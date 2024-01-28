Hitech MT5

  • Yüksek Teknoloji!
  • Minimum Riskle Maksimum Kazanç İçin Profesyonel Danışman!

  • Piyasada istikrarın anahtarı:
  • Yatırım danışmanımız algoritmik yatırımın gücünü ve derin piyasa analizlerini bir araya getiriyor. Sistem, uzun vadeli veriler baz alınarak oluşturulan global destek ve direnç seviyeleri üzerinden çalışmakta olup, girişlerin en yüksek doğrulukta olmasını sağlamaktadır. Bunlar sadece seviyeler değil, aynı zamanda fiyatın toparlanma olasılığının en yüksek olduğu, yanlış sinyalleri en aza indiren ve her işlemin güvenilirliğini artıran "güç bölgeleri"dir.

  • Mükemmel fırsatlar için benzersiz filtreler:
  • Seviyelerin yanı sıra sistemde 10 yılı aşkın deneyime sahip yatırımcılarımız tarafından geliştirilen özel göstergeler kullanılmaktadır. Bu araçlar şunları analiz eder:

  • Trend yapısı (piyasa evresinin tanımı),

  • Volatilite (gürültü hareketlerinin filtrelenmesi),

  • Hacimler (sinyal gücü onayı).
  • Danışman ancak tüm filtreleri geçtikten sonra nicelikten çok niteliği garantileyen bir anlaşma açar.

  • Akıllı Şebeke Stratejisi:
  • Kârı artırmak için kısmi kapanış fonksiyonuna sahip adaptif bir sipariş ızgarası uygulandı:

  • Güçlü seviyelerde ortalama - sadece geri dönüş olasılığı yüksek olan bölgelere emir ekleme.

  • Otomatik kar alma – hedef seviyelere ulaşıldığında pozisyonların bir kısmının kapatılması, mevduatın korunması.

  • Dinamik grid adımı - emirler arasındaki mesafe oynaklığa uyum sağlayarak riskleri azaltır.

  • Hem yeni başlayanların hem de profesyonellerin takdir edeceği faydalar:

  •  Duygu yok, hata yok - tamamen algoritmaya göre işlem yapıyoruz.


  • Sinyaller

  •  myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn
  •  


  • Geri alma döviz çiftleri için AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD lotunu arttırabilirsiniz.
  •  minimum lot kullanın GBPUSD, EURUSD, EURGBP, USDCAD, EURCAD

  • Zaman aralığı: M15


  • Ayarlar

  •  
  • AutoMM=0 Lot=0,01 ise lotu düzeltin
  •     
  • Otolot için Özsermaye Bakiyesini kullanın

  • AutoMM. Agresif=1000, Muhafazakar=7000. 5000

  • Kurtarma Modu Doğru Genel sipariş tablosundan kısmi kapanma

  • Martin oranı 2,5 Sıra çarpım katsayısı

  • FirstNumber ızgarası Düzey Ayarları 3 Düzey Destek Hattı

  • OneChartSetup çoklu para birimi modu USDCAD, NZDCAD, AUDCAD, AUDNZD


  • Scalper satın almadan önce ticaret yaparken olası risklerin farkında olun

  • Ödünç alınan ve son parayla ticaret yapmayın

  • Geçmiş performans gelecekteki karlılığın garantisi değildir


Yazarın diğer ürünleri
Asistant
Salavat Yulamanov
4.92 (12)
Yardımcı programlar
1 tıklamayla emir açmak için ticaret paneli! Yatırımcıya yardımcı olmak için kar alma, zararı durdurma, bekleyen Durdurma ve Limit emirleri, başabaş noktasına transferler ve takipler belirler.   Ayrıca siparişin % olarak kısmi kapanması da var Tüm parametreler özelleştirilebilir. Uzmanlara yüklendi!   Ayarlar           Çok -- 0,02 Çok           Zararı Durdur --- 700 Zararı Durdur           Kârı Al --- 400 Kârı Al           UseBreekeven ---- false Başabaş Kapalı           ClosePersent--- Sipa
FREE
Trader Novus
Salavat Yulamanov
4.67 (3)
Uzman Danışmanlar
Danışman Haberlerde işlem yapmak için Danışman, belirlenen zamanda haberlerden önce bekleyen emirler verir!!! Eşik değeri mevcut fiyattan olan mesafedir; tutma tetiklendiğinde bir piyasa emri açılacak ve karşı tutma iki katına çıkacak, sadece 3 döngü artış! Alımlar ve stoplar, alım emri stop emrindeki eksiyi karşılayacak şekilde hesaplanır ve sonuç olarak toplam + !!!   Durumun 1 modeli, ilk lot 0,01, örneğin satmak için, örneğin bir yönde geri tepmesiz bir hareket varsa, örneğin almaya, o za
FREE
Mirror chart
Salavat Yulamanov
4.5 (2)
Göstergeler
Gösterge, görüntülenen bilgileri basitleştirmek için tasarlanmış iki farklı çifti tek bir grafikte görüntüler.  Terminalde bulunan hemen hemen tüm araçlarla (yalnızca döviz çiftleri değil, aynı zamanda metaller ve ham maddeler de) çalışabilme kapasitesine sahiptir. Herhangi bir döviz çifti için görsel korelasyon yöntemi     kullanma özelliği  Alt Sembol. Döviz çifti ekranda renkli mumlarla görüntülenir. Bu aynı ilişkili çifttir.  Yansıtma. Yardımcı para birimi. Gösterge iki tür korelasyonu yan
FREE
Multi Meter
Salavat Yulamanov
Göstergeler
Trend göstergesi Her zaman dilimi için trendin belirlenmesine yönelik benzersiz bir sistem, Tüm standart zaman dilimlerinde herhangi bir döviz çifti için trendin gerçek bir resmini elde etmenizi sağlar! Yeşil kareler ALIŞ trendini, kırmızı kareler ise SATIŞ trendini göstermektedir. Ticaret tekniği: Eğer küçük zaman dilimleri eskilerin trendinin tersiyse, o zaman piyasa hareketinin ataletinden dolayı ekran görüntülerinde olduğu gibi eski zamanlara girin.
FREE
Sky Hit
Salavat Yulamanov
Uzman Danışmanlar
Ticaret robotu: her işlemde doğruluk ve disiplin Danışman, trend seviyesini kırma ve trendi takip etme stratejisine göre çalışır, maksimum doğruluk için daha yüksek zaman dilimlerini analiz eder. XAUUSD'de 2 ondalık basamağa sahip Brokerlar için varsayılan ayarlar 3 ondalık basamağa sahip brokerlar için ayarlara 0 eklemeniz gerekir SL 45200; TP 45200; Kayıpsız 3600;11000'in gerisinde;Lot'un 0.1 Lot'a çıkarılması gerekiyorsa;       daha sonra değeri TotalProfitToClose 100'e çıkarmak gerek
Vipers
Salavat Yulamanov
Uzman Danışmanlar
VIPER (Virtually Indestructible Perfectly Engineered Robot) Trading robot: on the author's indicators FixedLots = 0.01; PercentageRisk = 0.1; PercentageRiskBasedOnPointsMovement = 100; ForEvery = 1000; LotsForEveryBalance = 0.01; TakeProfit = 100; Tral = 40; TralStart = 5; TimeStart = 2; TimeEnd = 24; MaxSpread = 42; PipsStep = 42; OpenTime = 1; Magic = 95159; Info = false; SpeedEA = 50; CloseTradesAtPercentageDrawdown; PercentageDrawdown = 5; CloseTradesAtFixedDrawdown; FixedDrawdown = 1000;
FoxFx
Salavat Yulamanov
Uzman Danışmanlar
FoxFx, RSI göstergelerini kullanarak fiyatın ortalamaya döndürülmesine dayanan bir geri çekilme ızgarası ticaret sistemidir. Bollinger Bantları, farklı zaman aralıklarından Çift Stokastik!!! Kısmi kapatma ve pozisyonların korunması ile toplam kâra dayalı kapanış. Sinyal              https://www.mql5.com/ru/signals/2238212?source=Site+Profile+Seller   Döviz çiftleri: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Zaman aralığı: M15 Danışman, tüm sembollerin ticareti için yalnızca bir grafik üzerine kuruludur
Hitech
Salavat Yulamanov
Uzman Danışmanlar
Hitech Güçlü ticaret sistemi! Yalnızca küresel destek ve direnç seviyelerine dayalı ticaret yapılır.Ayrıca, özel göstergeler üzerinde filtreler kullanılır. Maksimum kar için, kısmi kapanışlı bir emirler tablosu dahildir!!!   Sinyal                                     myfxbook.com/members/salavat1/hitech/11522796#portfolioSettingsBtn   Döviz çiftleri: GBPUSD, EURUSD, EURGBP, USDCAD, EURCAD, minimum lotu kullanın Geri alınan döviz çiftleri için artırılmış miktarda AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD kullan
Loc
Salavat Yulamanov
Uzman Danışmanlar
Pozitif Kilitli Emirlerle benzersiz bir ticaret stratejisi. Siparişler bir kilide yerleştirilir ve kademeli olarak parçalar halinde kapatılarak fiyat pozitif Kilitte tutulur! Danışman, çalışması sırasında fiyat hareketine bağlı olarak bu pozisyonlar arasındaki mesafeyi otomatik olarak artırır. Belirtilen mesafeye ulaşıldığında EA yeni bir "kilit" oluşturur. Bu strateji sabit olmayan kar biriktirmenize olanak tanır. Bu, başarılı işlemlerden elde edilen karların hemen kaydedilmediği, açık kaldığ
Sky Hit MT5
Salavat Yulamanov
Uzman Danışmanlar
Ticaret robotu: her işlemde doğruluk ve disiplin Danışman, trend seviyesini kırma ve trendi takip etme stratejisine göre çalışır, maksimum doğruluk için daha yüksek zaman dilimlerini analiz eder. XAUUSD'de 2 ondalık basamağa sahip Brokerlar için varsayılan ayarlar 3 ondalık basamağa sahip brokerlar için ayarlara 0 eklemeniz gerekir SL 45200; TP 45200; Kayıpsız 3600;11000'in gerisinde;Lot'un 0.1 Lot'a çıkarılması gerekiyorsa;       daha sonra değeri TotalProfitToClose 100'e çıkarmak gerek
Filtrele:
85zar
34
85zar 2024.07.09 13:58 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

hydra5
221
hydra5 2024.07.01 19:18 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

lia
104
lia 2024.06.27 12:03 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Salavat Yulamanov
13851
Geliştiriciden yanıt Salavat Yulamanov 2024.06.29 12:26
ок
Nazzif
177
Nazzif 2024.06.19 09:55 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Salavat Yulamanov
13851
Geliştiriciden yanıt Salavat Yulamanov 2024.06.29 12:26
Ок !
Alexandr Nyukhin
353
Alexandr Nyukhin 2024.06.13 16:36 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Salavat Yulamanov
13851
Geliştiriciden yanıt Salavat Yulamanov 2024.06.14 19:27
thank you very much
Sulton Isroilov
653
Sulton Isroilov 2024.06.12 10:36 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Artur Bareychev
480
Artur Bareychev 2024.02.11 10:03 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Deiz
164
Deiz 2024.02.01 07:34 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Salavat Yulamanov
13851
Geliştiriciden yanıt Salavat Yulamanov 2024.06.14 19:26
Thank you
İncelemeye yanıt