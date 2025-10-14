HiLoTren IQ7 — Limites de marché intelligentes et cartographie des pivots

Définissez vos niveaux de trading avec la précision de l'IA.

HiLoTren IQ7 est un indicateur intelligent basé sur un pivot qui trace automatiquement les points pivots , les zones de résistance (R1–R3) et de support (S1–S3) directement sur votre graphique.

Il fournit un cadre visuel clair pour identifier les limites du marché, les zones d'inversion et les niveaux de continuation des tendances , tous calculés en temps réel.

Caractéristiques principales

✔️ Moteur de pivot automatique — calcule instantanément les pivots quotidiens et les niveaux R/S.

✔️ Visualisation de zone dynamique — lignes de support/résistance adaptatives avec coloration de zone.

✔️ Fonctionne sur n'importe quel symbole — Forex, or, crypto et indices pris en charge.

✔️ Configuration Plug & Play — simplicité sans configuration.

✔️ Idéal pour les ordres Limit et Stop — visualisez les zones d'entrée à haute probabilité avant que le prix ne réagisse.

Une partie de l'écosystème de trading IQ7

Combine HiLoTren IQ7 with:

OSC HiLoTren IQ7 — trend confirmation & market structure.

Miracle IQ7 EA — automated execution using AI signals.

Predator IQ7 EA— dynamic momentum-based trade entries.



Ensemble, ils forment la série IQ7 , transformant des données de marché complexes en informations commerciales exploitables.

Pourquoi les traders choisissent HiLoTren IQ7

• Détecte automatiquement les zones de pivot, de résistance et de support en temps réel

• Structure visuelle épurée qui s'adapte à la volatilité

• Pas de repeinture ni de décalage — les niveaux restent cohérents

• Parfait pour combiner avec des stratégies de retournement ou d'évasion

Garantie de remboursement

Votre achat est protégé par la garantie de remboursement officielle de l'administrateur MQL5.com .

Aucun risque. Aucun souci. Confiance totale.

Tradez plus intelligemment. Réagissez plus vite. Définissez votre avantage.

HiLoTren IQ7 — Transformez chaque niveau du marché en une opportunité de trading claire.

