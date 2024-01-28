Hitech MT5
- Uzman Danışmanlar
- Salavat Yulamanov
- Sürüm: 1.10
- Etkinleştirmeler: 15
-
- Yüksek Teknoloji!
- Minimum Riskle Maksimum Kazanç İçin Profesyonel Danışman!
- Piyasada istikrarın anahtarı:
- Yatırım danışmanımız algoritmik yatırımın gücünü ve derin piyasa analizlerini bir araya getiriyor. Sistem, uzun vadeli veriler baz alınarak oluşturulan global destek ve direnç seviyeleri üzerinden çalışmakta olup, girişlerin en yüksek doğrulukta olmasını sağlamaktadır. Bunlar sadece seviyeler değil, aynı zamanda fiyatın toparlanma olasılığının en yüksek olduğu, yanlış sinyalleri en aza indiren ve her işlemin güvenilirliğini artıran "güç bölgeleri"dir.
- Mükemmel fırsatlar için benzersiz filtreler:
- Seviyelerin yanı sıra sistemde 10 yılı aşkın deneyime sahip yatırımcılarımız tarafından geliştirilen özel göstergeler kullanılmaktadır. Bu araçlar şunları analiz eder:
- Trend yapısı (piyasa evresinin tanımı),
- Volatilite (gürültü hareketlerinin filtrelenmesi),
- Hacimler (sinyal gücü onayı).
- Danışman ancak tüm filtreleri geçtikten sonra nicelikten çok niteliği garantileyen bir anlaşma açar.
- Akıllı Şebeke Stratejisi:
- Kârı artırmak için kısmi kapanış fonksiyonuna sahip adaptif bir sipariş ızgarası uygulandı:
- Güçlü seviyelerde ortalama - sadece geri dönüş olasılığı yüksek olan bölgelere emir ekleme.
- Otomatik kar alma – hedef seviyelere ulaşıldığında pozisyonların bir kısmının kapatılması, mevduatın korunması.
- Dinamik grid adımı - emirler arasındaki mesafe oynaklığa uyum sağlayarak riskleri azaltır.
- Hem yeni başlayanların hem de profesyonellerin takdir edeceği faydalar:
- Duygu yok, hata yok - tamamen algoritmaya göre işlem yapıyoruz.
- Sinyaller
- myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn
-
- Geri alma döviz çiftleri için AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD lotunu arttırabilirsiniz.
- minimum lot kullanın GBPUSD, EURUSD, EURGBP, USDCAD, EURCAD
- Zaman aralığı: M15
- Ayarlar
-
- AutoMM=0 Lot=0,01 ise lotu düzeltin
-
- Otolot için Özsermaye Bakiyesini kullanın
- AutoMM. Agresif=1000, Muhafazakar=7000. 5000
- Kurtarma Modu Doğru Genel sipariş tablosundan kısmi kapanma
- Martin oranı 2,5 Sıra çarpım katsayısı
- FirstNumber ızgarası Düzey Ayarları 3 Düzey Destek Hattı
- OneChartSetup çoklu para birimi modu USDCAD, NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD
- Scalper satın almadan önce ticaret yaparken olası risklerin farkında olun
- Ödünç alınan ve son parayla ticaret yapmayın
- Geçmiş performans gelecekteki karlılığın garantisi değildir
