Keltner Channel Scanner MT4

Keltner Channel Multicurrency Scanner MT4, birden fazla döviz çifti ve zaman diliminde Keltner Kanalı kırılmalarını tespit ederek, gerçek zamanlı analizler sunarak ticaret stratejinizi geliştiren gelişmiş bir araçtır. Bu güçlü tarayıcı, tüccarların önemli fiyat hareketlerini ve kırılma fırsatlarını hızlı bir şekilde tanımlamalarına yardımcı olur, karar alma süreçlerini hızlandırır ve piyasa analizini geliştirir.

Ana Özellikler

Kolay Çoklu Döviz Taraması: Birden fazla döviz çiftini gerçek zamanlı olarak izleyin ve Keltner Kanalı kırılmalarını anında tespit edin, grafikler arasında manuel geçiş yapmaya gerek yoktur.

Kullanıcı Dostu Gösterge Paneli: Yükselen ve düşen kırılma sinyallerini net ve kullanımı kolay bir gösterge panelinde görüntüleyin. Piyasa koşullarını izleyin ve bilgiye dayalı ticaret kararları alın.

Geçmiş Sinyalleri İzleme: Geçmişteki Keltner Kanalı kırılma sinyallerini gözden geçirin ve performanslarını analiz ederek stratejinizi optimize edin ve trendleri belirleyin.

Çoklu Zaman Dilimi Taraması: Farklı zaman dilimlerinde Keltner Kanalı kırılmalarını tarayın, kısa ve uzun vadeli ticaret fırsatlarını bulun.

Grafiklerde Sorunsuz Gezinme: Gösterge panelinden döviz çiftleri arasında kolayca geçiş yapın ve bir tıklama ile Keltner Kanalı'nu ilgili grafiğe yükleyin.

Özelleştirilebilir Ayarlar: Keltner Kanalı parametrelerini ayarlayın, zaman dilimlerini seçin ve ticaret stratejinize uygun sinyalleri filtreleyin.

Gerçek Zamanlı Bildirimler: Keltner Kanalı kırılma sinyali tespit edildiğinde, pop-up, e-posta veya mobil push bildirimi ile hemen bildirim alın.

Not: Bu tarayıcı, potansiyel Keltner Kanalı kırılma sinyallerini tespit etmek ve bildirmek için kullanılır. Kullanıcı adına otomatik ticaret yapmaz.

Tüm ürünlerimi gözden geçirin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Destek için benimle iletişime geçin: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

7 günlük ücretsiz deneme sürümüne ilgi duyanlar benimle profilimdeki bölümden iletişime geçebilirler.



