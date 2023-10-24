MT4 To Telegram Sender

3.5
MT4'ten Telegram'a tamamen özelleştirilebilir sinyaller gönderin ve bir Sinyal Sağlayıcı olun! Bu ürün, kullanıcı dostu ve görsel olarak çekici bir grafik arayüzünde sunulmaktadır. Ayarlarınızı özelleştirin ve ürünü birkaç dakika içinde kullanmaya başlayın!

Kullanıcı Kılavuzu + Demo | MT5 Sürümü | Discord Sürümü

Demo denemek istiyorsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

MT4'ten Telegram'a Gönderen, strateji testinde ÇALIŞMAZ.


MT4'ten Telegram Özellikleri

  • Birçok seçenekle sinyali tamamen özelleştirin
  • Sinyalinizden önce veya sonra kendi özel mesajlarınızı ekleyin. Bu etiketler, bağlantılar, kanallar veya başka şeyler olabilir
  • Sinyale emoji ekleyin, kaldırın veya özelleştirin. Ya da hepsini kaldırabilirsiniz.
  • Gönderilecek işlemleri Sembol veya Sihirli Sayıya göre filtreleyin
  • Belirli sembolleri göndermeyi hariç tutun
  • Belirli sihirli numaraları göndermeyi hariç tutun
  • Gönderilen sinyalle birlikte gönderilecek işlem detaylarını özelleştirin
  • Sinyallerle ekran görüntüleri gönderin
  • Gönderilecek sinyal türlerini özelleştirin
  • Günlük, haftalık, aylık ve özel zaman raporlarıyla sinyal performansını gönderin

Ürünü her zaman geliştirmeye hazırım, bu yüzden görmek istediğiniz özellikler varsa, lütfen yorum bırakın veya bana mesaj gönderin.
Kevin_alves
100
Kevin_alves 2024.05.29 13:38 
 

Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!

Freddie Ervin
58
Freddie Ervin 2024.09.18 18:24 
 

Dane is very responsive to messages & quickly troubleshoots the issue at hand! The EA does what I need to & then some!

