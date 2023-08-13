MT4 To Notion
- Yardımcı programlar
- Levi Dane Benjamin
- Sürüm: 2.0
- Güncellendi: 25 Aralık 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Bu program, çok kullanıcı dostu bir arayüz kullanarak MetaTrader hesabınızdaki tüm işlemleri doğrudan Notion'a aktarmanıza olanak tanır.
MT5 Sürümü | Kullanıcı Kılavuzu + Deneme
Başlamak için lütfen Kullanıcı Kılavuzunu kullanın ve Notion Şablonunu indirin.
Eğer bir deneme istiyorsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzuna gidin. Strateji testinde çalışmaz!
Ana Özellikler
- Tüm işlemleri ticaret hesabınızdan Notion'a aktarın
- En Son Gün işlemlerini aktarın
- Son Hafta işlemlerini aktarın
- Son Ay işlemlerini aktarın
- Özel zaman aralığından işlemleri aktarın
- Tüm yeni kapanan işlemleri Notion'a otomatik olarak gönderin
- Sipariş Türü, Hacim, Açılış Zamanı, Kapanış Zamanı ve daha fazlası gibi dışa aktarma işleminde hangi alanların bulunacağını seçin
Nasıl Başlanır
- Yukarıdaki kullanıcı kılavuzuna gidin veya EA'yı başlatın ve 'Bağlantı Yardımı Al'ı tıklayın
- Bağlandıktan sonra, 'Başla: Tümünü Dışa Aktar'ı tıklayarak geçmişinizdeki tüm mevcut işlemleri Notion'a gönderin
- Tüm yeni kapanan işlemleri otomatik olarak Notion'a göndermesini istiyorsanız, 'Yeni Kapanan İşlemleri Güncelle'yi işaretli bırakın
Bir sorunuz varsa lütfen bana bildirin. Ürün geliştikçe yeni özellikler eklenecektir.
AMAZING product! works like a charm