MT4 To Discord Sender
MT4'ten Discord'a Gönderici, strateji testinde çalışmaz.
MT4'ten Discord'a Özellikler
- Tamamen özelleştirilebilir sinyali tercihinize göre birçok seçenekle özelleştirin
- Sinyalinizden önce veya sonra kendi özel mesajlarınızı ekleyin. Bu etiketler, bağlantılar, kanallar veya başka şeyler olabilir
- Sinyaldeki emoji'leri ekleyin, kaldırın, özelleştirin. Veya hepsini kaldırabilirsiniz.
- Gönderilecek işlemleri Sembol veya Magic Number'a göre filtreleyin
- Belirli sembolleri göndermeyi hariç tutun
- Belirli sihirli numaraları göndermeyi hariç tutun
- Sinyalle gönderilecek işlem ayrıntılarını özelleştirin
- Sinyallerle Ekran Görüntüleri gönderin
- Gönderilecek sinyal türlerini özelleştirin
- Sinyal performansının Günlük, Haftalık, Aylık ve Özel zaman raporlarını gönderin
Very simple and functional tool for transferring transactions to discord. I highly recommend it, and I count on constant updates. Regards.