level, it will delete it. extern inputs: loop for candles / colors / drawing time *This indicator signal is not perfect and have to be used with other market analysis and confirmations.
FREE
BPR and SFP indicator ICT MT4
Eda Kaya
Göstergeler
BPR and SFP Indicator for ICT Trading on MT4 The BPR + SFP Indicator integrates two highly effective trading concepts: Breakout and Retest (BPR) and Swing Failure Pattern (SFP) . This combination enables traders to assess market strength and pinpoint optimal entry opportunities with greater accuracy. By analyzing price action and market reactions at significant levels, this indicator helps identify swing failures, breakouts, confirmations, and retracements. It offers clear visual alerts through
FREE
Fibonacci Progression With Breaks Indicator MT4
Eda Kaya
5 (1)
Göstergeler
Fibonacci Progression with Breaks Indicator MT4 Fibonacci Progression with Breaks Indicator MT4 interprets market price shifts incrementally, following the principles of the Fibonacci sequence. This technical indicator initiates from a key pivot and plots Fibonacci-based price zones aligned with the prevailing trend direction. Additionally, it highlights trade opportunities by displaying green and red arrows to indicate potential buy or sell setups. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indi
FREE
ON Trade Pivoteer
Abdullah Alrai
4 (1)
Göstergeler
Introducing the Pivot Point Selector Indicator: Your Ultimate Tool for Custom Pivot Levels Are you ready to take your trading to the next level? Say hello to the Pivot Point Selector Indicator, a game-changing tool that puts you in control of your pivot levels. This innovative indicator empowers you to choose three specific points that will determine the pivot level calculations, giving you unparalleled customization and precision in your trading strategy. Key Features and Benefits: Custom Pivo
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (48)
Göstergeler
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Alternate Shark Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Alternate Shark Harmonic Pattern Indicator MT4 The Alternate Shark Harmonic Pattern Indicator is a tool designed for detecting trend reversal points on the MetaTrader 4 platform. This pattern falls under the harmonic category in technical analysis. As a refined version of the classic shark, the alternate shark pattern features adjusted Fibonacci ratios and optimized price structures, allowing for improved accuracy in identifying potential reversals. In most cases, once this pattern completes on
FREE
Sofacero MTF Zigzag
Tran Viet So
Göstergeler
This is a Multi-Time-Frame Zigzag indicator You can change parameters of Zigzag, include Zigzag Depth, Zigzag Deviation, Zigzag Backstep. You can choose which Time Frame to display Zigzag by turn ShowXXX to true or false (ShowXXX = ShowM1, ShowM5, ShowM15...). Noted: Lower Time Frame Zigzag will not display on Higher Time Frame. Example: Your current Time Frame is H1, you can not see Zigzag of M1 to M30 even you turn them on.
Parabolic SAR Color Alert Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Parabolic SAR Color Alert Indicator MT4 The Parabolic SAR Color Alert Indicator MT4 applies dynamic-colored dots to visually represent the direction of the market trend. In this indicator, the dots appear either above or beneath the candlesticks to signal momentum shifts. Specifically, blue dots below the candles highlight bullish movement, while pink dots above the candles confirm bearish momentum. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  |  Parabolic SAR Color Alert In
FREE
ACD Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
ACD Indicator for MetaTrader 4 The ACD indicator, developed by Mark Fisher, is a technical analysis tool in MetaTrader 4 used to detect potential market trends and assess trend strength. The ACD system is built around identifying the market’s Opening Range (OR) and using it to establish key trading levels. This range typically includes the first 30 minutes to one hour of market activity. After defining the OR, traders identify levels A and C, derived from it, to guide trading decisions. These le
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Göstergeler
MACD indicator in MetaTrader 4/5 looks different than MACD does in most other charting software. That is because the MetaTrader 4/5 version of MACD displays the MACD line as a histogram when it is traditionally displayed as a line. Additionally, the MetaTrader 4/5 version computes the Signal line using an SMA, while according to MACD definition it is supposed to be an EMA. The MetaTrader 4/5 version also does not compute a true MACD Histogram (the difference between the MACD/Signal lines). This
FREE
Trend MA Candles
Claus Dietrich
4.14 (7)
Göstergeler
COLORED TREND MA / MACD CANDLES draw MA Candles above/below Moving Average in a single color draw MA as a leading Line like a Supertrend draw MA as a Channel => MA High and Low draw MACD Candles above and below 0 and Signal-Line Your  Advantage: a simple view of the trend direction a simple view over the higher trend direction a calmer chart for the eye clear rules can be defined Settings: Bars to process : 6000 is my default, this value is up to you Value Quick-Set : pre-Settings MACD 12 / 26
FREE
DR IDR for all sessions
Chi Chun Ho
4.93 (15)
Göstergeler
Updates 9/12/2023 - If you are looking for the Spock EA, I don't sell it anymore. DM me for more info. 24/10/2023  -  Check out my other products. Starting to roll out some EAs & indicators based on this range. Currently there is no MT5 version. I am using MT4 myself. So I will spend my time mostly to develop more extensive stats for the Stats version and maybe even an EA. But I might  develop a MT5 version. All depends on the demand. Meaning, the more people request it, the bigger the chan
FREE
OHLC Indicator by PipTick MT4
Michal Jurnik
5 (4)
Göstergeler
The   OHLC indicator   shows the current and historical values of High, Low, Open, Close and Mid for a specific time period. It can plot the current values or the values from the previous session. The indicator's range can be calculated from a daily, weekly, monthly, or user-specified session. Levels High  of the current or previous session. Low  of the current or previous session. Open  of current or previous session. Close  of the current or previous session. Midpoint  of the current or prev
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Göstergeler
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Göstergeler
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Göstergeler
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Forex Time Ext MT4
Yuriy Ponyatov
Göstergeler
An extended version of the indicator for visualizing the time ranges of key trading sessions: Asian, European and American. The main advantage of this indicator is the automatic construction of a price profile for a trading session. The indicator has the functionality to set the start and end time of each trading session, as well as automatically determine the time zone of the trading server. The indicators include the ability to work with minimal CPU usage and save RAM. In addition, the option
FREE
Awesome Pivot Indicator
Komang Putra Riswanjaya
Göstergeler
The Pivot Indicator is a vital tool for technical analysis used by traders in the financial markets. Designed to assist in identifying potential reversal points or trend changes, this indicator provides valuable insights into key levels in the market. Key features of the Pivot Indicator include: Automatic Calculations: The Pivot Indicator automatically calculates Pivot Point, Support, and Resistance levels based on the previous period's high, low, and close prices. This eliminates the complexity
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Göstergeler
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (1)
Göstergeler
Gösterge, grafikteki terminal RSI osilatörüne dayalı sinyalleri gösterir. Tekrarlanan sinyalleri filtrelemek mümkündür. Burada osilatör bir ters sinyal aramak için kullanılır. Salıncak stratejilerinde ve seviyelerden alım satımda bir giriş noktası olarak önerilir. Çok para birimli gösterge tablosu mevcuttur. Bununla birlikte, grafikler arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Ürün tartışmalarında, panoyu yerleştirebileceğiniz bir algoritma önerebilirsiniz. Giriş parametreleri. Ana Ayarlar. Ba
FREE
Grapic ByArrowTrend Pro
Truong Cong Truc
1 (1)
Göstergeler
Indicator support for only: Entry Point to Trend Pro Link indicator  support   :   https://www.mql5.com/en/market/product/70867 Supports all currency pairs declared in the definition. Help investors do not need to open many charts. Notice the DEAL:  multiple time frames confluence   M15, H1, H4. Entry Point to Trend Pro The indicator helps investors to identify the earliest and perfect reversal point. Easy to make decision to trade with the trend   Price action trading. support resistance an
FREE
BeST Classic Pivot Points
Eleni Koulocheri
Göstergeler
BeST_ Classic Pivot Points is an MT4 Indicator that is based on the widely known and definitely classic Pivot Point of a market prices activity. A pivot point is calculated as an average of significant prices (high,low,close) from the performance of a market in the prior trading period. If the market in the following period trades above the pivot point it is usually evaluated as a bullish sentiment, whereas trading below the pivot point is seen as bearish. A pivot point and the associated suppo
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Göstergeler
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Göstergeler
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Göstergeler
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
Double Price Channel
Iurii Tokman
Göstergeler
Double Price Channel   Price channel indicator for a certain number of bars specified in the settings. Indicator lines represent dynamic support or resistance levels. The upper limit is the price maximum for a certain number of periods, the lower one is the minimum. Unlike moving averages, which are based on close prices, the indicator is not “distracted” by small fluctuations. It will be recalculated only if the boundaries change. If the latter happens, then it is worth seriously thinking about
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.7 (70)
Göstergeler
Trend Yakalayıcı: Alarm İndikatörü ile Trend Yakalayıcı Stratejisi, piyasa trendlerini ve potansiyel giriş ve çıkış noktalarını belirlemede yardımcı olan çok yönlü bir teknik analiz aracıdır. Piyasa koşullarına uyum sağlayarak trend yönünün net görsel temsili için dinamik bir Trend Yakalayıcı Stratejisi sunar. Tüccarlar tercihlerine ve risk toleranslarına göre parametreleri özelleştirebilirler. Gösterge, trendleri tanımlamaya yardımcı olur, potansiyel ters dönüşleri sinyaller, trailing stop me
FREE
Support and Resistance Breakout Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Support Resistance Breakout Indicator (SRBAI) download for MetaTrader 4 The Support Resistance Breakout Indicator (SRBAI) available for MetaTrader 4 (MT4) is designed to highlight significant pivot zones by mapping support and resistance levels on the price chart. Blue dashed lines represent support zones, while red dashed lines indicate resistance levels. Once the price breaks through a support area, the indicator generates a sell alert with a red downward-pointing arrow. Conversely, a resista
FREE
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (8)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (6)
Göstergeler
Apollo Secret Trend , herhangi bir çift ve zaman dilimindeki trendleri bulmak için kullanılabilecek profesyonel bir trend göstergesidir. Gösterge, işlem yapmayı tercih ettiğiniz çift veya zaman dilimi ne olursa olsun, piyasa trendlerini tespit etmek için kullanabileceğiniz birincil işlem göstergeniz olabilir. Göstergede özel bir parametre kullanarak sinyalleri kişisel ticaret tarzınıza uyarlayabilirsiniz. Gösterge, PUSH bildirimleri dahil her türlü uyarıyı sağlar. Göstergenin sinyalleri YENİDEN
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Göstergeler
Özel teklif : ALL TOOLS , her biri sadece $35 ! Yeni araçlar   ilk   hafta   veya   ilk 3 satın alma   için   $30 olacaktır!  Trading Tools Channel on MQL5 : en son haberler için katılın RSI Shift Zone Scanner, RSI sinyallerini fiyat hareketi ile ilişkilendirerek piyasa duyarlılığının değişebileceği anları belirler. RSI, önceden ayarlanmış seviyeleri (varsayılan: aşırı alım 70, aşırı satım 30) aştığında veya altına indiğinde gösterge doğrudan grafikte bir kanal çizer. Bu kanallar, duyarlılığın
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
The 1 2 3 Pattern Scanner
Reza Aghajanpour
4.77 (60)
Göstergeler
** All Symbols x All Timeframes scan just by pressing scanner button ** After 18 years of experience in the markets and programming, Winner indicator is ready. I would like to share with you! *** Contact me  to send you instruction  and add you in "123 scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Introduction The 123 Pattern Scanner indicator with a special enhanced algorithm is a very repetitive common pattern finder with a high success rate . Interestingly, this Winner in
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Yazarın diğer ürünleri
K1 Gold Bot MT5
Burak Can Kislak
Uzman Danışmanlar
To celebrate the launch of our latest product from "Keyvan Trading Bots" — the “Keyvan Bitcoin Bot,” one of the most powerful and advanced trading robots specialized for Bitcoin — all of our products are now available for a limited time with discounts more than 50%. During this special launch event, the price of the "K1 Gold Bot MT5" has been reduced from $495 to only $197. Don’t miss out — complete your purchase today ! We ARE NOT here to generate profits for brokers with a high number of trad
GoldMinerRobot
Burak Can Kislak
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Yeni Yıl hediyesi ve “GoldMinerRobot”un piyasaya sürülmesiyle, bu robotu satın alan veya kiralayan ilk 5 kişiye, satın alma sürelerine orantılı olarak ücretsiz MQL5 - VPS verilecektir. Bu robotu 1 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 1 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 3 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 3 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 6 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 6 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu sınırsız olarak satın alırsanız veya bir
K1 Gold Bot
Burak Can Kislak
5 (1)
Uzman Danışmanlar
To celebrate the launch of our latest product from "Keyvan Trading Bots" — the “Keyvan Bitcoin Bot,” one of the most powerful and advanced trading robots specialized for Bitcoin — all of our products are now available for a limited time with discounts more than 50%. During this special launch event, the price of the "K1 Gold Bot" has been reduced from $495 to only $197. Don’t miss out — complete your purchase today ! We ARE NOT here to generate profits for brokers with a high number of trades,
GoldMinerRobot SI 1
Burak Can Kislak
Göstergeler
Yeni Yıl hediyesi ve “GoldMinerRobot”un piyasaya sürülmesiyle, bu robotu satın alan veya kiralayan ilk 5 kişiye, satın alma sürelerine orantılı olarak ücretsiz MQL5 - VPS verilecektir. Bu robotu 1 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 1 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 3 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 3 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu 6 ay kiralarsanız, bizden HEDİYE olarak 6 ay "ÜCRETSİZ MQL5 VPS" alacaksınız. Bu robotu sınırsız olarak satın alırsanız veya bir
FREE
Forex Time Zones
Burak Can Kislak
Yardımcı programlar
In version 4.2 we have combined this tool with our own indicator written by our experts. You can download the indicator (Volume Time Marvel) for free from the Indicators section of MQL5.com and use it alongside this tool to better manage your open positions with a better understanding of market timing and trading volume. Forex trading is conduct 24 hours a day, but trading volume is not the same at all hours. Identifying the best times to trade can significantly improve your trading strategy. Wi
FREE
VolumeTimeMarvel
Burak Can Kislak
Göstergeler
This indicator is free and shows you the trading volume on all timeframes. You can manage your open positions by time and volume by drawing a moving average based on the desired period, as well as adding multiple levels with a better understanding of the trading volume change. But to fully use this indicator, you can visit the Utilities section of MQL5.com and download the "Forex Time Zones " Expert Advisor. These two tools complement each other and help you make much better time management deci
FREE
K1 Bitcoin Bot
Burak Can Kislak
Uzman Danışmanlar
The promotional price $197 is only valid for limited time. The next price (original price) is $695.00, which will apply after the limited promotional price period ends. We ARE NOT here to generate profits for brokers with a high number of trades, we are here to generate the most profit for ourselves with the least number of trades and pay the lowest commission. This robot has made 3024% profit in ONLY 2 years and 8 month (970days) by opening only 248 positions. Please do not destroy your accoun
Filtrele:
AlirezaaJalilian
30
AlirezaaJalilian 2024.12.26 05:58 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Burak Can Kislak
1326
Geliştiriciden yanıt Burak Can Kislak 2024.12.26 16:36
hi, yes it is very important that this 2 indicators work as "GOLD MINER ROBOT" expert arms for analyze the market. thanks for your opinion. if you have any question please don't hesitate and txt me in telegram @GoldMinerRobot, Our experts are ready to reply you about every thing about indicators and robot. this is our duty.
İncelemeye yanıt