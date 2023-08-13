MT4 To Notion

5

Bu program, çok kullanıcı dostu bir arayüz kullanarak MetaTrader hesabınızdaki tüm işlemleri doğrudan Notion'a aktarmanıza olanak tanır. 

MT5 Sürümü | Kullanıcı Kılavuzu + Deneme

Başlamak için lütfen Kullanıcı Kılavuzunu kullanın ve Notion Şablonunu indirin.

Eğer bir deneme istiyorsanız, lütfen Kullanıcı Kılavuzuna gidin. Strateji testinde çalışmaz!

Ana Özellikler

  • Tüm işlemleri ticaret hesabınızdan Notion'a aktarın
  • En Son Gün işlemlerini aktarın
  • Son Hafta işlemlerini aktarın
  • Son Ay işlemlerini aktarın
  • Özel zaman aralığından işlemleri aktarın
  • Tüm yeni kapanan işlemleri Notion'a otomatik olarak gönderin
  • Sipariş Türü, Hacim, Açılış Zamanı, Kapanış Zamanı ve daha fazlası gibi dışa aktarma işleminde hangi alanların bulunacağını seçin


Nasıl Başlanır

  • Yukarıdaki kullanıcı kılavuzuna gidin veya EA'yı başlatın ve 'Bağlantı Yardımı Al'ı tıklayın
  • Bağlandıktan sonra, 'Başla: Tümünü Dışa Aktar'ı tıklayarak geçmişinizdeki tüm mevcut işlemleri Notion'a gönderin
  • Tüm yeni kapanan işlemleri otomatik olarak Notion'a göndermesini istiyorsanız, 'Yeni Kapanan İşlemleri Güncelle'yi işaretli bırakın


Bir sorunuz varsa lütfen bana bildirin. Ürün geliştikçe yeni özellikler eklenecektir.

İncelemeler 2
Miujaz
69
Miujaz 2023.12.18 13:01 
 

AMAZING product! works like a charm

TradeMill
44
TradeMill 2023.12.12 11:48 
 

I am so excited I've found this! Tested thoroughly and it's working perfectly! I added the properties from the draft provided by author, and managed to have it merged with my old Notion data base journal. Amazing and very easy to setup!

