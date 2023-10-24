MT4 To Telegram Sender
- Yardımcı programlar
- Levi Dane Benjamin
- Sürüm: 2.75
- Güncellendi: 25 Aralık 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Kullanıcı Kılavuzu + Demo | MT5 Sürümü | Discord Sürümü
Demo denemek istiyorsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
MT4'ten Telegram'a Gönderen, strateji testinde ÇALIŞMAZ.
MT4'ten Telegram Özellikleri
- Birçok seçenekle sinyali tamamen özelleştirin
- Sinyalinizden önce veya sonra kendi özel mesajlarınızı ekleyin. Bu etiketler, bağlantılar, kanallar veya başka şeyler olabilir
- Sinyale emoji ekleyin, kaldırın veya özelleştirin. Ya da hepsini kaldırabilirsiniz.
- Gönderilecek işlemleri Sembol veya Sihirli Sayıya göre filtreleyin
- Belirli sembolleri göndermeyi hariç tutun
- Belirli sihirli numaraları göndermeyi hariç tutun
- Gönderilen sinyalle birlikte gönderilecek işlem detaylarını özelleştirin
- Sinyallerle ekran görüntüleri gönderin
- Gönderilecek sinyal türlerini özelleştirin
- Günlük, haftalık, aylık ve özel zaman raporlarıyla sinyal performansını gönderin
Amazing support from Levi, Levi has a quality product and very easy to use and setup! There is some negative comments above, but i have not experienced nothing as such, it has worked flawlessly for me! I will be buying more products from him very soon! Greetings!