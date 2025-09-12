Keltner Channel Scanner MT4

Le Keltner Channel Multicurrency Scanner MT4 est un outil avancé conçu pour améliorer votre stratégie de trading en détectant les ruptures de canal de Keltner et en fournissant des analyses en temps réel pour plusieurs paires de devises et intervalles de temps. Ce puissant scanner aide les traders à identifier rapidement les mouvements de prix significatifs et les opportunités de rupture, ce qui accélère la prise de décision et améliore l'analyse du marché.

Caractéristiques principales

Scan multicurrency sans effort: Surveillez plusieurs paires de devises en temps réel et détectez instantanément les ruptures du canal de Keltner sans avoir à changer manuellement de graphique.

Vue d'ensemble du tableau de bord: Consultez les signaux de rupture haussière et baissière sur un tableau de bord clair et facile à utiliser. Suivez les conditions du marché et prenez des décisions de trading éclairées.

Suivi des signaux historiques: Passez en revue les signaux de rupture passés du canal de Keltner et analysez leur performance pour affiner votre stratégie et identifier les tendances.

Scan sur plusieurs intervalles de temps: Scannez les ruptures du canal de Keltner sur différents intervalles de temps pour trouver des opportunités de trading à court et à long terme.

Navigation fluide dans les graphiques: Changez facilement de paire de devises dans le tableau de bord et chargez le canal de Keltner sur le graphique correspondant en un clic.

Paramètres personnalisables: Ajustez les paramètres du canal de Keltner, sélectionnez les intervalles de temps et filtrez les signaux en fonction de votre stratégie de trading.

Alertes en temps réel: Recevez des alertes instantanées via des pop-ups, des e-mails ou des notifications push sur votre appareil mobile lorsqu'un signal de rupture du canal de Keltner est détecté.

Remarque: Ce scanner est destiné à détecter et à alerter sur les signaux de rupture du canal de Keltner. Il n'exécute pas de transactions automatiques pour l'utilisateur.

Découvrez tous mes produits: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Contactez-moi pour un support: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

Vous souhaitez un essai gratuit de 7 jours? N'hésitez pas à me contacter via la section de mon profil.



